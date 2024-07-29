Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Заява матері обвинуваченого у вбивстві Фаріон та роковини теракту в Оленівці — ефір Вечір.LIVE arrow
Заява матері обвинуваченого у вбивстві Фаріон та роковини теракту в Оленівці — ефір Вечір.LIVE

Заява матері обвинуваченого у вбивстві Фаріон та роковини теракту в Оленівці — ефір Вечір.LIVE

29 липня 2024 р. 17:50

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

17:50 Заява матері обвинуваченого у вбивстві Фаріон та роковини теракту в Оленівці — ефір Вечір.LIVE

Text

17:36 Військовий повідомив, що деяким мобілізованим ув'язненим не виплачують зарплату

Text

17:18 Військовий повідомив про просування ворога на Покровському напрямку

Text

13:12Мирний план Зеленського та відключення світла в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:36 Експерт попередив про ймовірне зростання цін на доставку газу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Ескалація війни в Ізраїлі та план Зеленського для досягнення миру — ефір Ранок.LIVE

28 липня 2024
Text

14:12 Росія сфабрикувала чергову брехню про "Охматдит" — коментар Мусієнка

Text

03:58 Настя Каменських розкрила мету свого виступу на фестивалі Вайкуле в Юрмалі

27 липня 2024
Text

17:45 У Львові відбулося спецпогашення марки Ірини Фаріон

Text

06:20 Поки пауза, а потім тур Україною — Макс Барських поділився творчими планами у Юрмалі

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

17:50 Заява матері обвинуваченого у вбивстві Фаріон та роковини теракту в Оленівці — ефір Вечір.LIVE

Text

17:36 Військовий повідомив, що деяким мобілізованим ув'язненим не виплачують зарплату

Text

17:18 Військовий повідомив про просування ворога на Покровському напрямку

Text

13:12 Мирний план Зеленського та відключення світла в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:36 Експерт попередив про ймовірне зростання цін на доставку газу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Ескалація війни в Ізраїлі та план Зеленського для досягнення миру — ефір Ранок.LIVE

28 липня 2024
Text

14:12 Росія сфабрикувала чергову брехню про "Охматдит" — коментар Мусієнка

Text

03:58 Настя Каменських розкрила мету свого виступу на фестивалі Вайкуле в Юрмалі

27 липня 2024
Text

17:45 У Львові відбулося спецпогашення марки Ірини Фаріон

Text

06:20 Поки пауза, а потім тур Україною — Макс Барських поділився творчими планами у Юрмалі

Сьогодні, 29 липня, разом з запрошеними експертами й аналітиками поговоримо про актуальні події. Зокрема, обговоримо заяву матері обвинуваченого у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон та роковини теракту в Оленівці.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні у Вечір.LIVE обговорюють такі теми:

  • у День ССО Зеленський завітав на передовий командний пункт біля Вовчанська;
  • роковини теракту в Оленівці: дружини військовополонених вимагають зустрічі із владою;
  • шість молодиків спалили за два місяці 15 автівок ЗСУ в Одесі;
  • мати підозрюваного у вбивстві Фаріон вважає, що її сина "використовують";
  • Україна підготує мирний план до кінця листопада — Зеленський;
  • науковці провідних університетів світу написали відкритого листа із закликом прийняти Україну в НАТО;
  • киянам повертають гроші за купівлю генераторів та сонячних батарей: умови отримання компенсації.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Лариса Білозір — член комітету з організації держвлади та самоврядування, член української делегації в ПАРЄ;
  • Тарас Тарасенко — член Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів;
  • Вадим Черниш — міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (2016-2019);
  • Леонід Ємець — доктор юридичних наук, депутат Київської міської ради;
  • Сергій Куюн — експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії "А-95";
  • Павло Шеремета — засновник Києво-Могилянської бізнес-школи, міністр економічного розвитку і торгівлі України 2014р.;
  • Борис Пінкус — американський політик (США, Нью-Йорк).

Нагадаємо, у США активісти вшанували памʼять загиблих під час теракту в Оленівці 29 липня 2022 року. Українці та американці зібралися у Нью-Йорку, Вашингтоні, Сіетлі, Чикаго та Лос-Анджелесі. 

Також ми писали, що 29 липня Зеленський привітав воїнів Сил спеціальних операцій з професійним святом та показав кадри роботи спецпризначенців. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

17:55 Звільнення від служби колишніх обмежено придатних до 25 років — у Генштабі ухвалили рішення

17:50 У Києві різко зросла захворюваність на коронавірус

Text

17:50 Заява матері обвинуваченого у вбивстві Фаріон та роковини теракту в Оленівці — ефір Вечір.LIVE

17:47 На Олімпійських іграх-2024 Харлан розгромила суперницю з Угорщини та вийшла у півфінал

17:41 Одеса серед центрів незаконної торгівлі та браконьєрства — звіт WWF

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:36 Військовий повідомив, що деяким мобілізованим ув'язненим не виплачують зарплату

17:36 В Укргідрометцентрі попередили про шторм — завтра негода охопить 18 областей

17:30 Скандал на Олімпіаді-2024 — коментатора Eurosport звільнили після обурливих слів

17:28 У Міноборони підтримали законопроєкт про приватні військові компанії в Україні, але є зауваженння

Text

17:18 Військовий повідомив про просування ворога на Покровському напрямку

17:55 Звільнення від служби колишніх обмежено придатних до 25 років — у Генштабі ухвалили рішення

17:50 У Києві різко зросла захворюваність на коронавірус

17:47 На Олімпійських іграх-2024 Харлан розгромила суперницю з Угорщини та вийшла у півфінал

17:41 Одеса серед центрів незаконної торгівлі та браконьєрства — звіт WWF

17:36 В Укргідрометцентрі попередили про шторм — завтра негода охопить 18 областей

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:30 Скандал на Олімпіаді-2024 — коментатора Eurosport звільнили після обурливих слів

17:28 У Міноборони підтримали законопроєкт про приватні військові компанії в Україні, але є зауваженння

17:17 Спалах чуми поблизу Одеської області — в Ізмаїлі вводиться санітарна зона

17:09 Білодід провалила три останні роки підготовки — сльози українки потрапили на камери

17:09 Кіберфахівці ГУР "хакнули" російський Центробанк, — ЗМІ

05:24 Ціни на оренду в Україні — як у Львові змінилась вартість житла наприкінці липня

28 липня 2024
Ексклюзив

06:30 Готує авторські смаколики для переселенців у Львові — історія кондитерки з Мелітополя

27 липня 2024
Ексклюзив

06:16 У Львові очікується катастрофічне зростання цін на хліб та інші продукти

05:55 Навчальний рік, вилучення грошей та мобілізація студентів — що зміниться для українців з 1 серпня

26 липня 2024
Ексклюзив

21:05 Як отримати чи купити паспорт ЄС — законні способи та махінаційні схеми

Ексклюзив

18:41 Дефолту в Україні не буде, а щодо долара є питання — Данило Гетманцев

Новина з відео

06:16 Не місяці, а роки — скільки ще триватимуть графіки відключення світла та до чого готуватися взимку

25 липня 2024

18:44 У воїна дохід менший, ніж в помічника нардепа — як в Одесі відреагували на скандальний закон

10:46 Хто стоїть за вбивством Фаріон — оприлюднено нові версії від місцевих депутатів

24 липня 2024

18:38 Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині

Text

17:50 Заява матері обвинуваченого у вбивстві Фаріон та роковини теракту в Оленівці — ефір Вечір.LIVE

Text

17:36 Військовий повідомив, що деяким мобілізованим ув'язненим не виплачують зарплату

Text

17:18 Військовий повідомив про просування ворога на Покровському напрямку

Text

13:12 Мирний план Зеленського та відключення світла в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:36 Експерт попередив про ймовірне зростання цін на доставку газу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Ескалація війни в Ізраїлі та план Зеленського для досягнення миру — ефір Ранок.LIVE

28 липня 2024
Text

14:12 Росія сфабрикувала чергову брехню про "Охматдит" — коментар Мусієнка

Text

03:58 Настя Каменських розкрила мету свого виступу на фестивалі Вайкуле в Юрмалі

27 липня 2024
Text

17:45 У Львові відбулося спецпогашення марки Ірини Фаріон

Text

06:20 Поки пауза, а потім тур Україною — Макс Барських поділився творчими планами у Юрмалі