Заява Буданова про наступ росіян та захист неба F-16 — ефір Вечір.LIVE

Головні теми ефіру Вечір.LIVE 5 серпня — що відбувається на Харківському напрямку та гучна заява Буданова з цього приводу, винищувачі F-16 в Україні та отримання 3,9 млрд доларів гранту від США.

Прямий ефір Вечір.LIVE 5 серпня можна подивитися за посиланням.

В ефірі Вечір.LIVE 5 серпня гості студії говоритимуть про кілька ключових новин дня. Тож, що сказав Буданов про ситуацію на Харківщині, захист українського неба винищувачами F-16 та отримання Україною 3,9 млрд доларів гранту від США.

Гості сьогоднішнього ефіру:

заступник голови Комітету з питань економічного розвитку Олексій Мовчан ;

; президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв ;

; дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол Олександр Левченко ;

; авіаексперт Богдан Долінце ;

; полковник запасу Генерального Штабу ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов ;

; директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.