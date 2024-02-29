Визит Зеленского в Албанию и коррупционные скандалы в Минобороны — эфир Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 28 февраля, посетил Албанию, где он провел ряд важных переговоров и выступил на открытии саммита "Украина – Юго-Восточная Европа". А также в Министерстве обороны Украины за последнее время увеличилось количество коррупционных скандалов — кто эти "герои" и как организовывают незаконные закупки в эфире Новини.LIVE.

Эфир Новини.LIVE, начавшийся 08:00, можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

О чем эфир

Недавно в Минобороны произошли громкие коррупционные скандалы, наши гости будут разбираться, кто эти "герои", нажившиеся на ВСУ. Коррупционные скандалы в Минобороны, разгоревшиеся в январе из-за махинации с питанием для ВСУ, не утихают до сих пор. В 2023 году Минобороны несколько раз попадало в скандалы, связанные с закупками. В этом году тенденция сохранилась.

Накануне Владимир Зеленский в рамках Саммита "Украина — Юго-Восточная Европа" провел ряд двусторонних встреч. Глава государства провел переговоры с лидерами Хорватии, Черногории, Северной Македонии, Молдовы, Боснии и Герцеговины и Сербии.

Кроме того, глава разведки Украины Кирилл Буданов заявил о планах "полного развала" России. Об этом не только поговорим с гостями студии Новини.LIVE

Кто стал гостями студии Новини.LIVE

Гостями студии на утреннем эфире стали Евгений Дикий — военный аналитик, Роман Бабий — народный депутат, МФО "Умная Политика", Наталья Гуменюк — начальница объединенного координационного прессцентра сил обороны юга Украины, полковник, Станислав Желиховский — кандидат политических наук, эксперт-международник, Игорь Чаленко — политолог, глава Центра анализа и стратегий, Игорь Фрис — народный депутат Украины, член Комитета по вопросам правовой политики, Игорь Яковенко — журналист.

Напомним, на открытии саммита "Украина — Юго-Восточная Европа" Зеленский акцентировал внимание на важности завершения войны в Украине и присоединения государства к Евросоюзу и НАТО. Кроме того, президент поблагодарил за поддержку Формулы мира и оказание военной помощи.

В столице Албании Тиране Зеленского встретил министр иностранных дел Албании Игли Хасани. Дипломат подчеркнул, что это ключевой момент для укрепления двусторонних связей и солидарности с Украиной.

В ходе встречи с премьер-министром Албании Эди Рамой лидеры подписали договор о дружбе и сотрудничестве и обсудили оборонные нужды Украины.