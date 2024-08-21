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Заборона УПЦ та просування на Курщині — ефір Ранок.LIVE

Заборона УПЦ та просування на Курщині — ефір Ранок.LIVE

21 серпня 2024 р. 08:00

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08:00 Заборона УПЦ та просування на Курщині — ефір Ранок.LIVE

20 серпня 2024
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17:50 Небезпека у Тернополі та підготовка котла для окупантів на Курщині — ефір Вечір.LIVE

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13:08 Екологи попередили про небезпечні наслідки масштабної пожежі в Тернополі

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13:00 Негайна поїздка Зеленського до Дніпра та дивний наказ Путіна — ефір День.LIVE

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12:13 Нардеп Фріс прокоментував суперечки стосовно заборони УПЦ МП в Україні

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08:00Повернення блекаутів по Україні та новий порядок відстрочки від мобілізації — ефір Ранок.LIVE

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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08:00 Заборона УПЦ та просування на Курщині — ефір Ранок.LIVE

20 серпня 2024
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21:51 Нардеп Дунда заявив, що США ведуть перемовини з РФ за спиною в України

Text

20:08 Гончаренко заявив, що закон про заборону російської церкви не про релігію, а про нацбезпеку

Text

19:21 Гончаренко відповів, з ким хоче вести перемовини Путін

Text

17:50 Небезпека у Тернополі та підготовка котла для окупантів на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

15:45 Скільки коштує Україні один мобілізований громадянин на рік — названо цифри

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:08 Екологи попередили про небезпечні наслідки масштабної пожежі в Тернополі

Text

13:00 Негайна поїздка Зеленського до Дніпра та дивний наказ Путіна — ефір День.LIVE

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12:13 Нардеп Фріс прокоментував суперечки стосовно заборони УПЦ МП в Україні

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08:00 Повернення блекаутів по Україні та новий порядок відстрочки від мобілізації — ефір Ранок.LIVE

Основною темою ефіру Ранок.LIVE буде операція Збройних сил України в Курській області Росії та нові деталі від Головнокомандувача Олександра Сирського щодо цього. Окрім того, гості ефіру обговорять подальшу долю УПЦ після заборони парламентом релігійних організацій, пов‘язаних з РФ, а також дозвіл Верховної Ради не карати дезертирів.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE о 8:00.

Ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру стали перший заступник РНБО (2008-2011 рр.) Степан Гавриш, народні депутати України Сергій Євтушок, Ірина Констанкевич та Іван Крулько,   юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка Роман Єделєв та політтехнолог Руслан Рохов.

В ефірі прозвучить аналітика найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.

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08:20 Окупанти перекинули бригаду з району Часового Яру до Курської області, — ISW

08:11 ЗСУ знищили більше тисячі окупантів за добу — нові дані про втрати ворога від Генштабу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:09 Податки на нерухомість — за яку площу треба платити і скільки

08:02 На Одещині чоловік відмовився від ВЛК та ігнорував всі повістки — як його покарав суд

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