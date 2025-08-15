Все подробности встречи Трампа и Путина в США — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE вместе с приглашенными экспертами и аналитиками обсудим целый ряд важных вопросов. В частности, поговорим о встрече президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске.

О чем эфир

Какие темы будут обсуждаться:

саммит лидеров США и России на Аляске;

ожидания Трампа и Путина от встречи;

позиция США, "коалиции желающих" и Украины;

взгляд и ожидание Папы Римского от саммита на Аляске;

ситуация в поле боя;

инвесторы не верят в успех встречи Трампа с Путиным;

крупнейший банк Индии прекратил обслуживать счета местной компании Роснефти;

глава МИД Венгрии обвинил ЕС в попытке свергнуть правительство его страны, а также Сербии и Словакии;

"Нефтегаз" получил рекордный кредит на закупку газа от ЕБРР;

экспорт нефтепродуктов из России вырос в начале августа, несмотря на усиление атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы;

ежедневно трое украинцев просят признать себя банкротами, - Опендатабот;

в Украине запустили единую карточку для всех выплат от государства;

повышение стипендий и блокировку Telegram.

Гостями эфира сегодня будут:

Вера Константинова — политолог, эксперт по международным отношениям;

Андрей Городницкий — политолог, кандидат философских наук;

Арсений Пушкаренко — народный депутат "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества;

Олег Дунда — народный депутат Украины, "Слуга Народа";

Игорь Гарбарук — международный эксперт, член "Экономического дискуссионного клуба";

Сергей Грабский — полковник, военный эксперт;

Мирослав Гай — офицер ВСУ, волонтер.

Напомним, сегодня в 22:00 состоится встреча Трампа и Путина.

Трамп сделал заявление о гарантиях безопасности для Украины, в то же время он исключил возможность вступления Украины в НАТО.