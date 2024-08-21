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Запрет УПЦ и продвижение в Курской области — эфир Ранок.LIVE

Запрет УПЦ и продвижение в Курской области — эфир Ранок.LIVE

21 августа 2024 г. 8:00

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08:00 Запрет УПЦ и продвижение в Курской области — эфир Ранок.LIVE

20 августа 2024
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21:51 Нардеп Дунда заявил, что США ведут переговоры с РФ за спиной у Украины

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20:08 Гончаренко заявил, что закон о запрете российской церкви не о религии, а о нацбезопасности

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19:21 Гончаренко ответил, с кем хочет вести переговоры Путин

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17:50 Опасность в Тернополе и подготовка котла для оккупантов на Курщине — эфир Вечір.LIVE

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15:45 Сколько стоит Украине один мобилизованный гражданин в год — названы цифры

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13:08 Экологи предупредили об опасных последствиях масштабного пожара в Тернополе

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13:00 Немедленная поездка Зеленского в Днепр и странный приказ Путина — эфир День.LIVE

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12:13 Нардеп Фрис прокомментировал споры по поводу запрета УПЦ МП в Украине

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08:00Возврат блекаутов по Украине и новый порядок отсрочки от мобилизации — эфир Ранок.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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08:00 Запрет УПЦ и продвижение в Курской области — эфир Ранок.LIVE

20 августа 2024
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21:51 Нардеп Дунда заявил, что США ведут переговоры с РФ за спиной у Украины

Text

20:08 Гончаренко заявил, что закон о запрете российской церкви не о религии, а о нацбезопасности

Text

19:21 Гончаренко ответил, с кем хочет вести переговоры Путин

Text

17:50 Опасность в Тернополе и подготовка котла для оккупантов на Курщине — эфир Вечір.LIVE

Text

15:45 Сколько стоит Украине один мобилизованный гражданин в год — названы цифры

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:08 Экологи предупредили об опасных последствиях масштабного пожара в Тернополе

Text

13:00 Немедленная поездка Зеленского в Днепр и странный приказ Путина — эфир День.LIVE

Text

12:13 Нардеп Фрис прокомментировал споры по поводу запрета УПЦ МП в Украине

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08:00 Возврат блекаутов по Украине и новый порядок отсрочки от мобилизации — эфир Ранок.LIVE

Основной темой эфира Ранок.LIVE будет операция Вооруженных сил Украины в Курской области России и новые детали от Главнокомандующего Александра Сырского по этому поводу. Кроме того, гости эфира обсудят дальнейшую судьбу УПЦ после запрета парламентом религиозных организаций, связанных с РФ, а также разрешение Верховной Рады не наказывать дезертиров.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE в 8:00.

Эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира стали первый заместитель СНБО (2008-2011) Степан Гавриш, народные депутаты Украины Сергей Евтушок, Ирина Констанкевич и Иван Крулько, юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко Роман Еделев и политтехнолог Руслан Рохов.

В эфире прозвучит аналитика самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

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08:11 ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов за сутки — новые данные о потерях врага от Генштаба

08:09 Налоги на недвижимость — за какую площадь нужно платить и сколько

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:02 В Одесской области мужчина отказался от ВВК и игнорировал все повестки — как его наказал суд

08:00 Беженцы в Польше смогут получить до 3,5 тыс. злотых — условия программы

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