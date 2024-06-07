Вступ України до ЄС, санкції проти Росії не працюють, Саміт миру та Китай — ефір Вечір.LIVE

Європейська комісія рекомендувала Раді ЄС розпочати переговори про вступ України та Молдови до Європейського Союзу, а антиросійські санкції виявилися не такими ефективними, як очікувалось. Водночас Сполучені Штати Америки закликали Китай взяти участь у Саміті миру щодо України.

Про все це й не тільки в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Ефір Вечір.LIVE

Запрошені гості студії:

виконавчий директор, експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин;

політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування "Діалог" Андрій Миселюк;

військовослужбовець ЗСУ Олександр Матяж;

глава Зʼїзду народних депутатів, політичний представник Легіону "Свобода Росії" Ілля Пономарьов.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія підтримала початок переговорів про вступ України до Європейського союзу.

Тим часом у Китаї заявили, що Пекін сприятиме мирним перемовинам щодо повного припинення війни в Україні власним шляхом.