Заявление Буданова о наступлении россиян и защита неба F-16 — эфир Вечір.LIVE

Главные темы эфира Вечір.LIVE 5 августа — происходящее на Харьковском направлении и громкое заявление Буданова на этот счет, истребители F-16 в Украине и получение 3,9 млрд долларов гранта от США.
Прямой эфир Вечір.LIVE 5 августа можно посмотреть по ссылке.
В эфире Вечір.LIVE 5 августа гости студии будут говорить о нескольких ключевых новостях дня. Итак, что сказал Буданов о ситуации в Харьковской области, защита украинского неба истребителями F-16 и получение Украиной 3,9 млрд долларов гранта от США.
Гости сегодняшнего эфира:
- заместитель председателя Комитета по вопросам экономического развития Алексей Мовчан;
- президент Развиточного агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;
- дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Александр Левченко;
- авиаэксперт Богдан Долинце;
- полковник запаса Генерального Штаба ВСУ, военный эксперт Олег Жданов;
- директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.