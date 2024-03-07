Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Покушение на Зеленского в Одессе и законопроект о мобилизации — эфир Новини.LIVE arrow
Покушение на Зеленского в Одессе и законопроект о мобилизации — эфир Новини.LIVE

Покушение на Зеленского в Одессе и законопроект о мобилизации — эфир Новини.LIVE

7 марта 2024 г. 7:55

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

07:55 Покушение на Зеленского в Одессе и законопроект о мобилизации — эфир Новини.LIVE

6 марта 2024
Text

21:19Распад РФ, почему тандем Маска и Трампа опасен и кто виноват в сбое соцсетей — эфир Новини.LIVE

Text

20:40 Какая судьба правительства и кто следующий президент Украины — прямой эфир

Text

20:05 Последствия ночной атаки РФ и важность дронов в войне — эфир с авиационным экспертом

Text

19:27 Украина топит Черноморский флот РФ! Когда упадет Крымский мост — прямой эфир

Text

18:43 Почему Зеленская отказалась сидеть рядом с Навальной на мероприятии в США — эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:16 Зеленский и премьер-министр Греции почтили память одесситов, погибших 2 марта

Text

17:45 Наказание для российских генералов – что изменится после выдачи международных ордеров на арест

Text

17:11 Комаровский назвал единственный эффективный метод похудения

Text

16:31 Украинские защитники экономят боеприпасы — что происходит на фронте

Text

07:55 Покушение на Зеленского в Одессе и законопроект о мобилизации — эфир Новини.LIVE

6 марта 2024
Text

21:19 Распад РФ, почему тандем Маска и Трампа опасен и кто виноват в сбое соцсетей — эфир Новини.LIVE

Text

20:40 Какая судьба правительства и кто следующий президент Украины — прямой эфир

Text

20:05 Последствия ночной атаки РФ и важность дронов в войне — эфир с авиационным экспертом

Text

19:27 Украина топит Черноморский флот РФ! Когда упадет Крымский мост — прямой эфир

Text

18:43 Почему Зеленская отказалась сидеть рядом с Навальной на мероприятии в США — эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:16 Зеленский и премьер-министр Греции почтили память одесситов, погибших 2 марта

Text

17:45 Наказание для российских генералов – что изменится после выдачи международных ордеров на арест

Text

17:11 Комаровский назвал единственный эффективный метод похудения

Text

16:31 Украинские защитники экономят боеприпасы — что происходит на фронте

Популярні відео

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

4 февраля 2024 г. 19:13
Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

9 февраля 2024 г. 11:20
Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

31 января 2024 г. 14:20
В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

16 февраля 2024 г. 14:00
Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

2 февраля 2024 г. 15:18

Российские военные в среду, 6 марта, ударили по порту в Одессе. В то время там были Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Об этом и не только поговорим в 8:00 в эфире Новини.LIVE.

О чем эфир

По словам Мицотакиса, "прилет" российской ракеты в Одессе произошел вблизи места встречи.

Также в эфире обсудят законопроект по мобилизации — его могут вынести на голосование в парламенте уже до конца этого месяца.

Кроме того, у Украины есть три главные проблемы на фронте: нехватка снарядов, пополнение резервов и ракетные удары россиян.

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • военный аналитик Евгений Дикий;
  • политолог Ростислав Балабан;
  • офицер секции S3, 3-го батальона "Свобода" 4-й Бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ Андрей Кривущенко с позывным "Бородюля";
  • политолог, руководящих политических программ исследовательской компании "Социополис" Ярослав Макитра;
  • народный депутат Украины, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко;
  • председатель Службы внешней разведки в 2005-2010 годах, генерал армии Украины Николай Маломуж;
  • политтехнолог Руслан Рохов;
  • польский политолог Якуб Корейба.

Напомним, что Греция заявила, что поможет в восстановлении Одесского порта после вчерашнего удара ракетой.

А спикер Госдепа США Мэтью Миллер считает, что обстрел Одессы свидетельствует о том, что Украине критически нужны дополнительные средства ПВО.

По мнению пресс-секретаря ОК "Юг" Наталии Гуменюк, между атакой России на Одессу и визитом Зеленского нет никаких связей.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

09:25 Оккупанты держат значительную группировку войск под Авдеевкой — с какой целью

09:10 На валютном рынке очередные колебания — какой сейчас курс доллара

09:03 В ВСУ рассказали, какие самые тяжелые районы на Бахмутском направлении

08:55 Обстрел Харьковщины — Вражеские беспилотники атаковали учебный полигон ГСЧС

08:53 Мудрику придется уйти из Челси — известная причина

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:53 Беженцы в Италии могут получить 900 евро помощи — условия

обновлено:

08:38 ВСУ уничтожили состав боеприпасов оккупантов — Генштаб опубликовал утреннюю сводку

обновлено:

08:29 В направлении Затоки Одесской области летит российская ракета

08:25 Трамп вызывает Байдена на дебаты после отказа Гейли от президентской гонки

08:08 Партизаны АТЕШ совершили диверсию в Московской области — детали

09:25 Оккупанты держат значительную группировку войск под Авдеевкой — с какой целью

09:10 На валютном рынке очередные колебания — какой сейчас курс доллара

09:03 В ВСУ рассказали, какие самые тяжелые районы на Бахмутском направлении

08:55 Обстрел Харьковщины — Вражеские беспилотники атаковали учебный полигон ГСЧС

08:53 Мудрику придется уйти из Челси — известная причина

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:53 Беженцы в Италии могут получить 900 евро помощи — условия

обновлено:

08:38 ВСУ уничтожили состав боеприпасов оккупантов — Генштаб опубликовал утреннюю сводку

обновлено:

08:29 В направлении Затоки Одесской области летит российская ракета

08:25 Трамп вызывает Байдена на дебаты после отказа Гейли от президентской гонки

08:08 Партизаны АТЕШ совершили диверсию в Московской области — детали

07:40 Международный женский день — какого подарка ждут одесситки

06:40 Цены на алюминий в марте — сколько стоит 1 кг цветных металлов по регионам Украины

06:30 Су-34 — как ВСУ устроили рекордный самолетопад на фронте

06:23 Запрет польского импорта – может ли Украина ответить зеркально

6 марта 2024

17:25 Погиб в объятиях матери — Одесса простилась с Анной и четырехмесячным Тимофеем Гайдаржи

06:40 Цены на цветные металлы в марте — сколько стоит 1 кг лома меди по регионам Украины

06:17 Чем нам помог польский трактор с Путиным? 10 аргументов о настоящих угрозах для Украины

5 марта 2024

17:18 "Сергей Котов" — как ГУР уничтожили новейший российский корабль

15:15 Одесситы простились с семьей Кравец, которая погибла в результате попадания ‎Shahed

06:40 Цены на металлолом в марте — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

Text

07:55 Покушение на Зеленского в Одессе и законопроект о мобилизации — эфир Новини.LIVE

6 марта 2024
Text

21:19 Распад РФ, почему тандем Маска и Трампа опасен и кто виноват в сбое соцсетей — эфир Новини.LIVE

Text

20:40 Какая судьба правительства и кто следующий президент Украины — прямой эфир

Text

20:05 Последствия ночной атаки РФ и важность дронов в войне — эфир с авиационным экспертом

Text

19:27 Украина топит Черноморский флот РФ! Когда упадет Крымский мост — прямой эфир

Text

18:43 Почему Зеленская отказалась сидеть рядом с Навальной на мероприятии в США — эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:16 Зеленский и премьер-министр Греции почтили память одесситов, погибших 2 марта

Text

17:45 Наказание для российских генералов – что изменится после выдачи международных ордеров на арест

Text

17:11 Комаровский назвал единственный эффективный метод похудения

Text

16:31 Украинские защитники экономят боеприпасы — что происходит на фронте