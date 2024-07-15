Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE головна тема — замах на кандидата в президенти США Дональда Трампа. Також обговоримо курс долара НБУ, який сягнув 41 гривні та ситуацію з оновленням військово-облікових даних, термін якого збігає.

Подивитися ефір о 8:00 ранку можна за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE говоритимемо про замах на кандидата в президенти США Дональда Трампа та курс долара, який сягнув 41 гривні. Також обговоримо оновлення військово-облікових даних, адже термін спливає вже завтра, 16 липня.

Гості сьогоднішнього ефіру:

речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук ;

; політичний та міжнародний експерт, економіст Ігор Гарбарук;

адвокат міста Львів Олег Мицик ;

; виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Radio Олександр Леонов ;

; народний депутат України, член Комітету з питань правової політики Ігор Фріс ;

; генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ (2014-2015) Віктор Ягун ;

; дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол Олександр Левченко;

політолог Петро Олещук.

Нагадаємо, після стрілянини Дональд Трамп проходить обстеження в медустанові. Серйозних ушкоджень він не зазнав, однак на відео видно, що в нього закривавлене вухо. За попередніми даними, унаслідок цього замаху загинуло двоє людей.

Також ми повідомляли, що Дональд Трамп запропонував Джо Байдену пройти тестування на розумові здібності. На його думку, така перевірка сприятиме благу країни.