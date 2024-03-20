Угроза нападения России на НАТО и целесообразно ли ликвидировать Крымский мост — эфир Новини.LIVE

Страна-агрессорка Россия может быстро восстановить свой военный потенциал и напасть на страны НАТО. Однако в Соединенных Штатах Америки до сих пор блокируют выделение помощи для Украины.

Об этом и не только поговорят в 21:00 в эфире Вечір.LIVE.

О чем эфир

Гостем студии Новини.LIVE стал капитан первого ранга ВМС США Юрий Гарри Табах.

Вместе с ведущей канала Юлией Литвиненко поговорят о:

активизацию стран НАТО на фоне угрозы РФ;

ядерный шантаж Путина;

блокировка американской помощи;

политику Трампа по отношению к Украине;

целесообразность ликвидации Крымского моста

Напомним, президент Польши Анджей Дуда считает, что Россия может напасть на страны НАТО уже в 2026 году.

Также мы писали, что на французском телевидении обсудили возможные места расположения войск НАТО в Украине.