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Заявление матери обвиняемого в убийстве Фарион и годовщина теракта в Еленовке — эфир Вечір.LIVE

Заявление матери обвиняемого в убийстве Фарион и годовщина теракта в Еленовке — эфир Вечір.LIVE

29 июля 2024 г. 17:50

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18:14 Военный объяснил, почему украинцы боятся мобилизоваться через ТЦК

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17:50 Заявление матери обвиняемого в убийстве Фарион и годовщина теракта в Еленовке — эфир Вечір.LIVE

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17:36 Военный сообщил, что некоторым мобилизованным заключенным не выплачивают зарплату

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17:18 Военный сообщил о продвижении врага на Покровском направлении

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13:12Мирный план Зеленского и отключение света в Украине — эфир День.LIVE

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12:36 Эксперт предупредил о возможном росте цен на доставку газа

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08:00 Эскалация войны в Израиле и план Зеленского по достижению мира — эфир Ранок.LIVE

28 июля 2024
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14:12 Россия сфабриковала очередную ложь об "Охматдете" — комментарий Мусиенко

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03:58 Настя Каменских раскрыла цель своего выступления на фестивале Вайкуле в Юрмале

27 июля 2024
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17:45 Во Львове состоялось спецпогашение марки Ирины Фарион

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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18:14 Военный объяснил, почему украинцы боятся мобилизоваться через ТЦК

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17:50 Заявление матери обвиняемого в убийстве Фарион и годовщина теракта в Еленовке — эфир Вечір.LIVE

Text

17:36 Военный сообщил, что некоторым мобилизованным заключенным не выплачивают зарплату

Text

17:18 Военный сообщил о продвижении врага на Покровском направлении

Text

13:12 Мирный план Зеленского и отключение света в Украине — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:36 Эксперт предупредил о возможном росте цен на доставку газа

Text

08:00 Эскалация войны в Израиле и план Зеленского по достижению мира — эфир Ранок.LIVE

28 июля 2024
Text

14:12 Россия сфабриковала очередную ложь об "Охматдете" — комментарий Мусиенко

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03:58 Настя Каменских раскрыла цель своего выступления на фестивале Вайкуле в Юрмале

27 июля 2024
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17:45 Во Львове состоялось спецпогашение марки Ирины Фарион

Сегодня, 29 июля, вместе с приглашенными экспертами и аналитиками поговорим об актуальных событиях. В частности, обсудим заявление матери обвиняемого в убийстве языковеда Ирины Фарион и годовщину теракта в Еленовке. 

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в Вечір.LIVE обсуждают следующие темы:

  • в День ССО Зеленский посетил передовой командный пункт возле Волчанска;
  • годовщина теракта в Еленовке: жены военнопленных требуют встречи с властью;
  • шесть молодых людей сожгли за два месяца 15 автомобилей ВСУ в Одессе;
  • мать подозреваемого в убийстве Фарион считает, что ее сына "используют";
  • Украина подготовит мирный план к концу ноября — Зеленский;
  • ученые ведущих университетов мира написали открытое письмо с призывом принять Украину в НАТО;
  • киевлянам возвращают деньги за покупку генераторов и солнечных батарей: условия получения компенсации.

Гости сегодняшнего эфира:

  • Лариса Билозир — член комитета по организации госвласти и самоуправления, член украинской делегации в ПАСЕ;
  • Тарас Тарасенко — член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;
  • Вадим Черныш — министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (2016-2019);
  • Леонид Емец — доктор юридических наук, депутат Киевского городского совета;
  • Сергей Куюн — эксперт топливного рынка и директор консалтинговой компании "А-95";
  • Павел Шеремета — основатель Киево-Могилянской бизнес-школы, министр экономического развития и торговли Украины 2014г.;
  • Борис Пинкус — американский политик (США, Нью-Йорк).

Напомним, в США активисты почтили память погибших во время теракта в Еленовке 29 июля 2022 года. Украинцы и американцы собрались в Нью-Йорке, Вашингтоне, Сиэтле, Чикаго и Лос-Анджелесе.

Также мы писали, что 29 июля Зеленский приветствовал воинов Сил специальных операций с профессиональным праздником и показал кадры работы спецназовцев.

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18:56 Сел в заведенный автомобиль и уехал — в Киеве полиция задержала мужчину за угон Chrysler

18:48 Некоторым украинцам разрешат проходить альтернативную службу — новый закон

18:43 Отдых в Одессе 2024 — сколько стоит неделя у моря

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:40 В Украине планируют вернуть сотни тысяч школьников на офлайн-обучение

18:35 В Мали повстанцы-туареги позировали с украинским флагом после разгрома "вагнеровцев" — фото

18:32 Завтра Украина будет со светом — в Укрэнерго назвали причину улучшения ситуации

18:21 Опасная погода в Одесской области — синоптики объявили на завтра штормовое предупреждение

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17:50 Заявление матери обвиняемого в убийстве Фарион и годовщина теракта в Еленовке — эфир Вечір.LIVE

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17:36 Военный сообщил, что некоторым мобилизованным заключенным не выплачивают зарплату

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17:18 Военный сообщил о продвижении врага на Покровском направлении

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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17:45 Во Львове состоялось спецпогашение марки Ирины Фарион