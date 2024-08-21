Заборона УПЦ та просування на Курщині — ефір Ранок.LIVE

Основною темою ефіру Ранок.LIVE буде операція Збройних сил України в Курській області Росії та нові деталі від Головнокомандувача Олександра Сирського щодо цього. Окрім того, гості ефіру обговорять подальшу долю УПЦ після заборони парламентом релігійних організацій, пов‘язаних з РФ, а також дозвіл Верховної Ради не карати дезертирів.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE о 8:00.

Ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру стали перший заступник РНБО (2008-2011 рр.) Степан Гавриш, народні депутати України Сергій Євтушок, Ірина Констанкевич та Іван Крулько, юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка Роман Єделєв та політтехнолог Руслан Рохов.

В ефірі прозвучить аналітика найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.