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Замах на Зеленського в Одесі та законопроєкт про мобілізацію — ефір Новини.LIVE

Замах на Зеленського в Одесі та законопроєкт про мобілізацію — ефір Новини.LIVE

07 березня 2024 р. 07:55

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19:27 Україна топить Чорноморський флот РФ! Коли впаде Кримський міст — прямий ефір

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Російські військові у середу, 6 березня, вдарили по порту в Одесі. В той час там перебували Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

Про це і не тільки поговоримо о 8.00 в ефірі Новини.LIVE.

Про що ефір

За словами Міцотакіса, "приліт" російської ракети в Одесі стався поблизу місця зустрічі.

Також в ефірі обговорять законопроєкт щодо мобілізації — його можуть винести на голосування у парламенті вже до кінця цього місяця.

Крім того, Україна має три головні проблеми на фронті: нестача снарядів, поповнення резервів та ракетні удари росіян.

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • військовий аналітик Євген Дикий;
  • політолог Ростислав Балабан;
  • офіцер секції S3, 3-го батальйону "Свобода" 4-ї Бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Андрій Кривущенко з позивним "Бородюля";
  • політолог, Керівних політичних програм дослідницької компанії "Соціополіс" Ярослав Макітра;
  • народний депутат України, Член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко;
  • голова Служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 років, генерал армії України Микола Маломуж;
  • політтехнолог Руслан Рохов;
  • польський політолог Якуб Корейба.

Нагадаємо, Греція заявила, що допоможе у відновленні Одеського порту після вчорашнього удару ракетою.

А речник Держдепу США Метью Міллер вважає, що обстріл Одеси свідчить про те, що Україні критично потрібні додаткові засоби ППО.

На думку речниці пресцентру ОК "Південь" Наталії Гуменюк, між атакою Росії на Одесу та візитом Зеленського немає жодних зв'язків.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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