Загроза нападу Росії на НАТО та чи доцільно ліквідовувати Кримський міст — ефір Новини.LIVE

Країна-агресорка Росія може швидко відновити свій військовий потенціал та напасти на країни НАТО. Однак у Сполучених Штатах Америки досі блокують виділення допомоги для України.
Про це і не тільки поговорять о 21.00 в ефірі Вечір.LIVE.
Про що ефір
Гостем студії Новини.LIVE став капітан першого рангу ВМС США Юрій Гаррі Табах.
Разом з ведучою каналу Юлією Литвиненко поговорять про:
- активізацію країн НАТО на тлі загрози з РФ;
- ядерний шантаж Путіна;
- блокування американської допомоги;
- політику Трампа щодо України;
- доцільність ліквідації Кримського мосту.
Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Росія може напасти на країни НАТО вже у 2026 році.
Також ми писали, що на французькому телебаченні обговорили можливі місця розташування військ НАТО в Україні.