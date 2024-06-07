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Вступ України до ЄС, санкції проти Росії не працюють, Саміт миру та Китай — ефір Вечір.LIVE

Вступ України до ЄС, санкції проти Росії не працюють, Саміт миру та Китай — ефір Вечір.LIVE

07 червня 2024 р. 17:47

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17:47Вступ України до ЄС, санкції проти Росії не працюють, Саміт миру та Китай — ефір Вечір.LIVE

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16:07 Плачков пояснив, чи може Запорізька АЕС вплинути на ситуацію зі світлом

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15:13 Нардеп пояснив потребу в нових мобілізованих та додаткові видатки з бюджету на них

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11:05 Росія погрожує Франції, а французи висловили протест проти відправки військ в Україну

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10:33 Ексміністр Плачков прокоментував підготовку України до опалювального сезону

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09:45 Зеленський прибув до Франції — прямий ефір

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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17:47 Вступ України до ЄС, санкції проти Росії не працюють, Саміт миру та Китай — ефір Вечір.LIVE

Text

16:07 Плачков пояснив, чи може Запорізька АЕС вплинути на ситуацію зі світлом

Text

15:13 Нардеп пояснив потребу в нових мобілізованих та додаткові видатки з бюджету на них

Text

11:05 Росія погрожує Франції, а французи висловили протест проти відправки військ в Україну

Text

10:57 Ексміністр спростував заяви Міненерго та дав оцінку руйнаціям енергетичної інфраструктури

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:33 Ексміністр Плачков прокоментував підготовку України до опалювального сезону

Text

09:45 Зеленський прибув до Франції — прямий ефір

Text

08:00 Зеленський у Франції, нові заборони від США та збільшення лімітів на світло — ефір Ранок.LIVE

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00:06 Командир роти батальону "Вовки да Вінчі" пояснив, що важливіше за поставки зброї від партнерів

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Європейська комісія рекомендувала Раді ЄС розпочати переговори про вступ України та Молдови до Європейського Союзу, а антиросійські санкції виявилися не такими ефективними, як очікувалось. Водночас Сполучені Штати Америки закликали Китай взяти участь у Саміті миру щодо України.

Про все це й не тільки в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Ефір Вечір.LIVE

Запрошені гості студії:

  • виконавчий директор, експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин;
  • політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування "Діалог" Андрій Миселюк;
  • військовослужбовець ЗСУ Олександр Матяж;
  • глава Зʼїзду народних депутатів, політичний представник Легіону "Свобода Росії" Ілля Пономарьов.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія підтримала початок переговорів про вступ України до Європейського союзу. 

Тим часом у Китаї заявили, що Пекін сприятиме мирним перемовинам щодо повного припинення війни в Україні власним шляхом.

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17:30 Інтерактивні мапи та додатки — сервіси, які допоможуть підготуватися до відключень світла

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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