Законопроект о мобилизации и новые санкции против РФ — главные новости 10 апреля

В Верховной Раде рассматривают законопроект о мобилизации, россияне бомбят Одессу в День освобождения города, а Евросоюз готовит 14 пакет антироссийских санкций. О главных новостях среды расскажет ведущий Вадим Ярошенко в новом выпуске программы "Просто Новини".

Просмотреть выпуск можно по ссылке.

Законопроект о мобилизации уже в Раде

Что интересного можно узнать из выпуска:

Верховная Рада приступила к рассмотрению законопроекта о мобилизации;

Армия России обстреливает Одессу в День освобождения города от Третьего рейха;

Что будет включать в себя 14 пакет антироссийских санкций от Евросоюза.

Напомним, сегодня Президенты Украины и Швейцарии обсудили дальнейшее сотрудничество и проведение саммита мира.

Также Украина подписала соглашение о производстве оружия с британским оборонным концерном BAE Systems.