Замах на Зеленського та секрети збиття російського літака Ту-22 — Романенко в ефірі Новини.LIVE

Генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко став гостем студії Вечір.LIVE. Він прокоментує збиття російського літака Ту-22 та ймовірний замах на Президента України Володимира Зеленського.

Подивитися ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Новини.LIVE

Ігор Романенко разом з ведучою Юлією Литвиненко поговорять про збиття російського літака, знищення С-400 в Криму, ворожий наступ в червні, затримку союзницької допомоги, ситуацію на Донеччині та замах на Зеленського.

Нагадаємо, військовий літак Ту-22м3 РФ був збитий в небі над Ставропольським краєм. Саме з нього цієї ночі окупанти атакували українські міста.

Також ми писали, що літак вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів тими ж засобами, якими раніше уразили російський літак А-50.