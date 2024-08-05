Заявление Буданова о наступлении россиян и защита неба F-16 — эфир Вечір.LIVE

Главные темы эфира Вечір.LIVE 5 августа — происходящее на Харьковском направлении и громкое заявление Буданова на этот счет, истребители F-16 в Украине и получение 3,9 млрд долларов гранта от США.

Прямой эфир Вечір.LIVE 5 августа можно посмотреть по ссылке.

В эфире Вечір.LIVE 5 августа гости студии будут говорить о нескольких ключевых новостях дня. Итак, что сказал Буданов о ситуации в Харьковской области, защита украинского неба истребителями F-16 и получение Украиной 3,9 млрд долларов гранта от США.

Гости сегодняшнего эфира:

заместитель председателя Комитета по вопросам экономического развития Алексей Мовчан ;

; президент Развиточного агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев ;

; дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Александр Левченко ;

; авиаэксперт Богдан Долинце ;

; полковник запаса Генерального Штаба ВСУ, военный эксперт Олег Жданов ;

; директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.