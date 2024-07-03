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Визит Орбана в Киев и новый пакет помощи от США — эфир Ранок.LIVE

Визит Орбана в Киев и новый пакет помощи от США — эфир Ранок.LIVE

3 июля 2024 г. 7:58

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07:58 Визит Орбана в Киев и новый пакет помощи от США — эфир Ранок.LIVE

2 июля 2024
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17:50 Встреча Путина и Си Цзиньпиня и мирный план Орбана — эфир Вечір.LIVE

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14:13 Поднятие тарифов в Украине — нардеп сообщил, чего ожидать в этом году

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13:59 Нардеп призвал киевлян отказаться от бойлеров — какая причина

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13:38 Не предотвратили удар по аэродрому в Миргороде — Братчук призывает наказать ответственных лиц

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13:00 Визит Орбана в Киев и председательство России в Совбезе ООН — эфир День.LIVE

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07:59 Атака на аэродром в Миргороде и когда улучшится ситуация со светом — Ранок.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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07:58 Визит Орбана в Киев и новый пакет помощи от США — эфир Ранок.LIVE

2 июля 2024
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23:25 В Херсонской ОВА рассказали, сколько людей возвращаются домой, несмотря на обстрелы

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Новость с видео

21:07 В Берлине началась неделя моды, а Украина завершила участие в Евро-2024 — главные новости с Германии

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17:50 Встреча Путина и Си Цзиньпиня и мирный план Орбана — эфир Вечір.LIVE

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15:48 Когда Украина получит первые F-16 от США — эксперт прокомментировал политическую ситуацию.

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14:13 Поднятие тарифов в Украине — нардеп сообщил, чего ожидать в этом году

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13:59 Нардеп призвал киевлян отказаться от бойлеров — какая причина

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13:38 Не предотвратили удар по аэродрому в Миргороде — Братчук призывает наказать ответственных лиц

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07:59 Атака на аэродром в Миргороде и когда улучшится ситуация со светом — Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE поговорим о результатах визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев. Также узнаем, что входит в новый пакет помощи Украине от США на сумму более 2,3 миллиарда долларов.

Посмотреть эфир в 8:00 утра можно по ссылке.

О чем эфир

Кроме нового пакета американской помощи, 3 июля в эфире Ранок.LIVE обсудим доверие жителей европейских стран к Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Гости сегодняшнего эфира:

  • Игорь Козий — военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества;
  • Дмитрий Васильев — президент Развиточного агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт;
  • Юрий Корольчук — эксперт Института энергетических стратегий;
  • Игорь Чаленко — политолог, глава Центра анализа и стратегий;
  • Георгий Мазураш — народный депутат Украины, Слуга Народа;
  • Тарас Боровский — военный юрист, участник проекта "Пантеривец";
  • Николай Томенко — политический и общественный деятель;
  • Алексей Кучеренко — народный депутат Украины, министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010);
  • Алексей Ёж — эксперт Национального института стратегических исследований.

Напомним, 2 июля премьер Венгрии Виктор Орбан впервые посетил Украину с начала полномасштабного вторжения. Он встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также мы писали, что глава Офиса Президента Андрей Ермак вместе со своей командой начал миссию в Соединенных Штатах . В первую очередь, украинская делегация встретилась с государственным секретарем Энтони Блинкеном.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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