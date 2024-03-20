Загроза нападу Росії на НАТО та чи доцільно ліквідовувати Кримський міст — ефір Новини.LIVE

Країна-агресорка Росія може швидко відновити свій військовий потенціал та напасти на країни НАТО. Однак у Сполучених Штатах Америки досі блокують виділення допомоги для України.

Про це і не тільки поговорять о 21.00 в ефірі Вечір.LIVE.

Про що ефір

Гостем студії Новини.LIVE став капітан першого рангу ВМС США Юрій Гаррі Табах.

Разом з ведучою каналу Юлією Литвиненко поговорять про:

активізацію країн НАТО на тлі загрози з РФ;

ядерний шантаж Путіна;

блокування американської допомоги;

політику Трампа щодо України;

доцільність ліквідації Кримського мосту.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Росія може напасти на країни НАТО вже у 2026 році.

Також ми писали, що на французькому телебаченні обговорили можливі місця розташування військ НАТО в Україні.