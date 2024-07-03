Візит Орбана до Києва та новий пакет допомоги від США — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE поговоримо про результати візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Києва. Також дізнаємося, що входить у новий пакет безпекової допомоги Україні від США на суму понад 2,3 мільярда доларів.

Подивитися ефір о 8:00 ранку можна за посиланням.

Про що ефір

Окрім нового пакету американської допомоги, 3 липня в ефірі Ранок.LIVE обговоримо довіру жителів європейських країн до Президента України Володимира Зеленського.

Гості сьогоднішнього ефіру:

Ігор Козій — військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва;

Дмитро Васильєв, президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт;

Юрій Корольчук — експерт Інституту енергетичних стратегій;

Ігор Чаленко — політолог, голова Центру аналізу та стратегій;

Георгій Мазурашу — народний депутат України, Слуга Народу;

Тарас Боровський — військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець";

Микола Томенко — політичний та громадський діяч;

Олексій Кучеренко — народний депутат України міністр з питань ЖКГ України (2007-2010);

Олексій Їжак — експерт Національного інституту стратегічних досліджень.

Нагадаємо, 2 липня прем'єр Угорщини Віктор Орбан вперше відвідав Україну з початку повномасштабного вторгнення. Він зустрівся із Президентом України Володимиром Зеленським.

Також ми писали, що очільник Офісу Президента Андрій Єрмак разом зі своєю командою розпочав місію у Сполучених Штатах. В першу чергу українська делегація зустрілася з державним секретарем Ентоні Блінкеном.