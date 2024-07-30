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Законопроєкт про міжнародні оборонні компанії та відкликання народних депутатів — ефір Ранок.LIVE

Законопроєкт про міжнародні оборонні компанії та відкликання народних депутатів — ефір Ранок.LIVE

30 липня 2024 р. 08:00

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08:00 Законопроєкт про міжнародні оборонні компанії та відкликання народних депутатів — ефір Ранок.LIVE

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08:00 Законопроєкт про міжнародні оборонні компанії та відкликання народних депутатів — ефір Ранок.LIVE

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07:41 Українська збірна на іграх нескорених та літні фестивалі, — головні події Німеччини

29 липня 2024
Text

23:35 Директор"А-95" повідомив, скільки прибутків отримали польські компанії від України за два роки

Text

23:03 Директор "А-95" заявив, що транзит "Лукойлу" до Словаччини та Угорщини не зупинявся

Text

20:58 Нардеп відповів, чи вдалося забронювати від мобілізації протезистів

Text

18:14 Військовий пояснив, чому українці бояться мобілізуватись через ТЦК

Text

17:50 Заява матері обвинуваченого у вбивстві Фаріон та роковини теракту в Оленівці — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:36 Військовий повідомив, що деяким мобілізованим ув'язненим не виплачують зарплату

Text

17:18 Військовий повідомив про просування ворога на Покровському напрямку

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Гостями ефіру Ранок.LIVE стали військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський, політологи Ігор Рейтерович, Олесь Доній та Ростислав Балабан, народні депутати України Юрій Камельчук та Анатолій Бурміч, речник Національного олімпійського комітету України Максим Чеберяка, а також речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Основною темою ефіру буде підтримка Міністерством оборони законопроєкту про міжнародні оборонні компанії, тобто фактично створення ПВК.

Окрім того, гості ефіру обговорять вибухи в російському Курську, підпал автівок військових та пропозицію голови Верховної Ради Руслана Стефанчука "відкликати" нардепів.

Також прозвучить аналітика найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі. 

Нагадаємо, у Львові Служба безпеки України затримала поплічників російської розвідки, які підпалювали автомобілі українських військових. Зловмисниками виявилися двоє місцевих мешканців.

Також ми писали, що в російській Курській області пролунали сильні вибухи в ніч проти п'ятниці, 19 липня. Внаслідок серії сильних звуків в автівок на вулицях спрацювала сигналізація. 

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09:05 Курс долара йде вниз — що пропонують НБУ та банки

08:58 В Україні різко впали ціни на популярний продукт — що коштує дешевше

08:40 Харлан повторила олімпійський рекорд Яни Клочкової

08:30 Субсидії в Україні — чи позбавлять допомоги при отриманні деяких соцвиплат

08:30 Нові правила проходження ВЛК — до чого готуватися у серпні 2024 року

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:23 Аналітики ISW пояснили, як ліквідація "вагнерівців" в Малі вплине на ситуацію на фронті в Україні

08:20 Чи знижуватимуть мобілізаційний вік в Україні — відповідь Міноборони

08:16 У Курську вночі прогриміли потужні вибухи — що відомо

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Text

07:41 Українська збірна на іграх нескорених та літні фестивалі, — головні події Німеччини

29 липня 2024
Text

23:35 Директор"А-95" повідомив, скільки прибутків отримали польські компанії від України за два роки

Text

23:03 Директор "А-95" заявив, що транзит "Лукойлу" до Словаччини та Угорщини не зупинявся

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:36 Військовий повідомив, що деяким мобілізованим ув'язненим не виплачують зарплату

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17:18 Військовий повідомив про просування ворога на Покровському напрямку

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13:12 Мирний план Зеленського та відключення світла в Україні — ефір День.LIVE