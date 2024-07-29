Заявление матери обвиняемого в убийстве Фарион и годовщина теракта в Еленовке — эфир Вечір.LIVE

Сегодня, 29 июля, вместе с приглашенными экспертами и аналитиками поговорим об актуальных событиях. В частности, обсудим заявление матери обвиняемого в убийстве языковеда Ирины Фарион и годовщину теракта в Еленовке.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в Вечір.LIVE обсуждают следующие темы:

в День ССО Зеленский посетил передовой командный пункт возле Волчанска;

годовщина теракта в Еленовке: жены военнопленных требуют встречи с властью;

шесть молодых людей сожгли за два месяца 15 автомобилей ВСУ в Одессе;

мать подозреваемого в убийстве Фарион считает, что ее сына "используют";

Украина подготовит мирный план к концу ноября — Зеленский;

ученые ведущих университетов мира написали открытое письмо с призывом принять Украину в НАТО;

киевлянам возвращают деньги за покупку генераторов и солнечных батарей: условия получения компенсации.

Гости сегодняшнего эфира:

Лариса Билозир — член комитета по организации госвласти и самоуправления, член украинской делегации в ПАСЕ;

Тарас Тарасенко — член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;

Вадим Черныш — министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (2016-2019);

Леонид Емец — доктор юридических наук, депутат Киевского городского совета;

Сергей Куюн — эксперт топливного рынка и директор консалтинговой компании "А-95";

Павел Шеремета — основатель Киево-Могилянской бизнес-школы, министр экономического развития и торговли Украины 2014г.;

Борис Пинкус — американский политик (США, Нью-Йорк).

Напомним, в США активисты почтили память погибших во время теракта в Еленовке 29 июля 2022 года. Украинцы и американцы собрались в Нью-Йорке, Вашингтоне, Сиэтле, Чикаго и Лос-Анджелесе.

Также мы писали, что 29 июля Зеленский приветствовал воинов Сил специальных операций с профессиональным праздником и показал кадры работы спецназовцев.