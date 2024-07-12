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Загроза для Київської ГЕС, заява Залужного та Байден проти атак по Москві — ефір Вечір.LIVE

Загроза для Київської ГЕС, заява Залужного та Байден проти атак по Москві — ефір Вечір.LIVE

12 липня 2024 р. 17:50

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17:50 Загроза для Київської ГЕС, заява Залужного та Байден проти атак по Москві — ефір Вечір.LIVE

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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17:50 Загроза для Київської ГЕС, заява Залужного та Байден проти атак по Москві — ефір Вечір.LIVE

Text

17:25 Не "чмобіки" — офіцер ЗСУ пояснив, чому нікому не потрібно зневажати ворога

Text

14:36 Колишня помічниця Залужного розповіла про його реакцію на звинувачення у втраті людей та територій

Text
Ексклюзив

13:15 Україна везе з саміту НАТО системи Patriot та літаки F-16, — головні підсумки з Вашингтона

Text

13:09 Експерт пояснив, якою в Києві буде ситуація з електроенергією взимку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Новий пакет допомоги від США та перегляд тарифу на світло — ефір Новини.LIVE

Text

12:21 Експерт розповів, скільки часу потрібно для відновлення роботи Запорізької АЕС

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11:56 Як пройшов ювілейний саміт НАТО у Вашингтоні — ексклюзив Новини.LIVE зі США

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11:00 Експомічниця Залужного пригадала, як він реагував на загибелі військових

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10:45 Нардеп заявив, що у випадку поразки України, наступними будуть країни НАТО

Росія може цілеспрямовано атакувати Київську гідроелектростанцію, а ексголовком ЗСУ Валерій Залужний зробив свою першу заяву в якості посла України у Великій Британії. Тим часом американський президент Джо Байден заявив, що не варто атакувати Москву.

Про все це й не тільки в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Ефір Вечір.LIVE

Запрошені гості ефіру:

  • політолог, керівник департаменту виборчих технологій Валерій Гончарук;
  • політтехнолог Тарас Загородній;
  • економічний експерт Юрій Гаврилечко; 
  • народний депутат України, Член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Анна Скороход;
  • екскомандир батальйону "Айдар" та військовий аналітик Євген Дикий.

Нагадаємо, раніше прессекретарка МЗС Росії Марія Захарова натякнула на підготовку теракту на дамбах Київської ГЕС та Канівського водосховища.

Водночас за інформацією The Telegraph, після численних обмовок на саміті НАТО Джо Байдена закликали вийти з президентських перегонів у силу його віку. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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