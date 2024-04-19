Покушение на Зеленского и секреты сбития российского самолета Ту-22 — Романенко в эфире Новини.LIVE

Генерал-лейтенант, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко стал гостем студии Вечір.LIVE. Он прокомментирует сбивание российского самолета Ту-22 и вероятное покушение на Президента Украины Владимира Зеленского.

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Эфир Новини.LIVE

Игорь Романенко вместе с ведущей Юлией Литвиненко поговорят о сбитии российского самолета, уничтожении С-400 в Крыму, вражеском наступлении в июне, задержке союзнической помощи, ситуации в Донецкой области и покушении на Зеленского.

Напомним, военный самолет Ту-22м3 РФ был сбит в небе над Ставропольским краем. Именно с него этой ночью оккупанты атаковали украинские города.

Также мы писали, что самолет удалось сбить на расстоянии около 300 километров теми же средствами, которыми поразили российский самолет А-50.