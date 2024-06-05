Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Закон про англійську мову — Кремінь відреагував на зміни arrow
Закон про англійську мову — Кремінь відреагував на зміни

Закон про англійську мову — Кремінь відреагував на зміни

05 червня 2024 р. 10:58

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

10:58 Закон про англійську мову — Кремінь відреагував на зміни

Text

09:54 Попенко заявив, що українцям у містах доведеться переїжджати взимку в приватний сектор

Text

09:35 Не буде світла по 10 годин — Попенко попередив українців про складну ситуацію в липні

Text

09:13 Стало відомо, скільки полонених бійців Азову вдалося обміняти за останній рік

Text

08:00 Нова військова поліція, зміна рівня демократії, вступ у НАТО та Саміт миру — ефір Ранок.LIVE

4 червня 2024
Text

23:47 На вулицях Києва затопило трамвайні колії та автомобілі

Text

23:05 Кузик пояснив, чого зараз гостро не вистачає на фронті

Text

22:33 У Раді пропонують скасувати мобілізацію до 25 років, якщо люди не хочуть воювати, — нардеп Соболєв

Text

21:30 Нова тактика окупантів та ситуація на Сумщині — ексклюзив Новини.LIVE з фронту

Text

21:03 Хто має приїхати з-за кордону до ТЦК і як відключатимуть світло взимку — головні новини 4 червня

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

10:58 Закон про англійську мову — Кремінь відреагував на зміни

Text

09:54 Попенко заявив, що українцям у містах доведеться переїжджати взимку в приватний сектор

Text

09:35 Не буде світла по 10 годин — Попенко попередив українців про складну ситуацію в липні

Text

09:13 Стало відомо, скільки полонених бійців Азову вдалося обміняти за останній рік

Text

08:00 Нова військова поліція, зміна рівня демократії, вступ у НАТО та Саміт миру — ефір Ранок.LIVE

4 червня 2024
Text

23:47 На вулицях Києва затопило трамвайні колії та автомобілі

Text

23:05 Кузик пояснив, чого зараз гостро не вистачає на фронті

Text

22:33 У Раді пропонують скасувати мобілізацію до 25 років, якщо люди не хочуть воювати, — нардеп Соболєв

Text

21:30 Нова тактика окупантів та ситуація на Сумщині — ексклюзив Новини.LIVE з фронту

Text

21:03 Хто має приїхати з-за кордону до ТЦК і як відключатимуть світло взимку — головні новини 4 червня

Верховна Рада України у вівторок, 4 червня, ухвалила закон щодо застосування англійської мови, як основної з мов міжнародного спілкування. Він визначає посади, кандидати на які зобов'язані володіти англійською.

Це прокоментував Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь в ефірі Ранок.LIVE.

Закон про англійську мову

"Як Уповноважений із захисту державної мови я зацікавлений в тому, аби громадяни дивилися кінострічки українською мовою. Про це говорить і мовний закон, і рішення Конституційного суду", — сказав Кремінь.

Він пояснив, що за ці п'ять років, відколи набув чинності закон про забезпечення функціонування української мови, як державної, вдалося пройти сім етапів його реалізації.

Зокрема, були створені мовні інституції, і тому сьогодні в переважній більшості в різних сферах суспільного життя ми чуємо українську мову.

"Поява такої ініціативи, суб'єктом подання якої був президент України, була очевидно пов'язана з тим, щоби українці з одного боку краще володіли мовами ЄС, з іншого боку — ми, напевно, будемо витісняти російську з широкого ужитку й боротися з українсько-російською двомовністю", — зазначив Уповноважений.

Він підтримує те, що нарешті чітко визначено ті категорії посадових осіб, держслужбовців, керівників закладів вищої освіти, суддів, прокурорів, офіцерського складу Нацполіції, які повинні володіти англійською мовою.

"Я, йдучи на свою посаду, проходив співбесіду англійською мовою і вважаю це абсолютно нормальним", — додав Кремінь.

Нагадаємо, відтепер законом закріплюється статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.

Також в Раді перерахували зміни, які чекають на українців.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

11:15 Зробив зауваження та отримав кулю в груди — в Одесі поліцейські затримали вбивцю

11:05 Ціни на малину злетять у новому сезоні — оцінка експертів

11:03 Відносний спокій у Харкові, атомна зброя та знищені С-300 — останні події в регіоні

Text

10:58 Закон про англійську мову — Кремінь відреагував на зміни

10:55 10 порад при виборі клініки для проведення операції

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:48 Росіяни в Криму будують укріплення для схову ППО, — партизани

10:45 Жителі одного з районів Одеси залишились без води — хто саме

10:39 Здорожчання пального в Україні — експерт розповів якими будуть ціни на бензин

10:36 Сплата податків за кордоном — які діють правила для українців

10:33 Підрив Каховської ГЕС — прикордонники показали, який вигляд зараз має водосховище

11:15 Зробив зауваження та отримав кулю в груди — в Одесі поліцейські затримали вбивцю

11:05 Ціни на малину злетять у новому сезоні — оцінка експертів

11:03 Відносний спокій у Харкові, атомна зброя та знищені С-300 — останні події в регіоні

10:55 10 порад при виборі клініки для проведення операції

10:48 Росіяни в Криму будують укріплення для схову ППО, — партизани

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:45 Жителі одного з районів Одеси залишились без води — хто саме

10:39 Здорожчання пального в Україні — експерт розповів якими будуть ціни на бензин

10:36 Сплата податків за кордоном — які діють правила для українців

10:33 Підрив Каховської ГЕС — прикордонники показали, який вигляд зараз має водосховище

10:20 Вибухи на Харківщині — в трьох районах спалахнули пожежі

06:40 Ціни на кольорові метали у червні — скільки коштує здати 1 кг міді в Україні

Ексклюзив

06:19 Долар по 45 уже до кінця року — чому дешевшає гривня та що впливає на курс

4 червня 2024

17:30 Питання безпеки та виживання — що думають одесити про повернення ядерного статусу Україні

12:22 Nvidia, AMD та Intel анонсували нове покоління чипів ШІ — індустрії пророкують серйозні зміни

05:42 Не лише світло — які ще комунальні послуги подорожчають в Україні найближчим часом

3 червня 2024

16:30 Одесити про мобілізацію — якою вона має бути в Україні

Ексклюзив

06:06 Зростання цін на АЗС вже з літа: скільки коштуватиме пальне та коли чекати дефіцит

31 травня 2024

21:10 Закон про мобілізацію — усі нюанси, які потрібно знати військовозобовʼязаним

19:36 Мобілізація, підвищення тарифів та нові пенсії — що зміниться для українців з 1 червня

Text

18:00 Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

10:58 Закон про англійську мову — Кремінь відреагував на зміни

Text

09:54 Попенко заявив, що українцям у містах доведеться переїжджати взимку в приватний сектор

Text

09:35 Не буде світла по 10 годин — Попенко попередив українців про складну ситуацію в липні

Text

09:13 Стало відомо, скільки полонених бійців Азову вдалося обміняти за останній рік

Text

08:00 Нова військова поліція, зміна рівня демократії, вступ у НАТО та Саміт миру — ефір Ранок.LIVE

4 червня 2024
Text

23:47 На вулицях Києва затопило трамвайні колії та автомобілі

Text

23:05 Кузик пояснив, чого зараз гостро не вистачає на фронті

Text

22:33 У Раді пропонують скасувати мобілізацію до 25 років, якщо люди не хочуть воювати, — нардеп Соболєв

Text

21:30 Нова тактика окупантів та ситуація на Сумщині — ексклюзив Новини.LIVE з фронту

Text

21:03 Хто має приїхати з-за кордону до ТЦК і як відключатимуть світло взимку — головні новини 4 червня