Покушение на Трампа и исторический максимум доллара — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE главная тема — покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Также обсудим курс доллара НБУ, достигший 41 гривны и ситуацию с обновлением военно-учетных данных, срок которого истекает.

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О чем эфир

Сегодня в эфире Ранок.LIVE будем говорить о покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа и курсе доллара, достигшем 41 гривны. Также обсудим обновление военно-учетных данных, ведь срок истекает уже завтра, 16 июля.

Гости сегодняшнего эфира:

спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук ;

; политический и международный эксперт, экономист Игорь Гарбарук;

адвокат города Львов Олег Мицик ;

; исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента Radio Александр Леонов ;

; народный депутат Украины, член Комитета по вопросам правовой политики Игорь Фрис ;

; генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ (2014-2015) Виктор Ягун ;

; дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Александр Левченко;

политолог Петр Олещук.

Напомним, после стрельбы Дональд Трамп проходит обследование в медучреждении. Серьезных повреждений он не получил, однако на видео видно, что у него окровавленное ухо. По предварительным данным, в результате этого покушения погибли два человека.

Также мы сообщали, что Дональд Трамп предложил Джо Байдену пройти тестирование на умственные способности. По его мнению, такая проверка будет способствовать благу страны.