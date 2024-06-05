Закон про англійську мову — Кремінь відреагував на зміни

Верховна Рада України у вівторок, 4 червня, ухвалила закон щодо застосування англійської мови, як основної з мов міжнародного спілкування. Він визначає посади, кандидати на які зобов'язані володіти англійською.

Це прокоментував Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь в ефірі Ранок.LIVE.

Закон про англійську мову

"Як Уповноважений із захисту державної мови я зацікавлений в тому, аби громадяни дивилися кінострічки українською мовою. Про це говорить і мовний закон, і рішення Конституційного суду", — сказав Кремінь.

Він пояснив, що за ці п'ять років, відколи набув чинності закон про забезпечення функціонування української мови, як державної, вдалося пройти сім етапів його реалізації.

Зокрема, були створені мовні інституції, і тому сьогодні в переважній більшості в різних сферах суспільного життя ми чуємо українську мову.

"Поява такої ініціативи, суб'єктом подання якої був президент України, була очевидно пов'язана з тим, щоби українці з одного боку краще володіли мовами ЄС, з іншого боку — ми, напевно, будемо витісняти російську з широкого ужитку й боротися з українсько-російською двомовністю", — зазначив Уповноважений.

Він підтримує те, що нарешті чітко визначено ті категорії посадових осіб, держслужбовців, керівників закладів вищої освіти, суддів, прокурорів, офіцерського складу Нацполіції, які повинні володіти англійською мовою.

"Я, йдучи на свою посаду, проходив співбесіду англійською мовою і вважаю це абсолютно нормальним", — додав Кремінь.

Нагадаємо, відтепер законом закріплюється статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.

Також в Раді перерахували зміни, які чекають на українців.