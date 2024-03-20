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Загроза нападу Росії на НАТО та чи доцільно ліквідовувати Кримський міст — ефір Новини.LIVE

Загроза нападу Росії на НАТО та чи доцільно ліквідовувати Кримський міст — ефір Новини.LIVE

20 березня 2024 р. 20:57

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21:29 Член оборонного комітету заявив, що країнам НАТО необхідно готуватися до війни

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20:57 Загроза нападу Росії на НАТО та чи доцільно ліквідовувати Кримський міст — ефір Новини.LIVE

Text

19:59 Політолог Балабан відповів, хто винен у дефіциті снарядів в Україні

Text

19:11 Підсумки "Рамштайну-20" та проблема з Taurus — ефір Новини.LIVE

Text

18:38 Аграрний експерт пояснив, чому Польща та Франція обмежують українську агропродукцію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:56 Фейкові вибори в Росії та рейди добровольців у прикордонні — ефір Новини.LIVE

Text

16:27 Політолог розповів, де зараз виробляють боєприпаси для потреб України

Text

15:03 Монополія телемарафону шкодить розвитку українського телебачення — експерти пояснили що не так

Text

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Країна-агресорка Росія може швидко відновити свій військовий потенціал та напасти на країни НАТО. Однак у Сполучених Штатах Америки досі блокують виділення допомоги для України.

Про це і не тільки поговорять о 21.00 в ефірі Вечір.LIVE.

Про що ефір

Гостем студії Новини.LIVE став капітан першого рангу ВМС США Юрій Гаррі Табах.

Разом з ведучою каналу Юлією Литвиненко поговорять про:

  • активізацію країн НАТО на тлі загрози з РФ;
  • ядерний шантаж Путіна;
  • блокування американської допомоги;
  • політику Трампа щодо України;
  • доцільність ліквідації Кримського мосту.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Росія може напасти на країни НАТО вже у 2026 році.

Також ми писали, що на французькому телебаченні обговорили можливі місця розташування військ НАТО в Україні.

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21:28 Сумський ТЦК відреагував на відео бійки військових з цивільним

21:26 Сауль Альварес образив Майка Тайсона — що стало причиною

21:21 Боєприпаси і коаліції — про що домовилися на березневому Рамштайні

21:13 Єрмак запросив лідерів світу в Україну, щоб вони відчули впевненість в перемозі проти РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:08 У Харкові зросла кількість постраждалих через ракетний удар

21:07 В Україні перейменують декілька міст — перелік

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20:57 Загроза нападу Росії на НАТО та чи доцільно ліквідовувати Кримський міст — ефір Новини.LIVE

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19:59 Політолог Балабан відповів, хто винен у дефіциті снарядів в Україні

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19:11 Підсумки "Рамштайну-20" та проблема з Taurus — ефір Новини.LIVE

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18:38 Аграрний експерт пояснив, чому Польща та Франція обмежують українську агропродукцію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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