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Законопроект о международных оборонных компаниях и отзывах народных депутатов — эфир Ранок.LIVE

Законопроект о международных оборонных компаниях и отзывах народных депутатов — эфир Ранок.LIVE

30 июля 2024 г. 8:00

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08:00 Законопроект о международных оборонных компаниях и отзывах народных депутатов — эфир Ранок.LIVE

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07:41 Украинская сборная на Invictus Games и летние фестивали, — главные события Германии

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23:35 Директор "А-95" сообщил, сколько прибыли получили польские компании от Украины за два года

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23:03 Директор "А-95" заявил, что транзит "Лукойла" в Словакию и Венгрию не останавливался

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20:58 Нардеп ответил, удалось ли забронировать от мобилизации протезистов

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18:14 Военный объяснил, почему украинцы боятся мобилизоваться через ТЦК

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17:50 Заявление матери обвиняемого в убийстве Фарион и годовщина теракта в Еленовке — эфир Вечір.LIVE

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17:36 Военный сообщил, что некоторым мобилизованным заключенным не выплачивают зарплату

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17:18 Военный сообщил о продвижении врага на Покровском направлении

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13:12Мирный план Зеленского и отключение света в Украине — эфир День.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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08:00 Законопроект о международных оборонных компаниях и отзывах народных депутатов — эфир Ранок.LIVE

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07:41 Украинская сборная на Invictus Games и летние фестивали, — главные события Германии

29 июля 2024
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23:35 Директор "А-95" сообщил, сколько прибыли получили польские компании от Украины за два года

Text

23:03 Директор "А-95" заявил, что транзит "Лукойла" в Словакию и Венгрию не останавливался

Text

20:58 Нардеп ответил, удалось ли забронировать от мобилизации протезистов

Text

18:14 Военный объяснил, почему украинцы боятся мобилизоваться через ТЦК

Text

17:50 Заявление матери обвиняемого в убийстве Фарион и годовщина теракта в Еленовке — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:36 Военный сообщил, что некоторым мобилизованным заключенным не выплачивают зарплату

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17:18 Военный сообщил о продвижении врага на Покровском направлении

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13:12 Мирный план Зеленского и отключение света в Украине — эфир День.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE стали военный юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский, политологи Игорь Рейтерович, Олесь Доний и Ростислав Балабан, народные депутаты Украины Юрий Камельчук и Анатолий Бурмич, спикер Национального олимпийского комитета Украины Максим Чеберяка, а также спикер оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Основной темой эфира будет поддержка Министерством обороны законопроекта о международных оборонных компаниях, то есть фактически создание ЧВК.

Кроме того, гости эфира обсудят взрывы в российском Курске, поджог автомобилей военных и предложение председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука "отозвать" нардепов.

Также прозвучит аналитика самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, во Львове Служба безопасности Украины задержала приспешников российской разведки, поджигавших автомобили украинских военных. Злоумышленниками оказались двое местных жителей.

Также мы писали, что в российской Курской области раздались сильные взрывы в ночь на пятницу, 19 июля. В результате серии сильных звуков у автомобилей на улицах сработала сигнализация.

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08:30 Субсидии в Украине — не лишат ли помощи при получении некоторых соцвыплат

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08:30 Новые правила прохождения ВВК — к чему готовиться в августе 2024 года

08:23 Аналитики ISW пояснили, как ликвидация "вагнеровцев" в Мали повлияет на ситуацию на фронте в Украине

08:20 Будут ли снижать мобилизационный возраст в Украине — ответ Минобороны

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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07:41 Украинская сборная на Invictus Games и летние фестивали, — главные события Германии

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23:35 Директор "А-95" сообщил, сколько прибыли получили польские компании от Украины за два года

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23:03 Директор "А-95" заявил, что транзит "Лукойла" в Словакию и Венгрию не останавливался

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18:14 Военный объяснил, почему украинцы боятся мобилизоваться через ТЦК

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