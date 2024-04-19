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Замах на Зеленського та секрети збиття російського літака Ту-22 — Романенко в ефірі Новини.LIVE

Замах на Зеленського та секрети збиття російського літака Ту-22 — Романенко в ефірі Новини.LIVE

19 квітня 2024 р. 18:30

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18:30 Замах на Зеленського та секрети збиття російського літака Ту-22 — Романенко в ефірі Новини.LIVE

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11:36 Український аналог Mavic — військовий аналітик розповів про переваги

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11:10 Російське озброєння на території Криму — Плетенчук про можливість ураження

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18:30 Замах на Зеленського та секрети збиття російського літака Ту-22 — Романенко в ефірі Новини.LIVE

Text

18:04 Український політик пояснив, як можна захистити об'єкти генерації в інженерний спосіб

Text

17:28 Юрист розповів, що неплатникам аліментів можуть анулювати право на відстрочку

Text

16:33 Народний депутат пояснив, за яким принципом варто підвищувати тарифи на електроенергію

Text

15:50 У Києві розшукують 5000 ухилянтів — юрист пояснив, звідки взялася ця цифра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:43 Нардепка розкритикувала законопроєкт про мобілізацію через відсутність ротацій

Text

15:16 Військовий аналітик розповів, чому раніше не виробляли зброю в Україні

Text

13:52 У Повітряних силах заявили, що Україна показала здатність збивати бомбардувальники РФ

Text

11:36 Український аналог Mavic — військовий аналітик розповів про переваги

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11:10 Російське озброєння на території Криму — Плетенчук про можливість ураження

Генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко став гостем студії Вечір.LIVE. Він прокоментує збиття російського літака Ту-22 та ймовірний замах на Президента України Володимира Зеленського.

Подивитися ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Новини.LIVE

Ігор Романенко разом з ведучою Юлією Литвиненко поговорять про збиття російського літака, знищення С-400 в Криму, ворожий наступ в червні, затримку союзницької допомоги, ситуацію на Донеччині та замах на Зеленського.

Нагадаємо, військовий літак Ту-22м3 РФ був збитий в небі над Ставропольським краєм. Саме з нього цієї ночі окупанти атакували українські міста. 

Також ми писали, що літак вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів тими ж засобами, якими раніше уразили російський літак А-50.

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18:54 Юсов заявив, що збиття російського літака Ту-22М3 не останній сюрприз для РФ

18:45 У нацпарку на Одещині побільшало зайців

18:40 Скільки засуджених в Україні хочуть відправити на фронт — в Раді дали відповідь

18:33 Зеленський звернувся до учасників засідання Ради Україна — НАТО

18:29 Підробка під виглядом оригіналу — львів'яни організували продаж контрафактних навушників

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:25 Дружинам загиблих окупантів влаштували турне по окупованих територіях України — що замислив Кремль

18:23 На Закарпатті жінки побили військових ТЦК — в військкоматі вже відреагували

18:15 Затори та черги на виїзд за кордон — через який КПП на Одещині краще їхати сьогодні

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18:30 Замах на Зеленського та секрети збиття російського літака Ту-22 — Романенко в ефірі Новини.LIVE

Text

18:04 Український політик пояснив, як можна захистити об'єкти генерації в інженерний спосіб

Text

17:28 Юрист розповів, що неплатникам аліментів можуть анулювати право на відстрочку

Text

16:33 Народний депутат пояснив, за яким принципом варто підвищувати тарифи на електроенергію

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15:50 У Києві розшукують 5000 ухилянтів — юрист пояснив, звідки взялася ця цифра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:43 Нардепка розкритикувала законопроєкт про мобілізацію через відсутність ротацій

Text

15:16 Військовий аналітик розповів, чому раніше не виробляли зброю в Україні

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13:52 У Повітряних силах заявили, що Україна показала здатність збивати бомбардувальники РФ

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11:36 Український аналог Mavic — військовий аналітик розповів про переваги

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11:10 Російське озброєння на території Криму — Плетенчук про можливість ураження