Все подробности встречи Трампа и Путина в США — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE вместе с приглашенными экспертами и аналитиками обсудим целый ряд важных вопросов. В частности, поговорим о встрече президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске.
О чем эфир
Какие темы будут обсуждаться:
- саммит лидеров США и России на Аляске;
- ожидания Трампа и Путина от встречи;
- позиция США, "коалиции желающих" и Украины;
- взгляд и ожидание Папы Римского от саммита на Аляске;
- ситуация в поле боя;
- инвесторы не верят в успех встречи Трампа с Путиным;
- крупнейший банк Индии прекратил обслуживать счета местной компании Роснефти;
- глава МИД Венгрии обвинил ЕС в попытке свергнуть правительство его страны, а также Сербии и Словакии;
- "Нефтегаз" получил рекордный кредит на закупку газа от ЕБРР;
- экспорт нефтепродуктов из России вырос в начале августа, несмотря на усиление атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы;
- ежедневно трое украинцев просят признать себя банкротами, - Опендатабот;
- в Украине запустили единую карточку для всех выплат от государства;
- повышение стипендий и блокировку Telegram.
Гостями эфира сегодня будут:
- Вера Константинова — политолог, эксперт по международным отношениям;
- Андрей Городницкий — политолог, кандидат философских наук;
- Арсений Пушкаренко — народный депутат "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества;
- Олег Дунда — народный депутат Украины, "Слуга Народа";
- Игорь Гарбарук — международный эксперт, член "Экономического дискуссионного клуба";
- Сергей Грабский — полковник, военный эксперт;
- Мирослав Гай — офицер ВСУ, волонтер.
Напомним, сегодня в 22:00 состоится встреча Трампа и Путина.
Трамп сделал заявление о гарантиях безопасности для Украины, в то же время он исключил возможность вступления Украины в НАТО.