Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Візит Орбана до Києва та головування Росії в Раді безпеки ООН — ефір День.LIVE arrow
Візит Орбана до Києва та головування Росії в Раді безпеки ООН — ефір День.LIVE

Візит Орбана до Києва та головування Росії в Раді безпеки ООН — ефір День.LIVE

02 липня 2024 р. 13:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:00 Візит Орбана до Києва та головування Росії в Раді безпеки ООН — ефір День.LIVE

Text

07:59 Атака на аеродром у Миргороді та коли покращиться ситуація зі світлом — Ранок.LIVE

1 липня 2024
Text

19:33Нардеп розповів скільки чоловіків, що йдуть до ТЦК, мають відстрочку або бронь

Text

17:51 Зеленський критикує США, а Білорусь погрожує ядеркною зброєю — ефір Вечір.LIVE

Text

17:39 Економіст заявив, що криптовалюта лишень "пустишка" — що не так

Text

15:44 Війна зменшила вплив олігархів — економіст заявив, що потрібно, аби так тривало й надалі

Text

14:34Економіст пояснив, чому Україні потрібно співпрацювати з МВФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:49 Як поводитися під час затримання працівниками ТЦК — нардеп дав практичні поради

Text

13:49 Рекрутинг у Європі — як хочуть набирати українців до лав ЗСУ за кордоном

Text

13:41 Україна починає шукати нових союзників із глобального півдня — нардеп Фріс розповів причину

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

13:00 Візит Орбана до Києва та головування Росії в Раді безпеки ООН — ефір День.LIVE

Text

07:59 Атака на аеродром у Миргороді та коли покращиться ситуація зі світлом — Ранок.LIVE

1 липня 2024
Text

19:33 Нардеп розповів скільки чоловіків, що йдуть до ТЦК, мають відстрочку або бронь

Text

17:51 Зеленський критикує США, а Білорусь погрожує ядеркною зброєю — ефір Вечір.LIVE

Text

17:39 Економіст заявив, що криптовалюта лишень "пустишка" — що не так

Text

15:44 Війна зменшила вплив олігархів — економіст заявив, що потрібно, аби так тривало й надалі

Text

14:34 Економіст пояснив, чому Україні потрібно співпрацювати з МВФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:49 Як поводитися під час затримання працівниками ТЦК — нардеп дав практичні поради

Text

13:49 Рекрутинг у Європі — як хочуть набирати українців до лав ЗСУ за кордоном

Text

13:41 Україна починає шукати нових союзників із глобального півдня — нардеп Фріс розповів причину

Сьогодні в ефірі День.LIVE поговоримо про візит Орбана до Києва та візит ревізора НАТО в Україну. Актуальні теми — Росія очолила Раду безпеки ООН та підготовка країнами НАТО нових заходів довгострокової підтримки України на випадок перемоги Дональда Трампа. Обговоримо також нардепку Мар'яну Безуглу, яка пішла в ДБР.

Подивитися ефір о 13:00 ранку можна за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні, 2 липня, в ефірі Новини.LIVE обговоримо візит Орбана до Києва, візит ревізора НАТО в Україну та головування Росії в Раді безпеки ООН. Країни НАТО готують нові заходи довгострокової підтримки України на випадок перемоги Трампа. Поговоримо також про нардепку Безуглу, яка пішла в ДБР.

Гості сьогоднішнього ефіру: 

  • кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;
  • політичний експерт Костянтин Матвієнко;
  • голова Комітету економістів України Андрій Новак;
  • політичний та юридичний експерт Андрій Вігірінський.

Нагадаємо, вперше з початку великої війни до Києва прибув прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Як повідомили в Інституті вивчення війни (ISW), Росія почала головувати в Раді Безпеки ООН і, ймовірно, використовуватиме цю посаду як базу для проекції впливу в міжнародній системі.

Раніше ми писали, що Народний депутат України Мар'яна Безугла подала заяву в Державне бюро розслідувань щодо порушення Головнокомандувачем Збройними силами України Олександром Сирським ст. 351 Кримінального кодексу. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Text

13:00 Візит Орбана до Києва та головування Росії в Раді безпеки ООН — ефір День.LIVE

12:52 Зеленський зустрівся із Орбаном у Києві

12:36 В Укренерго відповіли, чи можливо забезпечити рівномірні відключення по всій Україні

12:35 Побиття безхатченка в Одесі — поліція почала розслідування

12:34 Виплата родичам загиблих військових — хто і скільки має отримати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:32 Нідерланди офіційно дозволили експорт винищувачів F-16 для України

12:28 Народний синоптик Діденко розповіла, скільки триватиме спека та як від неї рятуватися

12:15 В Україні різко впали ціни на літню ягоду

12:00 Війна отруює довкілля — наслідки ракетного удару на Одесу 24 червня

11:36 Удар був, є певні втрати — Ігнат прокоментував атаку на аеродром у Миргороді

12:52 Зеленський зустрівся із Орбаном у Києві

12:36 В Укренерго відповіли, чи можливо забезпечити рівномірні відключення по всій Україні

12:35 Побиття безхатченка в Одесі — поліція почала розслідування

12:34 Виплата родичам загиблих військових — хто і скільки має отримати

12:32 Нідерланди офіційно дозволили експорт винищувачів F-16 для України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:28 Народний синоптик Діденко розповіла, скільки триватиме спека та як від неї рятуватися

12:15 В Україні різко впали ціни на літню ягоду

12:00 Війна отруює довкілля — наслідки ракетного удару на Одесу 24 червня

11:36 Удар був, є певні втрати — Ігнат прокоментував атаку на аеродром у Миргороді

Ексклюзив

11:28 Як вберегтись від спеки — перевірені лайфхаки львів'ян

06:40 Скільки коштує мідь у липні — яка ціна за 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з відео

06:08 Українцям радять затягнути пояси — наближається підвищення податків та урізання державних програм

05:53 Аналіз ринку праці у червні — де юристам в Україні платять по 100 тисяч гривень

1 липня 2024

18:24 Поставки Tesla падають другий квартал поспіль — в чому причина

17:16 Одеський морвокзал, ШІ обробив бажання одеситів та створив власну версію — фото

16:45 Від огиди до поваги — що кияни думають про сучасну архітектуру столиці

Оновлено

10:30 Трагедія у Сергіївці — два роки з дня влучання

05:54 Церкви, Дніпро та хмарочоси — як ШІ бачить ідеальний Київ на День архітектури України

30 червня 2024

06:24 Сни про смерть, війна в біблії та алкоголь на свята — що гуглять українці цього тижня

28 червня 2024

15:03 Правила нашої держави — що про Конституцію України знають в Одесі

Text

13:00 Візит Орбана до Києва та головування Росії в Раді безпеки ООН — ефір День.LIVE

Text

07:59 Атака на аеродром у Миргороді та коли покращиться ситуація зі світлом — Ранок.LIVE

1 липня 2024
Text

19:33 Нардеп розповів скільки чоловіків, що йдуть до ТЦК, мають відстрочку або бронь

Text

17:51 Зеленський критикує США, а Білорусь погрожує ядеркною зброєю — ефір Вечір.LIVE

Text

17:39 Економіст заявив, що криптовалюта лишень "пустишка" — що не так

Text

15:44 Війна зменшила вплив олігархів — економіст заявив, що потрібно, аби так тривало й надалі

Text

14:34 Економіст пояснив, чому Україні потрібно співпрацювати з МВФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:49 Як поводитися під час затримання працівниками ТЦК — нардеп дав практичні поради

Text

13:49 Рекрутинг у Європі — як хочуть набирати українців до лав ЗСУ за кордоном

Text

13:41 Україна починає шукати нових союзників із глобального півдня — нардеп Фріс розповів причину