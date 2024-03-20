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Угроза нападения России на НАТО и целесообразно ли ликвидировать Крымский мост — эфир Новини.LIVE

Угроза нападения России на НАТО и целесообразно ли ликвидировать Крымский мост — эфир Новини.LIVE

20 марта 2024 г. 20:57

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20:57 Угроза нападения России на НАТО и целесообразно ли ликвидировать Крымский мост — эфир Новини.LIVE

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19:59 Политолог Балабан ответил, кто виноват в дефиците снарядов в Украине

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19:11 Итоги "Рамштайна-20" и проблема с Taurus — эфир Новини.LIVE

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18:38 Аграрный эксперт объяснил, почему Польша и Франция ограничивают украинскую агропродукцию

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17:56 Фейковые выборы в России и рейды добровольцев в пограничные — эфир Новини.LIVE

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16:27 Политолог рассказал, где сейчас производят боеприпасы для нужд Украины

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15:03 Монополия телемарафона вредит развитию украинского телевидения — эксперты объяснили, что не так

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14:15 Нардеп назвал угрозы для налоговой системы в случае мобилизации всех мужчин

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13:20 Всего 1% ВПЛ смогли получить временное жилье — нардеп рассказал в чем проблема

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12:05 Нардеп рассказал, сколько правок к законопроекту о мобилизации комитет рассмотрел

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20:57 Угроза нападения России на НАТО и целесообразно ли ликвидировать Крымский мост — эфир Новини.LIVE

Text

19:59 Политолог Балабан ответил, кто виноват в дефиците снарядов в Украине

Text

19:11 Итоги "Рамштайна-20" и проблема с Taurus — эфир Новини.LIVE

Text

18:38 Аграрный эксперт объяснил, почему Польша и Франция ограничивают украинскую агропродукцию

Text

17:56 Фейковые выборы в России и рейды добровольцев в пограничные — эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:27 Политолог рассказал, где сейчас производят боеприпасы для нужд Украины

Text

15:03 Монополия телемарафона вредит развитию украинского телевидения — эксперты объяснили, что не так

Text

14:15 Нардеп назвал угрозы для налоговой системы в случае мобилизации всех мужчин

Text

13:20 Всего 1% ВПЛ смогли получить временное жилье — нардеп рассказал в чем проблема

Text

12:05 Нардеп рассказал, сколько правок к законопроекту о мобилизации комитет рассмотрел

Страна-агрессорка Россия может быстро восстановить свой военный потенциал и напасть на страны НАТО. Однако в Соединенных Штатах Америки до сих пор блокируют выделение помощи для Украины.

Об этом и не только поговорят в 21:00 в эфире Вечір.LIVE.

О чем эфир

Гостем студии Новини.LIVE стал капитан первого ранга ВМС США Юрий Гарри Табах.

Вместе с ведущей канала Юлией Литвиненко поговорят о:

  • активизацию стран НАТО на фоне угрозы РФ;
  • ядерный шантаж Путина;
  • блокировка американской помощи;
  • политику Трампа по отношению к Украине;
  • целесообразность ликвидации Крымского моста

Напомним, президент Польши Анджей Дуда считает, что Россия может напасть на страны НАТО уже в 2026 году.

Также мы писали, что на французском телевидении обсудили возможные места расположения войск НАТО в Украине.

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20:01 РФ планирует войну до 2030 — есть ли у политиков и военных единый сценарий мира

20:00 Временный военный учет на курорте — насколько законно такое требование

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:20 В Тузловские лиманы прилетели первые розовые "разведчики"

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19:11 Итоги "Рамштайна-20" и проблема с Taurus — эфир Новини.LIVE

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18:38 Аграрный эксперт объяснил, почему Польша и Франция ограничивают украинскую агропродукцию

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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16:27 Политолог рассказал, где сейчас производят боеприпасы для нужд Украины

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15:03 Монополия телемарафона вредит развитию украинского телевидения — эксперты объяснили, что не так

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14:15 Нардеп назвал угрозы для налоговой системы в случае мобилизации всех мужчин

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12:05 Нардеп рассказал, сколько правок к законопроекту о мобилизации комитет рассмотрел