Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихология1ИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Все подробности встречи Трампа и Путина в США — эфир Вечір.LIVE arrow
Все подробности встречи Трампа и Путина в США — эфир Вечір.LIVE

Все подробности встречи Трампа и Путина в США — эфир Вечір.LIVE

15 августа 2025 г. 18:03

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

Все подробности встречи Трампа и Путина в США — эфир Вечір.LIVE

Text

Трамп допускает участие ЕС на саммите на Аляске — эфир День.LIVE

Text

Трамп готовится к возможному спору с Путиным — эфир Ранок.LIVE

14 августа 2025
Text

Трамп сделал заявление накануне встречи с Путиным — прямой эфир

Text

Обмен пленными перед встречей на Аляске — эфир Вечір.LIVE

Text

Детали встречи Трампа и Путина — эфир День.LIVE

Text

Трамп сомневается в искренности Путина - эфир Ранок.LIVE

13 августа 2025
Text

Крупное ограбление Киева, много подозрений — эфир Київський час

Text

Разговор Трампа с Зеленским и лидерами ЕС — эфир Вечір.LIVE

Text

Встреча Мерца и Зеленского в Берлине — прямой эфир

Text

18:03 Все подробности встречи Трампа и Путина в США — эфир Вечір.LIVE

Text

13:10 Трамп допускает участие ЕС на саммите на Аляске — эфир День.LIVE

Text

08:00 Трамп готовится к возможному спору с Путиным — эфир Ранок.LIVE

14 августа 2025
Text

20:08 Трамп сделал заявление накануне встречи с Путиным — прямой эфир

Text

17:52 Обмен пленными перед встречей на Аляске — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE вместе с приглашенными экспертами и аналитиками обсудим целый ряд важных вопросов. В частности, поговорим о встрече президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

О чем эфир

Какие темы будут обсуждаться:

  • саммит лидеров США и России на Аляске;
  • ожидания Трампа и Путина от встречи;
  • позиция США, "коалиции желающих" и Украины;
  • взгляд и ожидание Папы Римского от саммита на Аляске;
  • ситуация в поле боя;
  • инвесторы не верят в успех встречи Трампа с Путиным;
  • крупнейший банк Индии прекратил обслуживать счета местной компании Роснефти;
  • глава МИД Венгрии обвинил ЕС в попытке свергнуть правительство его страны, а также Сербии и Словакии;
  • "Нефтегаз" получил рекордный кредит на закупку газа от ЕБРР;
  • экспорт нефтепродуктов из России вырос в начале августа, несмотря на усиление атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы;
  • ежедневно трое украинцев просят признать себя банкротами, - Опендатабот;
  • в Украине запустили единую карточку для всех выплат от государства;
  • повышение стипендий и блокировку Telegram.

Гостями эфира сегодня будут:

  • Вера Константинова — политолог, эксперт по международным отношениям;
  • Андрей Городницкий — политолог, кандидат философских наук;
  • Арсений Пушкаренко — народный депутат "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества;
  • Олег Дунда — народный депутат Украины, "Слуга Народа";
  • Игорь Гарбарук — международный эксперт, член "Экономического дискуссионного клуба";
  • Сергей Грабский — полковник, военный эксперт;
  • Мирослав Гай — офицер ВСУ, волонтер.

Напомним, сегодня в 22:00 состоится встреча Трампа и Путина.

Трамп сделал заявление о гарантиях безопасности для Украины, в то же время он исключил возможность вступления Украины в НАТО.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

18:20 ВСУ "зачистили" Покровск от российских ДРГ — видео

18:15 Курсовые колебания — что будет со стоимостью доллара и евро

18:05 Штрафы в Германии — кому придется заплатить до 5 000 евро

Text

18:03 Все подробности встречи Трампа и Путина в США — эфир Вечір.LIVE

18:02 Иностранец организовывал туры из Одесчины в Молдову — цена

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:35 РФ ударила по Сумам — вспыхнул масштабный пожар

17:33 Встреча на Аляске — что ждут от нее в Одессе

17:29 Регионы накроют грозовые облака — погода в Украине на завтра

17:26 На Закарпатье сошли с рельсов три вагона поезда с пассажирами

17:25 В Кремле готовятся тестировать "летучий Чернобыль" — что известно

18:20 ВСУ "зачистили" Покровск от российских ДРГ — видео

18:15 Курсовые колебания — что будет со стоимостью доллара и евро

18:05 Штрафы в Германии — кому придется заплатить до 5 000 евро

18:02 Иностранец организовывал туры из Одесчины в Молдову — цена

17:35 РФ ударила по Сумам — вспыхнул масштабный пожар

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:33 Встреча на Аляске — что ждут от нее в Одессе

17:29 Регионы накроют грозовые облака — погода в Украине на завтра

17:26 На Закарпатье сошли с рельсов три вагона поезда с пассажирами

17:25 В Кремле готовятся тестировать "летучий Чернобыль" — что известно

17:18 Ракетный удар по Днепропетровской области — известно о погибшем

06:33 Мелеет и краснеет — состояние Куяльницкого лимана на Одесчине

14 августа

21:28 Встреча Трампа и Путина — возможно ли окончание войны в Украине

13 августа

22:33 Российские артисты в Украине с концертами — что говорят в Одессе

21:29 Одесский зоопарк под микроскопом ревизоров — результаты проверок

06:33 Экстремальный отдых в Затоке на Одесчине — стоимость в августе

12 августа

22:33 Овощи, рыба и мясо — как изменились цены на Привозе в августе

19:42 Минная опасность — одесситы о трагедиях на море во время войны

11 августа

21:33 Трое взорвались на пляжах Одесчины — чувствуют ли люди опасность

8 августа

21:33 Памятники архитектуры в Одессе — какое их состояние сегодня

18:43 Что будет с ценами на продукты — импорт это спасение или нет

Text

18:03 Все подробности встречи Трампа и Путина в США — эфир Вечір.LIVE

Text

13:10 Трамп допускает участие ЕС на саммите на Аляске — эфир День.LIVE

Text

08:00 Трамп готовится к возможному спору с Путиным — эфир Ранок.LIVE

14 августа
Text

20:08 Трамп сделал заявление накануне встречи с Путиным — прямой эфир

Text

17:52 Обмен пленными перед встречей на Аляске — эфир Вечір.LIVE

Видео по теме

Все видео
Трамп допускает участие ЕС на саммите на Аляске — эфир День.LIVE

Трамп допускает участие ЕС на саммите на Аляске — эфир День.LIVE

15 августа 2025 г. 13:10
Трамп готовится к возможному спору с Путиным — эфир Ранок.LIVE

Трамп готовится к возможному спору с Путиным — эфир Ранок.LIVE

15 августа 2025 г. 8:00
Трамп сделал заявление накануне встречи с Путиным — прямой эфир

Трамп сделал заявление накануне встречи с Путиным — прямой эфир

14 августа 2025 г. 20:08
Обмен пленными перед встречей на Аляске — эфир Вечір.LIVE

Обмен пленными перед встречей на Аляске — эфир Вечір.LIVE

14 августа 2025 г. 17:52
Детали встречи Трампа и Путина — эфир День.LIVE

Детали встречи Трампа и Путина — эфир День.LIVE

14 августа 2025 г. 13:14
Трамп сомневается в искренности Путина - эфир Ранок.LIVE

Трамп сомневается в искренности Путина - эфир Ранок.LIVE

14 августа 2025 г. 8:00
Крупное ограбление Киева, много подозрений — эфир Київський час

Крупное ограбление Киева, много подозрений — эфир Київський час

13 августа 2025 г. 19:00
Разговор Трампа с Зеленским и лидерами ЕС — эфир Вечір.LIVE

Разговор Трампа с Зеленским и лидерами ЕС — эфир Вечір.LIVE

13 августа 2025 г. 18:01

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации