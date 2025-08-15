Всі подробиці зустрічі Трампа і Путіна в США — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE разом із запрошеними експертами і аналітиками обговоримо цілу низку важливих питань. Зокрема, поговоримо про зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Про що ефір

Які теми обговорюватимуть:

саміт лідерів США і Росії на Алясці;

очікування Трампа та Путіна від зустрічі;

позиція США, "коаліції охочих" та України;

погляд та очікування Папи Римского від саміту на Алясці;

ситуація на полі бою;

інвестори не вірять в успіх зустрічі Трампа з Путіним;

найбільший банк Індії припинив обслуговувати рахунки місцевої компанії Роснєфті;

голова МЗС Угорщини звинуватив ЄС у спробі повалити уряд його країни, а також Сербії та Словаччини;

"Нафтогаз" отримав рекордний кредит на закупівлю газу від ЄБРР;

експорт нафтопродуктів з Росії зріс на початку серпня, попри посилення атак дронів на нафтопереробні заводи;

щодня троє українців просять визнати себе банкрутами, - Опендатабот;

в Україні запустили єдину картку для всіх виплат від держави;

підвищення стипендій та блокування Telegram.

Гостями ефіру сьогодні будуть:

Віра Константинова — політолог, експерт з міжнародних відносин;

Андрій Городницький — політолог, кандидат філософських наук;

Арсеній Пушкаренко — народний депутат "Слуга Народу", заступник голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва;

Олег Дунда — народний депутат України, "Слуга Народу";

Ігор Гарбарук — міжнародний експерт, член "Економічного дискусійного клубу";

Сергій Грабський — полковник, військовий експерт;

Мирослав Гай — офіцер ЗСУ, волонтер.

Нагадаємо, сьогодні о 22:00 відбудеться зустріч Трампа та Путіна.

Трамп зробив заяву щодо гарантій безпеки для України, водночас він виключив можливість вступу України до НАТО.