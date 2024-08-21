Запрет УПЦ и продвижение в Курской области — эфир Ранок.LIVE

Основной темой эфира Ранок.LIVE будет операция Вооруженных сил Украины в Курской области России и новые детали от Главнокомандующего Александра Сырского по этому поводу. Кроме того, гости эфира обсудят дальнейшую судьбу УПЦ после запрета парламентом религиозных организаций, связанных с РФ, а также разрешение Верховной Рады не наказывать дезертиров.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE в 8:00.

Эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира стали первый заместитель СНБО (2008-2011) Степан Гавриш, народные депутаты Украины Сергей Евтушок, Ирина Констанкевич и Иван Крулько, юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко Роман Еделев и политтехнолог Руслан Рохов.

В эфире прозвучит аналитика самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.