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Угроза Киевской ГЭС, заявление Залужного и Байден против атак по Москве — эфир Вечір.LIVE

Угроза Киевской ГЭС, заявление Залужного и Байден против атак по Москве — эфир Вечір.LIVE

12 июля 2024 г. 17:50

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17:50 Угроза Киевской ГЭС, заявление Залужного и Байден против атак по Москве — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Новый пакет помощи от США и пересмотрение тарифа на свет — эфир Новини.LIVE

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12:21 Эксперт рассказал, сколько времени нужно для возобновления работы Запорожской АЭС

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11:56 Как прошел юбилейный саммит НАТО в Вашингтоне — эксклюзив Новини.LIVE из США

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11:00 Експомічниця Залужного пригадала, як він реагував на загибелі військових

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10:45 Нардеп заявил, что в случае поражения Украины следующими будут страны НАТО

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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17:50 Угроза Киевской ГЭС, заявление Залужного и Байден против атак по Москве — эфир Вечір.LIVE

Text

17:25 Не "чмобики" — офицер ВСУ объяснил, почему никому не нужно презирать врага

Text

14:36 Бывшая помощница Залужного рассказала о его реакции на обвинения в потере людей и территорий

Text
Эксклюзив

13:15 Украина везет с саммита НАТО системы Patriot и самолеты F-16 — главные итоги из Вашингтона

Text

13:09 Эксперт объяснил, какой в Киеве будет ситуация с электроэнергией зимой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:00 Новый пакет помощи от США и пересмотрение тарифа на свет — эфир Новини.LIVE

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12:21 Эксперт рассказал, сколько времени нужно для возобновления работы Запорожской АЭС

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11:00 Експомічниця Залужного пригадала, як він реагував на загибелі військових

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10:45 Нардеп заявил, что в случае поражения Украины следующими будут страны НАТО

Россия может целенаправленно атаковать Киевскую гидроэлектростанцию, а экс-главком ВСУ Валерий Залужный сделал свое первое заявление в качестве посла Украины в Великобритании. Между тем, американский президент Джо Байден заявил, что не стоит атаковать Москву.

Обо всем этом и не только в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

Эфир Вечір.LIVE

Приглашенные гости эфира:

  • политолог, руководитель департамента избирательных технологий Валерий Гончарук;
  • политтехнолог Тарас Загородний;
  • экономический эксперт Юрий Гаврилечко;
  • народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Анна Скороход;
  • экс-командир батальона "Айдар" и военный аналитик Евгений Дикий.

Напомним, ранее пресс-секретарь МИД России Мария Захарова намекнула на подготовку теракта на дамбах Киевской ГЭС и Каневского водохранилища.

В то же время, по информации The Telegraph, после многочисленных оговорок на саммите НАТО Джо Байдена призвали выйти из президентской гонки в силу его возраста.

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18:43 Утечка информации в НАБУ — Антикоррупционный комитет приедет в бюро

18:38 США разрабатывают для Украины новый класс высокоточных боеприпасов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:16 В Бундесвере спрогнозировали, когда Россия будет готова к войне с НАТО

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