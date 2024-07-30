Законопроєкт про міжнародні оборонні компанії та відкликання народних депутатів — ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський, політологи Ігор Рейтерович, Олесь Доній та Ростислав Балабан, народні депутати України Юрій Камельчук та Анатолій Бурміч, речник Національного олімпійського комітету України Максим Чеберяка, а також речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Основною темою ефіру буде підтримка Міністерством оборони законопроєкту про міжнародні оборонні компанії, тобто фактично створення ПВК.

Окрім того, гості ефіру обговорять вибухи в російському Курську, підпал автівок військових та пропозицію голови Верховної Ради Руслана Стефанчука "відкликати" нардепів.

Також прозвучить аналітика найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.

Нагадаємо, у Львові Служба безпеки України затримала поплічників російської розвідки, які підпалювали автомобілі українських військових. Зловмисниками виявилися двоє місцевих мешканців.

Також ми писали, що в російській Курській області пролунали сильні вибухи в ніч проти п'ятниці, 19 липня. Внаслідок серії сильних звуків в автівок на вулицях спрацювала сигналізація.