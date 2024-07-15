Покушение на Трампа и исторический максимум доллара — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE главная тема — покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Также обсудим курс доллара НБУ, достигший 41 гривны и ситуацию с обновлением военно-учетных данных, срок которого истекает.
Посмотреть эфир в 8:00 утра можно по ссылке.
О чем эфир
Сегодня в эфире Ранок.LIVE будем говорить о покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа и курсе доллара, достигшем 41 гривны. Также обсудим обновление военно-учетных данных, ведь срок истекает уже завтра, 16 июля.
Гости сегодняшнего эфира:
- спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук;
- политический и международный эксперт, экономист Игорь Гарбарук;
- адвокат города Львов Олег Мицик;
- исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента Radio Александр Леонов;
- народный депутат Украины, член Комитета по вопросам правовой политики Игорь Фрис;
- генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ (2014-2015) Виктор Ягун;
- дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Александр Левченко;
- политолог Петр Олещук.
Напомним, после стрельбы Дональд Трамп проходит обследование в медучреждении. Серьезных повреждений он не получил, однако на видео видно, что у него окровавленное ухо. По предварительным данным, в результате этого покушения погибли два человека.
Также мы сообщали, что Дональд Трамп предложил Джо Байдену пройти тестирование на умственные способности. По его мнению, такая проверка будет способствовать благу страны.