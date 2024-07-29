Заявление матери обвиняемого в убийстве Фарион и годовщина теракта в Еленовке — эфир Вечір.LIVE

Сегодня, 29 июля, вместе с приглашенными экспертами и аналитиками поговорим об актуальных событиях. В частности, обсудим заявление матери обвиняемого в убийстве языковеда Ирины Фарион и годовщину теракта в Еленовке.
Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.
О чем эфир
Сегодня в Вечір.LIVE обсуждают следующие темы:
- в День ССО Зеленский посетил передовой командный пункт возле Волчанска;
- годовщина теракта в Еленовке: жены военнопленных требуют встречи с властью;
- шесть молодых людей сожгли за два месяца 15 автомобилей ВСУ в Одессе;
- мать подозреваемого в убийстве Фарион считает, что ее сына "используют";
- Украина подготовит мирный план к концу ноября — Зеленский;
- ученые ведущих университетов мира написали открытое письмо с призывом принять Украину в НАТО;
- киевлянам возвращают деньги за покупку генераторов и солнечных батарей: условия получения компенсации.
Гости сегодняшнего эфира:
- Лариса Билозир — член комитета по организации госвласти и самоуправления, член украинской делегации в ПАСЕ;
- Тарас Тарасенко — член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;
- Вадим Черныш — министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (2016-2019);
- Леонид Емец — доктор юридических наук, депутат Киевского городского совета;
- Сергей Куюн — эксперт топливного рынка и директор консалтинговой компании "А-95";
- Павел Шеремета — основатель Киево-Могилянской бизнес-школы, министр экономического развития и торговли Украины 2014г.;
- Борис Пинкус — американский политик (США, Нью-Йорк).
Напомним, в США активисты почтили память погибших во время теракта в Еленовке 29 июля 2022 года. Украинцы и американцы собрались в Нью-Йорке, Вашингтоне, Сиэтле, Чикаго и Лос-Анджелесе.
Также мы писали, что 29 июля Зеленский приветствовал воинов Сил специальных операций с профессиональным праздником и показал кадры работы спецназовцев.