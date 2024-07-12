Угроза Киевской ГЭС, заявление Залужного и Байден против атак по Москве — эфир Вечір.LIVE

Россия может целенаправленно атаковать Киевскую гидроэлектростанцию, а экс-главком ВСУ Валерий Залужный сделал свое первое заявление в качестве посла Украины в Великобритании. Между тем, американский президент Джо Байден заявил, что не стоит атаковать Москву.

Обо всем этом и не только в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

Эфир Вечір.LIVE

Приглашенные гости эфира:

политолог, руководитель департамента избирательных технологий Валерий Гончарук;

политтехнолог Тарас Загородний;

экономический эксперт Юрий Гаврилечко;

народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Анна Скороход;

экс-командир батальона "Айдар" и военный аналитик Евгений Дикий.

Напомним, ранее пресс-секретарь МИД России Мария Захарова намекнула на подготовку теракта на дамбах Киевской ГЭС и Каневского водохранилища.

В то же время, по информации The Telegraph, после многочисленных оговорок на саммите НАТО Джо Байдена призвали выйти из президентской гонки в силу его возраста.