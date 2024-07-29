Заява матері обвинуваченого у вбивстві Фаріон та роковини теракту в Оленівці — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні, 29 липня, разом з запрошеними експертами й аналітиками поговоримо про актуальні події. Зокрема, обговоримо заяву матері обвинуваченого у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон та роковини теракту в Оленівці.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні у Вечір.LIVE обговорюють такі теми:

у День ССО Зеленський завітав на передовий командний пункт біля Вовчанська;

роковини теракту в Оленівці: дружини військовополонених вимагають зустрічі із владою;

шість молодиків спалили за два місяці 15 автівок ЗСУ в Одесі;

мати підозрюваного у вбивстві Фаріон вважає, що її сина "використовують";

Україна підготує мирний план до кінця листопада — Зеленський;

науковці провідних університетів світу написали відкритого листа із закликом прийняти Україну в НАТО;

киянам повертають гроші за купівлю генераторів та сонячних батарей: умови отримання компенсації.

Гості сьогоднішнього ефіру:

Лариса Білозір — член комітету з організації держвлади та самоврядування, член української делегації в ПАРЄ;

Тарас Тарасенко — член Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів;

Вадим Черниш — міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (2016-2019);

Леонід Ємець — доктор юридичних наук, депутат Київської міської ради;

Сергій Куюн — експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії "А-95";

Павло Шеремета — засновник Києво-Могилянської бізнес-школи, міністр економічного розвитку і торгівлі України 2014р.;

Борис Пінкус — американський політик (США, Нью-Йорк).

Нагадаємо, у США активісти вшанували памʼять загиблих під час теракту в Оленівці 29 липня 2022 року. Українці та американці зібралися у Нью-Йорку, Вашингтоні, Сіетлі, Чикаго та Лос-Анджелесі.

Також ми писали, що 29 липня Зеленський привітав воїнів Сил спеціальних операцій з професійним святом та показав кадри роботи спецпризначенців.