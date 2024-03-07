Покушение на Зеленского в Одессе и законопроект о мобилизации — эфир Новини.LIVE

Российские военные в среду, 6 марта, ударили по порту в Одессе. В то время там были Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Об этом и не только поговорим в 8:00 в эфире Новини.LIVE.

О чем эфир

По словам Мицотакиса, "прилет" российской ракеты в Одессе произошел вблизи места встречи.

Также в эфире обсудят законопроект по мобилизации — его могут вынести на голосование в парламенте уже до конца этого месяца.

Кроме того, у Украины есть три главные проблемы на фронте: нехватка снарядов, пополнение резервов и ракетные удары россиян.

Гостями студии Новини.LIVE стали:

военный аналитик Евгений Дикий;

политолог Ростислав Балабан;

офицер секции S3, 3-го батальона "Свобода" 4-й Бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ Андрей Кривущенко с позывным "Бородюля";

политолог, руководящих политических программ исследовательской компании "Социополис" Ярослав Макитра;

народный депутат Украины, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко;

председатель Службы внешней разведки в 2005-2010 годах, генерал армии Украины Николай Маломуж;

политтехнолог Руслан Рохов;

польский политолог Якуб Корейба.

Напомним, что Греция заявила, что поможет в восстановлении Одесского порта после вчерашнего удара ракетой.

А спикер Госдепа США Мэтью Миллер считает, что обстрел Одессы свидетельствует о том, что Украине критически нужны дополнительные средства ПВО.

По мнению пресс-секретаря ОК "Юг" Наталии Гуменюк, между атакой России на Одессу и визитом Зеленского нет никаких связей.