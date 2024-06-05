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Закон об английском языке — Кремень отреагировал на изменения

Закон об английском языке — Кремень отреагировал на изменения

5 июня 2024 г. 10:58

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Верховная Рада Украины во вторник, 4 июня, приняла закон о применении английского языка, как основного из языков международного общения. Он определяет должности, кандидаты на которые обязаны владеть английским.

Это прокомментировал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в эфире Ранок.LIVE.

Закон об английском языке

"Как Уполномоченный по защите государственного языка я заинтересован в том, чтобы граждане смотрели киноленты на украинском языке. Об этом говорит и языковой закон, и решение Конституционного суда", — сказал Кремень.

Он объяснил, что за эти пять лет, с тех пор как вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка, как государственного, удалось пройти семь этапов его реализации.

В частности, были созданы языковые институты, и поэтому сегодня в подавляющем большинстве в разных областях общественной жизни мы слышим украинский язык.

"Появление такой инициативы, субъектом представления которой был президент Украины, было очевидно связано с тем, чтобы украинцы с одной стороны лучше владели языками ЕС, с другой — мы, наверное, будем вытеснять русский из широкого потребления и бороться с украинско-русским двуязычием", — отметил Уполномоченный.

Он поддерживает то, что, наконец, четко определены те категории должностных лиц, госслужащих, руководителей учреждений высшего образования, судей, прокуроров, офицерского состава Нацполиции, которые должны владеть английским языком.

"Я, идя на свой пост, проходил собеседование на английском языке и считаю это абсолютно нормальным", — добавил Кремень.

Напомним, теперь законом закрепляется статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине.

Также в Раде перечислили изменения, которые ожидают украинцев.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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