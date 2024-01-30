"Вброс" об увольнении Залужного — есть ли признаки отставки главкома ВСУ

Вечером 29 января сетью быстро распространились слухи о вероятной отставке Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Почему и с какой целью распространили такой "вброс" — обсуждали гости Денис Попович и Игорь Рейтерович вместе с ведущими Новини.LIVE Виталием Прудиусом и Диной Бернацкой.

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"Вброс" об отставке Залужного

По словам Дениса Поповича, пока нет как таковых признаков вероятной отставки Валерия Залужного, ведь он находится на должности и продолжает выполнять свои обязанности. В то же время отмечает, что это не первый "вброс" об увольнении главкома ВСУ и до конца не понятно, кто и зачем это делает.

Как добавил Игорь Рейтерович, сам Залужный вряд ли смог написать заявление об увольнении, в то время как Украина находится в состоянии войны, а он исполняет обязанности Главнокомандующего армией.

"Это немного странно выглядит и даже в известной степени безответственно. О собственном желании я не верю", — сказал Рейтерович.

Что известно об отставке Залужного

Напомним, вечером 29 января в сети начала распространяться информация о том, что Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного уволили с должности. В то же время, официального подтверждения этим данным нет.

Сначала об отставке Залужного написал экс-нардеп Борислав Береза, потом нардеп Алексей Гончаренко. Однако в Минобороны Украины отрицали эту информацию.

Добавим, Владимир Зеленский не увольнял главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Так на вопросы журналистов ответил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.