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"Вкид" про звільнення Залужного — чи є ознаки відставки головкома ЗСУ

30 січня 2024 р. 16:10

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Увечері 29 січня мережею швидко розповсюдились чутки про ймовірну відставку Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Чому та з якою метою поширили такий "вкид" — обговорювали гості Денис Попович та Ігор Рейтерович разом з ведучими Новини.LIVE Віталієм Прудиусом та Діною Бернацькою.

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

"Вкид" про відставку Залужного

За словами Дениса Поповича, наразі немає як таких ознак про ймовірну відставку Валерія Залужного, адже він перебуває на посаді та продовжує виконувати свої обов'язки. Водночас зазначає, що це не перший "вкид" про звільнення головкома ЗСУ і до кінця не зрозуміло, хто і навіщо це робить. 

Як додав Ігор Рейтерович, сам Залужний навряд чи зміг написати заяву про звільнення, в той час як Україна перебуває в стані війни, а він виконує обов'язки Головнокомандувача армії. 

"Це трохи дивно виглядає і навіть, певною мірою, безвідповідально. Про власне бажання я не вірю", — сказав Рейтерович. 

Що відомо про відставку Залужного

Нагадаємо, увечері 29 січня у мережі почала ширитися інформація про те, що Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного звільнили з посади. Водночас офіційного підтвердження цим даним немає.

Спочатку про відставку Залужного написав екснардеп Борислав Береза, згодом — нардеп Олексій Гончаренко. Однак у Міноборони України заперечили цю інформацію. 

Додамо, Володимир Зеленський не звільняв головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Так на питання журналістів відповів прессекретар президента Сергій Никифоров. 

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16:17 Зеленський відповів, скільки Росія випустила ракет та БпЛА по Україні з початку року

16:16 Нардеп прокоментував ідею Зеленського про західну допомогу біженцям через Київ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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