Заява Буданова про наступ росіян та захист неба F-16 — ефір Вечір.LIVE

Головні теми ефіру Вечір.LIVE 5 серпня — що відбувається на Харківському напрямку та гучна заява Буданова з цього приводу, винищувачі F-16 в Україні та отримання 3,9 млрд доларів гранту від США.
Прямий ефір Вечір.LIVE 5 серпня можна подивитися за посиланням.
В ефірі Вечір.LIVE 5 серпня гості студії говоритимуть про кілька ключових новин дня. Тож, що сказав Буданов про ситуацію на Харківщині, захист українського неба винищувачами F-16 та отримання Україною 3,9 млрд доларів гранту від США.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- заступник голови Комітету з питань економічного розвитку Олексій Мовчан;
- президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;
- дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол Олександр Левченко;
- авіаексперт Богдан Долінце;
- полковник запасу Генерального Штабу ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов;
- директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.