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Покушение на Зеленского и секреты сбития российского самолета Ту-22 — Романенко в эфире Новини.LIVE

Покушение на Зеленского и секреты сбития российского самолета Ту-22 — Романенко в эфире Новини.LIVE

19 апреля 2024 г. 18:30

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18:30 Покушение на Зеленского и секреты сбития российского самолета Ту-22 — Романенко в эфире Новини.LIVE

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18:04 Украинский политик объяснил, как можно защитить объекты генерации инженерным способом

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17:28 Юрист рассказал, что неплательщикам алиментов могут аннулировать право на отсрочку

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16:33 Народный депутат пояснил, по какому принципу следует повышать тарифы на электроэнергию

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15:50 В Киеве разыскивают 5000 уклонистов — юрист объяснил, откуда взялась эта цифра

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15:43 Нардепка раскритиковала законопроект о мобилизации из-за отсутствия ротаций

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15:16 Военный аналитик рассказал, почему раньше не производили оружие в Украине

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13:52 В Воздушных силах заявили, что Украина показала способность сбивать бомбардировщики РФ

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11:36 Украинский аналог Mavic — военный аналитик рассказал о преимуществах

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11:10 Российское вооружение на территории Крыма — Плетенчук о возможности поражения

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18:30 Покушение на Зеленского и секреты сбития российского самолета Ту-22 — Романенко в эфире Новини.LIVE

Text

18:04 Украинский политик объяснил, как можно защитить объекты генерации инженерным способом

Text

17:28 Юрист рассказал, что неплательщикам алиментов могут аннулировать право на отсрочку

Text

16:33 Народный депутат пояснил, по какому принципу следует повышать тарифы на электроэнергию

Text

15:50 В Киеве разыскивают 5000 уклонистов — юрист объяснил, откуда взялась эта цифра

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:43 Нардепка раскритиковала законопроект о мобилизации из-за отсутствия ротаций

Text

15:16 Военный аналитик рассказал, почему раньше не производили оружие в Украине

Text

13:52 В Воздушных силах заявили, что Украина показала способность сбивать бомбардировщики РФ

Text

11:36 Украинский аналог Mavic — военный аналитик рассказал о преимуществах

Text

11:10 Российское вооружение на территории Крыма — Плетенчук о возможности поражения

Генерал-лейтенант, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко стал гостем студии Вечір.LIVE. Он прокомментирует сбивание российского самолета Ту-22 и вероятное покушение на Президента Украины Владимира Зеленского.

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Новини.LIVE

Игорь Романенко вместе с ведущей Юлией Литвиненко поговорят о сбитии российского самолета, уничтожении С-400 в Крыму, вражеском наступлении в июне, задержке союзнической помощи, ситуации в Донецкой области и покушении на Зеленского.

Напомним, военный самолет Ту-22м3 РФ был сбит в небе над Ставропольским краем. Именно с него этой ночью оккупанты атаковали украинские города.

Также мы писали, что самолет удалось сбить на расстоянии около 300 километров теми же средствами, которыми поразили российский самолет А-50.

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18:54 Юсов заявил, что сбитие российского самолета Ту-22М3 не последний сюрприз для РФ

18:45 В нацпарке на Одесчине стало больше зайцев

18:40 Сколько осужденных в Украине хотят отправить на фронт — в Раде дали ответ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:33 Зеленский обратился к участникам заседания Совета Украина — НАТО

18:29 Подделка под видом оригинала — львовяне организовали продажу контрафактных наушников

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18:30 Покушение на Зеленского и секреты сбития российского самолета Ту-22 — Романенко в эфире Новини.LIVE

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18:04 Украинский политик объяснил, как можно защитить объекты генерации инженерным способом

Text

17:28 Юрист рассказал, что неплательщикам алиментов могут аннулировать право на отсрочку

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16:33 Народный депутат пояснил, по какому принципу следует повышать тарифы на электроэнергию

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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15:43 Нардепка раскритиковала законопроект о мобилизации из-за отсутствия ротаций

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15:16 Военный аналитик рассказал, почему раньше не производили оружие в Украине

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13:52 В Воздушных силах заявили, что Украина показала способность сбивать бомбардировщики РФ

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11:36 Украинский аналог Mavic — военный аналитик рассказал о преимуществах

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