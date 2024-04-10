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Законопроєкт про мобілізацію та нові санкції проти РФ — головні новини 10 квітня

Законопроєкт про мобілізацію та нові санкції проти РФ — головні новини 10 квітня

10 квітня 2024 р. 20:20

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20:20 Законопроєкт про мобілізацію та нові санкції проти РФ — головні новини 10 квітня

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19:43 Масовані удари по аеродромах РФ та знищення Ка-27 — Криволап в ефірі Новини.LIVE

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17:57 Доля законопроєкту про мобілізацію — Ростислав Кравець в ефірі Новини.LIVE

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12:50 Нардеп заявив, що діячі культури мають займатися агітацією для бійців

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11:31 Військовий психолог розповів, чи існує насправді лудоманія в ЗСУ

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11:10 Україні бракує своїх виробництв зброї, — нардеп

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10:38 Зниження призовного віку — доктор соціологічних наук розповів, що турбує молодь

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10:34 У Сухопутних військах назвали умови, за яких можлива демобілізація

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09:58 Зеленський дав інтерв'ю Bild — політолог прокоментував заяву гаранта про сотні тисяч жертв

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09:35 Політолог пояснив, чому немає потреби у новому мобілізаційному законі

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20:20 Законопроєкт про мобілізацію та нові санкції проти РФ — головні новини 10 квітня

Text

19:43 Масовані удари по аеродромах РФ та знищення Ка-27 — Криволап в ефірі Новини.LIVE

Text

17:57 Доля законопроєкту про мобілізацію — Ростислав Кравець в ефірі Новини.LIVE

Text

12:50 Нардеп заявив, що діячі культури мають займатися агітацією для бійців

Text

11:31 Військовий психолог розповів, чи існує насправді лудоманія в ЗСУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:10 Україні бракує своїх виробництв зброї, — нардеп

Text

10:38 Зниження призовного віку — доктор соціологічних наук розповів, що турбує молодь

Text

10:34 У Сухопутних військах назвали умови, за яких можлива демобілізація

Text

09:58 Зеленський дав інтерв'ю Bild — політолог прокоментував заяву гаранта про сотні тисяч жертв

Text

09:35 Політолог пояснив, чому немає потреби у новому мобілізаційному законі

У Верховній Раді розглядають законопроєкт про мобілізацію, росіяни бомблять Одесу в День звільнення міста, а Євросоюз готує 14 пакет антиросійських санкцій. Про головні новини середи розповість ведучий Вадим Ярошенко в новому випуску програми "Просто Новини".

Переглянути випуск можна за посиланням.

Законопроєкт про мобілізацію вже в Раді

Що цікавого можна дізнатися з випуску:

  • Верховна Рада розпочала розгляд законопроєкту про мобілізацію;
  • Армія Росії обстрілює Одесу в День визволення міста від Третього рейху;
  • Що міститиме в собі 14 пакет антиросійських санкцій від Євросоюзу.

Нагадаємо, сьогодні Президенти України та Швейцарії обговорили подальшу співпрацю та проведення саміту миру.

Також Україна підписала угоду про виробництво зброї з британським оборонним концерном BAE Systems.

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20:47 Зеленський обговорив з главою Міжнародної організації з міграції допомогу ВПО

20:29 Зеленський провів нараду щодо ракетної програми України

20:17 Вибухи в Одесі — внаслідок ракетного удару загинула дитина

20:01 Зеленський привітав з призначенням нового прем’єр-міністра Ірландії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:00 Чому військові під обстрілами не отримують додаткових виплат — роз'яснення суду

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20:20 Законопроєкт про мобілізацію та нові санкції проти РФ — головні новини 10 квітня

Text

19:43 Масовані удари по аеродромах РФ та знищення Ка-27 — Криволап в ефірі Новини.LIVE

Text

17:57 Доля законопроєкту про мобілізацію — Ростислав Кравець в ефірі Новини.LIVE

Text

12:50 Нардеп заявив, що діячі культури мають займатися агітацією для бійців

Text

11:31 Військовий психолог розповів, чи існує насправді лудоманія в ЗСУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:10 Україні бракує своїх виробництв зброї, — нардеп

Text

10:38 Зниження призовного віку — доктор соціологічних наук розповів, що турбує молодь

Text

10:34 У Сухопутних військах назвали умови, за яких можлива демобілізація

Text

09:58 Зеленський дав інтерв'ю Bild — політолог прокоментував заяву гаранта про сотні тисяч жертв

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09:35 Політолог пояснив, чому немає потреби у новому мобілізаційному законі