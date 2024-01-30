Визит Сийярто в Украину и одобрит ли ЕС передачу активов РФ Украине — эфир Новини.LIVE

Гость студии Вечір.LIVE — исполнительный директор и эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Тема эфира — визит в Украину министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, и одобрит ли ЕС передачу Украине замороженных активов России.

Посмотреть эфир, который начался в 19:50, можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE с Олегом Пендзиным

Темы дискуссии с ведущим канала Сергеем Гулюком:

межправительственное совещание Президента Украины;

визит Петера Сийярто в Закарпатье;

Украина в индексе коррупции;

передача замороженных активов РФ в пользу Украины

Напомним, что ранее Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинисте. Лидеры обсудили поддержку Украины, военную помощь, евроатлантическую интеграцию Украины и ситуацию на поле боя.

В то же время, украинцы резко отреагировали на желание телеведущего Александра Педана взять на поруки экс-главу Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александра Лиева.