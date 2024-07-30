Законопроект о международных оборонных компаниях и отзывах народных депутатов — эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE стали военный юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский, политологи Игорь Рейтерович, Олесь Доний и Ростислав Балабан, народные депутаты Украины Юрий Камельчук и Анатолий Бурмич, спикер Национального олимпийского комитета Украины Максим Чеберяка, а также спикер оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой.

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Эфир Ранок.LIVE

Основной темой эфира будет поддержка Министерством обороны законопроекта о международных оборонных компаниях, то есть фактически создание ЧВК.

Кроме того, гости эфира обсудят взрывы в российском Курске, поджог автомобилей военных и предложение председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука "отозвать" нардепов.

Также прозвучит аналитика самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, во Львове Служба безопасности Украины задержала приспешников российской разведки, поджигавших автомобили украинских военных. Злоумышленниками оказались двое местных жителей.

Также мы писали, что в российской Курской области раздались сильные взрывы в ночь на пятницу, 19 июля. В результате серии сильных звуков у автомобилей на улицах сработала сигнализация.