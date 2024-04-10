Законопроект о мобилизации и новые санкции против РФ — главные новости 10 апреля

В Верховной Раде рассматривают законопроект о мобилизации, россияне бомбят Одессу в День освобождения города, а Евросоюз готовит 14 пакет антироссийских санкций. О главных новостях среды расскажет ведущий Вадим Ярошенко в новом выпуске программы "Просто Новини".
Просмотреть выпуск можно по ссылке.
Законопроект о мобилизации уже в Раде
Что интересного можно узнать из выпуска:
- Верховная Рада приступила к рассмотрению законопроекта о мобилизации;
- Армия России обстреливает Одессу в День освобождения города от Третьего рейха;
- Что будет включать в себя 14 пакет антироссийских санкций от Евросоюза.
Напомним, сегодня Президенты Украины и Швейцарии обсудили дальнейшее сотрудничество и проведение саммита мира.
Также Украина подписала соглашение о производстве оружия с британским оборонным концерном BAE Systems.