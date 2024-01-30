Візит Сійярто в Україну та чи схвалить ЄС передачу активів РФ Україні — ефір Новини.LIVE

Гість студії Вечір.LIVE — виконавчий директор та експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Тема ефіру — візит до України міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто та чи схвалить ЄС передачу Україні заморожених активів Росії.

Переглянути ефір, який розпочався о 19:50, можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE з Олегом Пендзиним

Теми дискусії з ведучим каналу Сергієм Гулюком:

міжурядова нарада Президента України;

візит Петера Сійярто до Закарпаття;

Україна в індексі корупції;

передача заморожених активів РФ на користь України.

Нагадаємо, що раніше Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо. Лідери обговорили підтримку України, військову допомогу, євроатлантичну інтеграцію України та ситуацію на полі бою.

Водночас українці різко відреагували на бажання телеведучого Олександра Педана взяти на поруки екскерівника Департамента військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександра Лієва.