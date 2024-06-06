Потери среди украинских журналистов за время войны — Томиленко привел шокирующие данные

Сегодня, 6 июня, отмечается День журналиста. К сожалению, с начала полномасштабного вторжения погиб 91 журналист, еще 31 медийщик находится в российском плену.

Об этом рассказал глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в эфире Ранок.LIVE.

Потери среди журналистов с начала вторжения РФ

По его словам, все данные были получены в результате мониторинга НСЖУ.

"К большому сожалению, имеем 91 погибшего журналиста, как при выполнении своей работы, так и при гражданских мирных обстоятельствах с начала полномасштабного вторжения", — сказал Томиленко.

Также эксперт добавил, что ряд медийных работников находятся в российском плену.

"На сегодняшний день по меньшей мере от 30 до 40 журналистов находятся в российском плену, но еще ни один не был освобожден", — сказал он.

Напомним, ранее в Киеве умер основатель и глава информагентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко: он был похоронен на Байковом кладбище.

В то же время, в России впервые признались, что держат в плену украинскую журналистку Викторию Рощину, которая считалась пропавшей на временно оккупированных территориях в августе 2023 года.

А также в центре Славянска погибла военкор телеканала FREEDOM Анастасия Волкова: девушка стала жертвой ДТП на пешеходном переходе города.