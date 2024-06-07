Вступление Украины в ЕС, санкции против России не работают и Саммит мира — эфир Вечір.LIVE

Европейская комиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Европейский Союз, а антироссийские санкции оказались не столь эффективными, как ожидалось. В то же время Соединенные Штаты Америки призвали Китай принять участие в Саммите мира по отношению к Украине.

Обо всем этом и не только в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

Эфир Вечір.LIVE

Приглашенные гости студии:

исполнительный директор, эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин;

политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк;

военнослужащий ВСУ Александр Матяж;

глава Съезда народных депутатов, политический представитель Легиона "Свобода России" Илья Пономарев.

Напомним, ранее Еврокомиссия поддержала начало переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.

Между тем, в Китае заявили, что Пекин будет способствовать мирным переговорам о полном прекращении войны в Украине собственным путем.