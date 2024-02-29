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Визит Зеленского в Албанию и коррупционные скандалы в Минобороны — эфир Новини.LIVE

Визит Зеленского в Албанию и коррупционные скандалы в Минобороны — эфир Новини.LIVE

29 февраля 2024 г. 8:00

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08:00Визит Зеленского в Албанию и коррупционные скандалы в Минобороны — эфир Новини.LIVE

28 февраля 2024
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20:00 Будут ли войска НАТО в Украине и чем закончится "Майдан-3" — прямой эфир

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19:53 Жена "азовца" рассказала, действительно ли Ахметов помогает родственникам защитников "Азовстали"

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19:00 Россия готовит "Майдан-3" и возможная угроза из Приднестровья — эфир Новини.LIVE

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18:31 Помощь Киева для ВСУ и строительство новых станций метро — интервью с депутатом Киевсовета

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18:00 Бойцов "Азова" не обменивали уже более полугода — жена воина назвала причину

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17:14 Курс биткоина превысил 60 тыс. долларов — что о криптовалюте знают украинцы

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16:31 Акции в поддержку военнопленных — влияют ли такие меры на результаты обменов

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15:43 Нардеп рассказал, как Украине освободить всех заложников из российского плена

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14:59 Гражданские украинцы в плену России — каков их статус и кто обеспечивает обмен

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08:00 Визит Зеленского в Албанию и коррупционные скандалы в Минобороны — эфир Новини.LIVE

28 февраля 2024
Text

20:00 Будут ли войска НАТО в Украине и чем закончится "Майдан-3" — прямой эфир

Text

19:53 Жена "азовца" рассказала, действительно ли Ахметов помогает родственникам защитников "Азовстали"

Text

19:00 Россия готовит "Майдан-3" и возможная угроза из Приднестровья — эфир Новини.LIVE

Text

18:31 Помощь Киева для ВСУ и строительство новых станций метро — интервью с депутатом Киевсовета

Text

18:00 Бойцов "Азова" не обменивали уже более полугода — жена воина назвала причину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:14 Курс биткоина превысил 60 тыс. долларов — что о криптовалюте знают украинцы

Text

16:31 Акции в поддержку военнопленных — влияют ли такие меры на результаты обменов

Text

15:43 Нардеп рассказал, как Украине освободить всех заложников из российского плена

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14:59 Гражданские украинцы в плену России — каков их статус и кто обеспечивает обмен

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Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 28 февраля, посетил Албанию, где он провел ряд важных переговоров и выступил на открытии саммита "Украина – Юго-Восточная Европа". А также в Министерстве обороны Украины за последнее время увеличилось количество коррупционных скандалов — кто эти "герои" и как организовывают незаконные закупки в эфире Новини.LIVE.

Эфир Новини.LIVE, начавшийся 08:00, можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

О чем эфир

Недавно в Минобороны произошли громкие коррупционные скандалы, наши гости будут разбираться, кто эти "герои", нажившиеся на ВСУ. Коррупционные скандалы в Минобороны, разгоревшиеся в январе из-за махинации с питанием для ВСУ, не утихают до сих пор. В 2023 году Минобороны несколько раз попадало в скандалы, связанные с закупками. В этом году тенденция сохранилась.

Накануне Владимир Зеленский в рамках Саммита "Украина — Юго-Восточная Европа" провел ряд двусторонних встреч. Глава государства провел переговоры с лидерами Хорватии, Черногории, Северной Македонии, Молдовы, Боснии и Герцеговины и Сербии.

Кроме того, глава разведки Украины Кирилл Буданов заявил о планах "полного развала" России. Об этом не только поговорим с гостями студии Новини.LIVE

Кто стал гостями студии Новини.LIVE

Гостями студии на утреннем эфире стали Евгений Дикий — военный аналитик, Роман Бабий — народный депутат, МФО "Умная Политика", Наталья Гуменюк — начальница объединенного координационного прессцентра сил обороны юга Украины, полковник, Станислав Желиховский — кандидат политических наук, эксперт-международник, Игорь Чаленко — политолог, глава Центра анализа и стратегий, Игорь Фрис — народный депутат Украины, член Комитета по вопросам правовой политики, Игорь Яковенко — журналист.

Напомним, на открытии саммита "Украина — Юго-Восточная Европа" Зеленский акцентировал внимание на важности завершения войны в Украине и присоединения государства к Евросоюзу и НАТО. Кроме того, президент поблагодарил за поддержку Формулы мира и оказание военной помощи.

В столице Албании Тиране Зеленского встретил министр иностранных дел Албании Игли Хасани. Дипломат подчеркнул, что это ключевой момент для укрепления двусторонних связей и солидарности с Украиной.

В ходе встречи с премьер-министром Албании Эди Рамой лидеры подписали договор о дружбе и сотрудничестве и обсудили оборонные нужды Украины.

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08:18 Мудрик забил гол и принес Челси победу в Кубке Англии — видео

08:09 Ювелирная работа — в СБУ показали уничтожение российской техники FPV-дронами

08:03 Законопроект о мобилизации — какие пункты не поддержал Комитет нацбезопасности ВР

07:50 В Черном море у острова Змеиный произошло землетрясение

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:44 В школах Полтавы детей на уроках будут учить управлять дронами

07:42 Что делать, если вам вручили повестку во время отпуска — адвокат дал совет

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08:00 Визит Зеленского в Албанию и коррупционные скандалы в Минобороны — эфир Новини.LIVE

28 февраля 2024
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20:00 Будут ли войска НАТО в Украине и чем закончится "Майдан-3" — прямой эфир

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19:53 Жена "азовца" рассказала, действительно ли Ахметов помогает родственникам защитников "Азовстали"

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19:00 Россия готовит "Майдан-3" и возможная угроза из Приднестровья — эфир Новини.LIVE

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18:31 Помощь Киева для ВСУ и строительство новых станций метро — интервью с депутатом Киевсовета

Text

18:00 Бойцов "Азова" не обменивали уже более полугода — жена воина назвала причину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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17:14 Курс биткоина превысил 60 тыс. долларов — что о криптовалюте знают украинцы

Text

16:31 Акции в поддержку военнопленных — влияют ли такие меры на результаты обменов

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15:43 Нардеп рассказал, как Украине освободить всех заложников из российского плена

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14:59 Гражданские украинцы в плену России — каков их статус и кто обеспечивает обмен