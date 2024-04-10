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Законопроект о мобилизации и новые санкции против РФ — главные новости 10 апреля

Законопроект о мобилизации и новые санкции против РФ — главные новости 10 апреля

10 апреля 2024 г. 20:20

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20:20 Законопроект о мобилизации и новые санкции против РФ — главные новости 10 апреля

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19:43 Массированные удары по аэродромам РФ и уничтожение Ка-27 — Криволап в эфире Новини.LIVE

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17:57 Судьба законопроекта о мобилизации — Ростислав Кравец в эфире Новини.LIVE

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12:50 Нардеп заявил, что деятели культуры должны заниматься агитацией для бойцов

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11:31 Военный психолог рассказал, существует ли на самом деле лудомания в ВСУ

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11:10 Украине не хватает своих производств оружия, — нардеп

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10:38 Снижение призывного возраста — доктор социологических наук рассказал, что беспокоит молодежь

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10:34 В Сухопутных войсках назвали условия, при которых возможна демобилизация

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09:58 Зеленский дал интервью Bild — политолог прокомментировал заявление гаранта о сотнях тысяч жертв

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09:35 Политолог объяснил, почему нет необходимости в новом мобилизационном законе

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20:20 Законопроект о мобилизации и новые санкции против РФ — главные новости 10 апреля

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19:43 Массированные удары по аэродромам РФ и уничтожение Ка-27 — Криволап в эфире Новини.LIVE

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17:57 Судьба законопроекта о мобилизации — Ростислав Кравец в эфире Новини.LIVE

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12:50 Нардеп заявил, что деятели культуры должны заниматься агитацией для бойцов

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11:31 Военный психолог рассказал, существует ли на самом деле лудомания в ВСУ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:10 Украине не хватает своих производств оружия, — нардеп

Text

10:38 Снижение призывного возраста — доктор социологических наук рассказал, что беспокоит молодежь

Text

10:34 В Сухопутных войсках назвали условия, при которых возможна демобилизация

Text

09:58 Зеленский дал интервью Bild — политолог прокомментировал заявление гаранта о сотнях тысяч жертв

Text

09:35 Политолог объяснил, почему нет необходимости в новом мобилизационном законе

В Верховной Раде рассматривают законопроект о мобилизации, россияне бомбят Одессу в День освобождения города, а Евросоюз готовит 14 пакет антироссийских санкций. О главных новостях среды расскажет ведущий Вадим Ярошенко в новом выпуске программы "Просто Новини".

Просмотреть выпуск можно по ссылке.

Законопроект о мобилизации уже в Раде

Что интересного можно узнать из выпуска:

  • Верховная Рада приступила к рассмотрению законопроекта о мобилизации;
  • Армия России обстреливает Одессу в День освобождения города от Третьего рейха;
  • Что будет включать в себя 14 пакет антироссийских санкций от Евросоюза.

Напомним, сегодня Президенты Украины и Швейцарии обсудили дальнейшее сотрудничество и проведение саммита мира.

Также Украина подписала соглашение о производстве оружия с британским оборонным концерном BAE Systems.

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20:01 Зеленский поздравил с назначением нового премьер-министра Ирландии

20:00 Почему военные под обстрелами не получают дополнительных выплат — разъяснение суда

19:35 Очереди на границе Украины — где вечером не фиксируются большие пробки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:31 Гончаренко шокировал количеством депутатов, рассматривающих правки к законопроекту о мобилизации

19:13 Во Львове 20-летний мужчина пытался ограбить водителя маршрутки

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20:20 Законопроект о мобилизации и новые санкции против РФ — главные новости 10 апреля

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19:43 Массированные удары по аэродромам РФ и уничтожение Ка-27 — Криволап в эфире Новини.LIVE

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17:57 Судьба законопроекта о мобилизации — Ростислав Кравец в эфире Новини.LIVE

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12:50 Нардеп заявил, что деятели культуры должны заниматься агитацией для бойцов

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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11:10 Украине не хватает своих производств оружия, — нардеп

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10:38 Снижение призывного возраста — доктор социологических наук рассказал, что беспокоит молодежь

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10:34 В Сухопутных войсках назвали условия, при которых возможна демобилизация

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09:58 Зеленский дал интервью Bild — политолог прокомментировал заявление гаранта о сотнях тысяч жертв

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09:35 Политолог объяснил, почему нет необходимости в новом мобилизационном законе