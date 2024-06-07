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Вступление Украины в ЕС, санкции против России не работают и Саммит мира — эфир Вечір.LIVE

Вступление Украины в ЕС, санкции против России не работают и Саммит мира — эфир Вечір.LIVE

7 июня 2024 г. 17:47

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17:47Вступление Украины в ЕС, санкции против России не работают и Саммит мира — эфир Вечір.LIVE

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16:07 Плачков объяснил, может ли Запорожская АЭС повлиять на ситуацию со светом

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15:13 Нардеп объяснил потребность в новых мобилизованных и дополнительных расходах из бюджета на них

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11:05 Россия угрожает Франции, а французы выразили протест против отправки войск в Украину

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10:57 Экс-министр опроверг заявления Минэнерго и дал оценку разрушениям энергетической инфраструктуры

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10:33 Экс-министр Плачков прокомментировал подготовку Украины к отопительному сезону

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09:45 Зеленский прибыл во Францию — прямой эфир

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08:00 Зеленский во Франции, новые запреты от США и увеличение лимитов на свет — эфир Ранок.LIVE

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00:06 Командир роты батальона "Волки да Винчи" объяснил, что важнее поставок оружия от партнеров

6 июня 2024
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23:58 Правительство оторвано от реалий — Гончаренко об идее приобщить к работе в ТЦК женщин

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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17:47 Вступление Украины в ЕС, санкции против России не работают и Саммит мира — эфир Вечір.LIVE

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16:07 Плачков объяснил, может ли Запорожская АЭС повлиять на ситуацию со светом

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15:13 Нардеп объяснил потребность в новых мобилизованных и дополнительных расходах из бюджета на них

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11:05 Россия угрожает Франции, а французы выразили протест против отправки войск в Украину

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10:57 Экс-министр опроверг заявления Минэнерго и дал оценку разрушениям энергетической инфраструктуры

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10:33 Экс-министр Плачков прокомментировал подготовку Украины к отопительному сезону

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09:45 Зеленский прибыл во Францию — прямой эфир

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08:00 Зеленский во Франции, новые запреты от США и увеличение лимитов на свет — эфир Ранок.LIVE

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00:06 Командир роты батальона "Волки да Винчи" объяснил, что важнее поставок оружия от партнеров

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Европейская комиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Европейский Союз, а антироссийские санкции оказались не столь эффективными, как ожидалось. В то же время Соединенные Штаты Америки призвали Китай принять участие в Саммите мира по отношению к Украине.

Обо всем этом и не только в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

Эфир Вечір.LIVE

Приглашенные гости студии:

  • исполнительный директор, эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин;
  • политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк;
  • военнослужащий ВСУ Александр Матяж;
  • глава Съезда народных депутатов, политический представитель Легиона "Свобода России" Илья Пономарев.

Напомним, ранее Еврокомиссия поддержала начало переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.

Между тем, в Китае заявили, что Пекин будет способствовать мирным переговорам о полном прекращении войны в Украине собственным путем.

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17:57 В Полтавской области раздавались взрывы — в ОВА сообщили о пострадавшей

17:53 Укрзализныця начала экономить электроэнергию — движение некоторых электричек отменят

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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