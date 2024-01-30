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Візит Сійярто в Україну та чи схвалить ЄС передачу активів РФ Україні — ефір Новини.LIVE

30 січня 2024 р. 20:19

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20:19Візит Сійярто в Україну та чи схвалить ЄС передачу активів РФ Україні — ефір Новини.LIVE

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20:19 Візит Сійярто в Україну та чи схвалить ЄС передачу активів РФ Україні — ефір Новини.LIVE

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18:33 Яка їжа впливає на якість сну — Комаровський назвав продукти, які краще не їсти

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18:10 Хто пускає чутки про відставку Залужного — ефір Новини.LIVE

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17:23 Коли відбудеться зустріч Орбана та Зеленського — Гришина розповіла деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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16:10 "Вкид" про звільнення Залужного — чи є ознаки відставки головкома ЗСУ

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15:15 У ВР створять комісію з питань функціонування Києва — депутат назвав її обов'язки

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14:12 Через що виникають проблеми зі шкірою — Комаровський назвав дві головні причини

Text

13:09 Гришина розповіла, чи вдалося вирішити питання нацменшин між Україною та Угорщиною

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11:16 Що буде, якщо Залужний піде з посади головкома ЗСУ — відповів аналітик Попович

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Гість студії Вечір.LIVE — виконавчий директор та експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Тема ефіру — візит до України міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто та чи схвалить ЄС передачу Україні заморожених активів Росії.

Переглянути ефір, який розпочався о 19:50, можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE з Олегом Пендзиним

Теми дискусії з ведучим каналу Сергієм Гулюком:

  • міжурядова нарада Президента України;
  • візит Петера Сійярто до Закарпаття;
  • Україна в індексі корупції;
  • передача заморожених активів РФ на користь України.

Нагадаємо, що раніше Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо. Лідери обговорили підтримку України, військову допомогу, євроатлантичну інтеграцію України та ситуацію на полі бою.

Водночас українці різко відреагували на бажання телеведучого Олександра Педана взяти на поруки екскерівника Департамента військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександра Лієва.

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21:06 Яким газом забезпечена Україна протягом чинного опалювального сезону — відповідь Шмигаля

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20:43 Буданов розповів, коли РФ почала отримувати зброю від КНДР

20:40 Toyota Grand Highlander 2024 — що пропонує новий сімейний кросовер

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:40 Samsung Galaxy S24 Ultra проти iPhone 15 Pro Max — який флагман купити

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