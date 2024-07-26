Задержание предполагаемого убийцы Фарион и отсрочка для аспирантов — эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE стали военный аналитик Денис Попович, экономический эксперт Юрий Гаврилечко, исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко, народный депутат Украины Георгий Мазурашу, заместитель командира 3ОШБр Родион Кудряшов, исполнительный директор "Международной ассоциации малых народная депутат Ирина Констанкевич.

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Эфир Ранок.LIVE

Основной темой эфира будет задержание вероятного убийцы языковеда и экснардепки Ирины Фарион.

Кроме того, гости эфира обсудят одобрение правительством экономического бронирования для ФЛП. А также ведущие с экспертами коснутся вопроса получения аспирантами отсрочки от мобилизации.

Также прозвучит аналитика самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, в Днепре 25 июля задержан подозреваемый в совершении убийства языковеда Ирины Фарион. Полиция обнародовала фотографии мужчины.

Также мы писали, что отец задержанного убежден, что у сына не было мотивов стрелять в языкознание.

Кроме того, мы информировали, что студенты и аспиранты получают отсрочку от мобилизации при соблюдении принципа последовательности образования. Но в ситуации, когда аспирант не получил степень кандидата наук и решил повторно поступить в аспирантуру, могут возникнуть проблемы со справкой ЕГЕБО.