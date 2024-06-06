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Втрати серед українських журналістів за час війни — Томіленко навів шокуючі дані

Втрати серед українських журналістів за час війни — Томіленко навів шокуючі дані

06 червня 2024 р. 12:12

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Сьогодні, 6 червня, святкується День журналіста. На жаль, з початку повномасштабного вторгнення загинув 91 журналіст, ще 31 медійник перебуває в російському полоні.

Про це розповів глава Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко в ефірі Ранок.LIVE.

Втрати серед журналістів з початку вторгнення РФ

За його словами всі дані були отримані в результаті моніторингу НСЖУ.

"На превеликий жаль маємо 91 загиблого журналіста, як при виконанні своєї роботи, так і при цивільних мирних обставинах з початку повномасштабного вторгнення", — сказав Томіленко.

Також експерт додав, що низка медійних працівників перебуває в російському полоні. 

"На сьогодні щонайменше від 30 до 40 журналістів знаходяться в російському полоні, але ще жодного звільнено не було", — сказав він.

Нагадаємо, раніше у Києві помер засновник та голова інформагенції "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко: його було поховано на Байковому цвинтарі

Водночас в Росії вперше зізналися, що утримують в полоні українську журналістку Вікторію Рощину, яка вважалася зниклою на тимчасово окупованих територіях в серпні 2023 року. 

А також у центрі Слов'янська загинула військкор телеканалу FREEDOM Анастасія Волкова: дівчина стала жертвою ДТП на пішохідному переході міста.

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12:23 Нерівномірні жорсткі обмеження світла в Україні — що чекає далі

12:20 "Сатурн" більше не попливе — ГУР розповіли деталі операції

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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