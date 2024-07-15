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Замах на Трампа та історичний максимум долара — ефір Ранок.LIVE

Замах на Трампа та історичний максимум долара — ефір Ранок.LIVE

15 липня 2024 р. 08:00

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08:00 Замах на Трампа та історичний максимум долара — ефір Ранок.LIVE

14 липня 2024
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17:29 Диво-зброї не існує — офіцер ЗСУ спростував міф про всесильність переданої ЗСУ техніки

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12:23 Ветеран ЗСУ розкритикував ідею Українського легіону в Польщі

13 липня 2024
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22:31 Судовий позов дешевше, ніж штраф від ТЦК — нардеп про нюанси оновлення даних

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19:30 Чому бійці ЗСУ незадоволені новим законом про мобілізацію — пояснення військового

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17:24 Піар Байдена на Україні та невідомі подробиці з саміту НАТО — ексклюзив Новини.LIVE

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16:59 Зі 100 воюють 10 — військовий пояснив наслідки примусової мобілізації

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14:36 Чи потрібно утримувати російських полонених за держбюджет — пояснення офіцера ЗСУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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02:15 Військовий експерт розповів, скільки техніки для ведення війни залишилося у РФ

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE головна тема — замах на кандидата в президенти США Дональда Трампа. Також обговоримо курс долара НБУ, який сягнув 41 гривні та ситуацію з оновленням військово-облікових даних, термін якого збігає. 

Подивитися ефір о 8:00 ранку можна за посиланням

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE говоритимемо про замах на кандидата в президенти США Дональда Трампа та курс долара, який сягнув 41 гривні. Також обговоримо оновлення військово-облікових даних, адже термін спливає вже завтра, 16 липня.   

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук;
  • політичний та міжнародний експерт, економіст Ігор Гарбарук;
  • адвокат міста Львів Олег Мицик;
  • виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Radio Олександр Леонов;
  • народний депутат України, член Комітету з питань правової політики Ігор Фріс;
  • генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ (2014-2015) Віктор Ягун;
  • дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол Олександр Левченко;
  • політолог Петро Олещук.

Нагадаємо, після стрілянини Дональд Трамп проходить обстеження в медустанові. Серйозних ушкоджень він не зазнав, однак на відео видно, що в нього закривавлене вухо. За попередніми даними, унаслідок цього замаху загинуло двоє людей.

Також ми повідомляли, що Дональд Трамп запропонував Джо Байдену пройти тестування на розумові здібності. На його думку, така перевірка сприятиме благу країни.

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07:52 Понад тисячу окупантів та велика кількість техніки — у Генштабі оновили втрати росіян за добу

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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