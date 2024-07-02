Візит Орбана до Києва та головування Росії в Раді безпеки ООН — ефір День.LIVE

Сьогодні в ефірі День.LIVE поговоримо про візит Орбана до Києва та візит ревізора НАТО в Україну. Актуальні теми — Росія очолила Раду безпеки ООН та підготовка країнами НАТО нових заходів довгострокової підтримки України на випадок перемоги Дональда Трампа. Обговоримо також нардепку Мар'яну Безуглу, яка пішла в ДБР.

Подивитися ефір о 13:00 ранку можна за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні, 2 липня, в ефірі Новини.LIVE обговоримо візит Орбана до Києва, візит ревізора НАТО в Україну та головування Росії в Раді безпеки ООН. Країни НАТО готують нові заходи довгострокової підтримки України на випадок перемоги Трампа. Поговоримо також про нардепку Безуглу, яка пішла в ДБР.

Гості сьогоднішнього ефіру:

кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;

політичний експерт Костянтин Матвієнко;

голова Комітету економістів України Андрій Новак;

політичний та юридичний експерт Андрій Вігірінський.

Нагадаємо, вперше з початку великої війни до Києва прибув прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Як повідомили в Інституті вивчення війни (ISW), Росія почала головувати в Раді Безпеки ООН і, ймовірно, використовуватиме цю посаду як базу для проекції впливу в міжнародній системі.

Раніше ми писали, що Народний депутат України Мар'яна Безугла подала заяву в Державне бюро розслідувань щодо порушення Головнокомандувачем Збройними силами України Олександром Сирським ст. 351 Кримінального кодексу.