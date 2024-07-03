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Візит Орбана до Києва та новий пакет допомоги від США — ефір Ранок.LIVE

Візит Орбана до Києва та новий пакет допомоги від США — ефір Ранок.LIVE

03 липня 2024 р. 07:58

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Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE поговоримо про результати візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Києва. Також дізнаємося, що входить у новий пакет безпекової допомоги Україні від США на суму понад 2,3 мільярда доларів.

Подивитися ефір о 8:00 ранку можна за посиланням

Про що ефір

Окрім нового пакету американської допомоги, 3 липня в ефірі Ранок.LIVE обговоримо довіру жителів європейських країн до Президента України Володимира Зеленського.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Ігор Козій — військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва;
  • Дмитро Васильєв, президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт;
  • Юрій Корольчук — експерт Інституту енергетичних стратегій;
  • Ігор Чаленко — політолог, голова Центру аналізу та стратегій;
  • Георгій Мазурашу — народний депутат України, Слуга Народу;
  • Тарас Боровський — військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець";
  • Микола Томенко — політичний та громадський діяч;
  • Олексій Кучеренко — народний депутат України міністр з питань ЖКГ України (2007-2010);
  • Олексій Їжак — експерт  Національного інституту стратегічних досліджень.

Нагадаємо, 2 липня прем'єр Угорщини Віктор Орбан вперше відвідав Україну з початку повномасштабного вторгнення. Він зустрівся із Президентом України Володимиром Зеленським.

Також ми писали, що очільник Офісу Президента Андрій Єрмак разом зі своєю командою розпочав місію у Сполучених Штатах. В першу чергу українська делегація зустрілася з державним секретарем Ентоні Блінкеном.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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