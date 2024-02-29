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Візит Зеленського в Албанію та корупційні скандали в Міноборони — ефір Новини.LIVE

Візит Зеленського в Албанію та корупційні скандали в Міноборони — ефір Новини.LIVE

29 лютого 2024 р. 08:00

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08:00Візит Зеленського в Албанію та корупційні скандали в Міноборони — ефір Новини.LIVE

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08:00 Візит Зеленського в Албанію та корупційні скандали в Міноборони — ефір Новини.LIVE

28 лютого 2024
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20:00 Чи будуть війська НАТО в Україні й чим закінчиться "Майдан-3" — прямий ефір

Text

19:53 Дружина "азовця" розповіла, чи дійсно Ахметов допомагає родичам захисників "Азовсталі"

Text

19:00 Росія готує "Майдан-3" та можлива загроза з Придністров'я — ефір Новини.LIVE

Text

18:31 Допомога Києва для ЗСУ та будівництво нових станцій метро — інтерв'ю з депутатом Київради

Text

18:00 Бійців "Азову" не обмінювали вже понад пів року — дружина воїна назвала причину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:14 Курс біткоїна перевищив 60 тис. доларів — що про криптовалюту знають українці

Text

16:31 Акції на підтримку військовополонених — чи впливають такі заходи на результати обмінів

Text

15:43 Нардеп розповів, як Україні звільнити усіх заручників з російського полону

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14:59 Цивільні українці у полоні Росії — який їх статус і хто забезпечує обмін

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Президент України Володимир Зеленський у середу, 28 лютого, відвідав Албанію, де він провів низку важливих перемовин та виступив на відкритті саміту "Україна — Південно-Східна Європа". А також у Міністерстві оборони України за останній час побільшало корупційних скандалів — хто ці "герої" і як організовують незаконні закупівлі в ефірі Новини.LIVE.

Ефір Новини.LIVE, який розпочався 08:00, можна подивитися на нашому YouTube-каналі.

Про що ефір 

Нещодавно в Міноборони сталися гучні корупційні скандали, наші гості розбиратимуться, хто ці "герої", що нажилися на ЗСУ. Корупційні скандали у Міноборони, які розгорілися у січні через махінації з харчуванням для ЗСУ, не вщухають досі. У 2023 році Міноборони кілька разів потрапляло у скандали, повʼязані із закупівлями. Цього року тенденція збереглася.

Напередодні Володимир Зеленський в межах Саміту "Україна — Південно-Східна Європа" провів низку двосторонніх зустрічей. Глава держави провів перемовини з лідерами Хорватії, Чорногорії, Північної Македонії, Молдови, Боснії та Герцеговини і Сербії. 

Крім того, глава розвідки України Кирило Буданов заявив про плани "повного розвалу" Росії. Про це та не тільки поговоримо із гостями студії Новини.LIVE.

Хто став гостями студії Новини.LIVE

Гостями студії на ранковому ефірі стали Євген Дикий — військовий аналітик, Роман Бабій — народний депутат, МФО "Розумна Політика", Наталія Гуменюк — начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України, полковник, Станіслав Желіховський — кандидат політичних наук, експерт-міжнародник, Ігор Чаленко — політолог, голова Центру аналізу та стратегій, Ігор Фріс — народний депутат України, член Комітету з питань правової політики, Ігор Яковенко — журналіст.

Нагадаємо, на відкритті саміту "Україна — Південно-Східна Європа" Зеленський акцентував на важливості завершення війни в Україні та приєднання держави до Євросоюзу і НАТО. Крім того, президент подякував за підтримку Формули миру та надання військової допомоги.

У столиці Албанії Тирані Зеленського зустрів міністр закордонних справ Албанії Іглі Хасані. Дипломат наголосив, що це ключовий момент для зміцнення двосторонніх зв'язків і солідарності з Україною.

Під час зустрічі з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою лідери підписали договір про дружбу та співробітництво та обговорили оборонні потреби України.

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08:21 Українські воїни знищили черговий винищувач РФ Су-34

08:18 Мудрик забив гол і приніс Челсі перемогу в Кубку Англії — відео

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:09 Ювелірна робота — у СБУ показали знищення російської техніки FPV-дронами

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19:00 Росія готує "Майдан-3" та можлива загроза з Придністров'я — ефір Новини.LIVE

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18:31 Допомога Києва для ЗСУ та будівництво нових станцій метро — інтерв'ю з депутатом Київради

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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16:31 Акції на підтримку військовополонених — чи впливають такі заходи на результати обмінів

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15:43 Нардеп розповів, як Україні звільнити усіх заручників з російського полону

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