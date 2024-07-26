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Затримання ймовірного вбивці Фаріон та відстрочка для аспірантів — ефір Ранок.LIVE

Затримання ймовірного вбивці Фаріон та відстрочка для аспірантів — ефір Ранок.LIVE

26 липня 2024 р. 08:00

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Гостями ефіру Ранок.LIVE стали військовий аналітик Денис Попович, економічний експерт Юрій Гаврилечко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко, народний депутат України Георгій Мазурашу, заступник командира 3ОШБр Родіон Кудряшов, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко та народна депутатка Ірина Констанкевич.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Основною темою ефіру буде затримання ймовірного вбивці мовознавці та екснардепки Ірини Фаріон.

Окрім того, гості ефіру обговорять схвалення урядом економічного бронювання для ФОПів. А також ведучі з експертами торкнуться питання отримання аспірантами відстрочки від мобілізації.

Також прозвучить аналітика найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі. 

Нагадаємо, у Дніпрі 25 липня затримали підозрюваного у скоєнні вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. Поліція оприлюднила фотографії чоловіка.

Також ми писали, що батько затриманого переконаний, що у сина не було мотивів стріляти у мовознавицю.

Крім того, ми інформували, що студенти та аспіранти отримують відстрочку від мобілізації за умови дотримання принципу послідовності освіти. Та у ситуації, коли аспірант не здобув науковий ступінь кандидата наук і вирішив повторно вступити до аспірантури, можуть виникнути проблеми із довідкою ЄДЕБО.

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07:32 На Київщині чоловік поширював російську пропаганду в Telegram — як його покарав суд

07:28 Черги на кордоні України — на деяких пунктах пропуску затримаються всі водії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:10 Україна поступилася Франції у півфіналі Євро-2024 та покинула турнір — відео

07:05 Ексочільник "Азову" заявив, що РФ може розпочати наступ на ще одному напрямку

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