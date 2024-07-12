Загроза для Київської ГЕС, заява Залужного та Байден проти атак по Москві — ефір Вечір.LIVE

Росія може цілеспрямовано атакувати Київську гідроелектростанцію, а ексголовком ЗСУ Валерій Залужний зробив свою першу заяву в якості посла України у Великій Британії. Тим часом американський президент Джо Байден заявив, що не варто атакувати Москву.

Про все це й не тільки в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Ефір Вечір.LIVE

Запрошені гості ефіру:

політолог, керівник департаменту виборчих технологій Валерій Гончарук;

політтехнолог Тарас Загородній;

економічний експерт Юрій Гаврилечко;

народний депутат України, Член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Анна Скороход;

екскомандир батальйону "Айдар" та військовий аналітик Євген Дикий.

Нагадаємо, раніше прессекретарка МЗС Росії Марія Захарова натякнула на підготовку теракту на дамбах Київської ГЕС та Канівського водосховища.

Водночас за інформацією The Telegraph, після численних обмовок на саміті НАТО Джо Байдена закликали вийти з президентських перегонів у силу його віку.