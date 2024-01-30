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Визит Сийярто в Украину и одобрит ли ЕС передачу активов РФ Украине — эфир Новини.LIVE

30 января 2024 г. 20:19

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20:19Визит Сийярто в Украину и одобрит ли ЕС передачу активов РФ Украине — эфир Новини.LIVE

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20:19 Визит Сийярто в Украину и одобрит ли ЕС передачу активов РФ Украине — эфир Новини.LIVE

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19:18 Как может закончиться война в Украине и нападение России на НАТО — эфир Новини.LIVE

Text

18:33 Какая еда влияет на качество сна — Комаровский назвал продукты, которые лучше не есть

Text
Новость с видео

18:10 Кто пускает слухи об отставке Залужного — эфир Новини.LIVE

Text

17:23 Когда состоится встреча Орбана и Зеленского – Гришина рассказала детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:10 "Вброс" об увольнении Залужного — есть ли признаки отставки главкома ВСУ

Text

15:15 В ВР создадут комиссию по вопросам функционирования Киева — депутат назвал ее обязанности

Text

14:12 Отчего возникают проблемы с кожей — Комаровский назвал две главные причины

Text

13:09 Гришина рассказала, удалось ли решить вопрос нацменьшинств между Украиной и Венгрией

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11:16 Что будет, если Залужный уйдет с должности главкома ВСУ — ответил аналитик Попович

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Гость студии Вечір.LIVE — исполнительный директор и эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Тема эфира — визит в Украину министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, и одобрит ли ЕС передачу Украине замороженных активов России.

Посмотреть эфир, который начался в 19:50, можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE с Олегом Пендзиным

Темы дискуссии с ведущим канала Сергеем Гулюком:

  • межправительственное совещание Президента Украины;
  • визит Петера Сийярто в Закарпатье;
  • Украина в индексе коррупции;
  • передача замороженных активов РФ в пользу Украины

Напомним, что ранее Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинисте. Лидеры обсудили поддержку Украины, военную помощь, евроатлантическую интеграцию Украины и ситуацию на поле боя.

В то же время, украинцы резко отреагировали на желание телеведущего Александра Педана взять на поруки экс-главу Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александра Лиева.

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