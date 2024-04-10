Законопроєкт про мобілізацію та нові санкції проти РФ — головні новини 10 квітня

У Верховній Раді розглядають законопроєкт про мобілізацію, росіяни бомблять Одесу в День звільнення міста, а Євросоюз готує 14 пакет антиросійських санкцій. Про головні новини середи розповість ведучий Вадим Ярошенко в новому випуску програми "Просто Новини".

Переглянути випуск можна за посиланням.

Законопроєкт про мобілізацію вже в Раді

Що цікавого можна дізнатися з випуску:

Верховна Рада розпочала розгляд законопроєкту про мобілізацію;

Армія Росії обстрілює Одесу в День визволення міста від Третього рейху;

Що міститиме в собі 14 пакет антиросійських санкцій від Євросоюзу.

Нагадаємо, сьогодні Президенти України та Швейцарії обговорили подальшу співпрацю та проведення саміту миру.

Також Україна підписала угоду про виробництво зброї з британським оборонним концерном BAE Systems.