Затримання ймовірного вбивці Фаріон та відстрочка для аспірантів — ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали військовий аналітик Денис Попович, економічний експерт Юрій Гаврилечко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко, народний депутат України Георгій Мазурашу, заступник командира 3ОШБр Родіон Кудряшов, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко та народна депутатка Ірина Констанкевич.

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Ефір Ранок.LIVE

Основною темою ефіру буде затримання ймовірного вбивці мовознавці та екснардепки Ірини Фаріон.

Окрім того, гості ефіру обговорять схвалення урядом економічного бронювання для ФОПів. А також ведучі з експертами торкнуться питання отримання аспірантами відстрочки від мобілізації.

Також прозвучить аналітика найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.

Нагадаємо, у Дніпрі 25 липня затримали підозрюваного у скоєнні вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. Поліція оприлюднила фотографії чоловіка.

Також ми писали, що батько затриманого переконаний, що у сина не було мотивів стріляти у мовознавицю.

Крім того, ми інформували, що студенти та аспіранти отримують відстрочку від мобілізації за умови дотримання принципу послідовності освіти. Та у ситуації, коли аспірант не здобув науковий ступінь кандидата наук і вирішив повторно вступити до аспірантури, можуть виникнути проблеми із довідкою ЄДЕБО.