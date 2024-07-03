Визит Орбана в Киев и новый пакет помощи от США — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE поговорим о результатах визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев. Также узнаем, что входит в новый пакет помощи Украине от США на сумму более 2,3 миллиарда долларов.

Посмотреть эфир в 8:00 утра можно по ссылке.

О чем эфир

Кроме нового пакета американской помощи, 3 июля в эфире Ранок.LIVE обсудим доверие жителей европейских стран к Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Гости сегодняшнего эфира:

Игорь Козий — военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества;

Дмитрий Васильев — президент Развиточного агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт;

Юрий Корольчук — эксперт Института энергетических стратегий;

Игорь Чаленко — политолог, глава Центра анализа и стратегий;

Георгий Мазураш — народный депутат Украины, Слуга Народа;

Тарас Боровский — военный юрист, участник проекта "Пантеривец";

Николай Томенко — политический и общественный деятель;

Алексей Кучеренко — народный депутат Украины, министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010);

Алексей Ёж — эксперт Национального института стратегических исследований.

Напомним, 2 июля премьер Венгрии Виктор Орбан впервые посетил Украину с начала полномасштабного вторжения. Он встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также мы писали, что глава Офиса Президента Андрей Ермак вместе со своей командой начал миссию в Соединенных Штатах . В первую очередь, украинская делегация встретилась с государственным секретарем Энтони Блинкеном.