Угроза нападения России на НАТО и целесообразно ли ликвидировать Крымский мост — эфир Новини.LIVE

Страна-агрессорка Россия может быстро восстановить свой военный потенциал и напасть на страны НАТО. Однако в Соединенных Штатах Америки до сих пор блокируют выделение помощи для Украины.
Об этом и не только поговорят в 21:00 в эфире Вечір.LIVE.
О чем эфир
Гостем студии Новини.LIVE стал капитан первого ранга ВМС США Юрий Гарри Табах.
Вместе с ведущей канала Юлией Литвиненко поговорят о:
- активизацию стран НАТО на фоне угрозы РФ;
- ядерный шантаж Путина;
- блокировка американской помощи;
- политику Трампа по отношению к Украине;
- целесообразность ликвидации Крымского моста
Напомним, президент Польши Анджей Дуда считает, что Россия может напасть на страны НАТО уже в 2026 году.
Также мы писали, что на французском телевидении обсудили возможные места расположения войск НАТО в Украине.