Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Покушение на Трампа и исторический максимум доллара — эфир Ранок.LIVE arrow
Покушение на Трампа и исторический максимум доллара — эфир Ранок.LIVE

Покушение на Трампа и исторический максимум доллара — эфир Ранок.LIVE

15 июля 2024 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:00 Покушение на Трампа и исторический максимум доллара — эфир Ранок.LIVE

14 июля 2024
Text

17:29 Чудо-оружия не существует — офицер ВСУ опроверг миф о всесильности переданной ВСУ техники

Text

12:23 Ветеран ВСУ подверг критике идею Украинского легиона в Польше

13 июля 2024
Text

22:31 Судебный иск дешевле, чем штраф от ТЦК — нардеп о нюансах обновления данных

Text

19:30 Почему бойцы ВСУ недовольны новым законом о мобилизации — объяснение военного

Text

17:24Пиар Байдена на Украине и неизвестные подробности с саммита НАТО — эксклюзив Новини.LIVE

Text

16:59 Из 100 воюют 10 — военный объяснил последствия принудительной мобилизации

Text

14:36 Нужно ли содержать российских пленников за госбюджет — объяснение офицера ВСУ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

04:15 Нардеп заявила о необходимости заполнять освобождаемые места в рядах ВСУ

Text

02:15 Военный эксперт рассказал, сколько техники для ведения войны осталось в РФ

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

08:00 Покушение на Трампа и исторический максимум доллара — эфир Ранок.LIVE

14 июля 2024
Text

17:29 Чудо-оружия не существует — офицер ВСУ опроверг миф о всесильности переданной ВСУ техники

Text

12:23 Ветеран ВСУ подверг критике идею Украинского легиона в Польше

13 июля 2024
Text

22:31 Судебный иск дешевле, чем штраф от ТЦК — нардеп о нюансах обновления данных

Text

19:30 Почему бойцы ВСУ недовольны новым законом о мобилизации — объяснение военного

Text

17:24 Пиар Байдена на Украине и неизвестные подробности с саммита НАТО — эксклюзив Новини.LIVE

Text

16:59 Из 100 воюют 10 — военный объяснил последствия принудительной мобилизации

Text

14:36 Нужно ли содержать российских пленников за госбюджет — объяснение офицера ВСУ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

04:15 Нардеп заявила о необходимости заполнять освобождаемые места в рядах ВСУ

Text

02:15 Военный эксперт рассказал, сколько техники для ведения войны осталось в РФ

Сегодня в эфире Ранок.LIVE главная тема — покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Также обсудим курс доллара НБУ, достигший 41 гривны и ситуацию с обновлением военно-учетных данных, срок которого истекает.

Посмотреть эфир в 8:00 утра можно по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Ранок.LIVE будем говорить о покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа и курсе доллара, достигшем 41 гривны. Также обсудим обновление военно-учетных данных, ведь срок истекает уже завтра, 16 июля.

Гости сегодняшнего эфира:

  • спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук;
  • политический и международный эксперт, экономист Игорь Гарбарук;
  • адвокат города Львов Олег Мицик;
  • исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента Radio Александр Леонов;
  • народный депутат Украины, член Комитета по вопросам правовой политики Игорь Фрис;
  • генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ (2014-2015) Виктор Ягун;
  • дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Александр Левченко;
  • политолог Петр Олещук.

Напомним, после стрельбы Дональд Трамп проходит обследование в медучреждении. Серьезных повреждений он не получил, однако на видео видно, что у него окровавленное ухо. По предварительным данным, в результате этого покушения погибли два человека.

Также мы сообщали, что Дональд Трамп предложил Джо Байдену пройти тестирование на умственные способности. По его мнению, такая проверка будет способствовать благу страны.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

08:19 Открытие в области ДНК — ученые шагнули к преодолению рака поджелудочной железы

08:07 Лидер ХДС сообщил, как именно Германия должна поддерживать Украину

Text

08:00 Покушение на Трампа и исторический максимум доллара — эфир Ранок.LIVE

07:52 Более тысячи оккупантов и большое количество техники — в Генштабе обновили потери россиян за сутки

07:48 Новые подробности о стрелке в Трампа — журналисты расспросили знакомых Томаса Крукса

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:42 Без воды и тепла — жителям городов Украины прогнозируют тяжелую зиму

07:28 Россия создает недоукомплектованные подразделения из резерва и отправляет на фронт, — ISW

07:22 Очереди на границе Украины — какие КПП заполонили пробки

07:10 Разногласия не решают пулями — Байден снова обратился к американцам на фоне покушения на Трампа

07:02 Спецслужбы раскрыли подробности о стрелке, покушавшемся на Дональда Трампа

08:19 Открытие в области ДНК — ученые шагнули к преодолению рака поджелудочной железы

08:07 Лидер ХДС сообщил, как именно Германия должна поддерживать Украину

07:52 Более тысячи оккупантов и большое количество техники — в Генштабе обновили потери россиян за сутки

07:48 Новые подробности о стрелке в Трампа — журналисты расспросили знакомых Томаса Крукса

07:42 Без воды и тепла — жителям городов Украины прогнозируют тяжелую зиму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:28 Россия создает недоукомплектованные подразделения из резерва и отправляет на фронт, — ISW

07:22 Очереди на границе Украины — какие КПП заполонили пробки

07:10 Разногласия не решают пулями — Байден снова обратился к американцам на фоне покушения на Трампа

07:02 Спецслужбы раскрыли подробности о стрелке, покушавшемся на Дональда Трампа

06:40 В Украине выросли цены на золото — сколько стоит 1 грамм драгоценного металла в июле

Эксклюзив

06:36 Курс доллара в Украине бьет рекорды — как сильно может обвалиться гривна

06:14 Почему Украина не в НАТО и как работает 5 статья Альянса — интервью спикера Госдепа США

13 июля 2024

06:26 Львов инклюзивный — где в городе найти кафе для людей с инвалидностью

12 июля 2024

18:12 Обстрел больниц и принуждение Украины к переговорам — что об этом думают в Одессе

Новость с видео

06:36 Счета украинцев больше не тайна — кого заставят доплатить налоги и к чему готовиться беженцам

11 июля 2024
Эксклюзив

18:17 Последствия жары — что скрывает Черное море под едким запахом

10 июля 2024

14:47 Украина проживет самостоятельно — что в Одессе знают о НАТО

06:40 В Украине стремительно дорожает золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в Украине

9 июля 2024
Эксклюзив

18:47 Опасное наследие СССР на Одесчине — как утилизируют химикаты

06:40 Цены за 1 кг меди в июле — сколько стоит сдать цветные металлы в Украине

Text

08:00 Покушение на Трампа и исторический максимум доллара — эфир Ранок.LIVE

14 июля 2024
Text

17:29 Чудо-оружия не существует — офицер ВСУ опроверг миф о всесильности переданной ВСУ техники

Text

12:23 Ветеран ВСУ подверг критике идею Украинского легиона в Польше

13 июля 2024
Text

22:31 Судебный иск дешевле, чем штраф от ТЦК — нардеп о нюансах обновления данных

Text

19:30 Почему бойцы ВСУ недовольны новым законом о мобилизации — объяснение военного

Text

17:24 Пиар Байдена на Украине и неизвестные подробности с саммита НАТО — эксклюзив Новини.LIVE

Text

16:59 Из 100 воюют 10 — военный объяснил последствия принудительной мобилизации

Text

14:36 Нужно ли содержать российских пленников за госбюджет — объяснение офицера ВСУ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

04:15 Нардеп заявила о необходимости заполнять освобождаемые места в рядах ВСУ

Text

02:15 Военный эксперт рассказал, сколько техники для ведения войны осталось в РФ