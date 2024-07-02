Визит Орбана в Киев и председательство России в Совбезе ООН — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE поговорим о визите Орбана в Киев и визите ревизора НАТО в Украину. Актуальные темы — Россия возглавила Совбез ООН и подготовка странами НАТО новых мер долгосрочной поддержки Украины на случай победы Дональда Трампа. Обсудим также нардепа Марьяну Безуглую, которая пошла в ГБР.

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О чем эфир

Сегодня, 2 июля, в эфире Новини.LIVE обсудим визит Орбана в Киев, визит ревизора НАТО в Украину и председательство России в Совете безопасности ООН. Страны НАТО готовят новые меры долгосрочной поддержки Украины на случай победы Трампа. Поговорим также о нардепе Безуглой, которая пошла в ГБР.

Гости сегодняшнего эфира:

кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;

политический эксперт Константин Матвиенко;

председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак;

политический и юридический эксперт Андрей Вигиринский.

Напомним, впервые с начала большой войны в Киев прибыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Как сообщили в Институте изучения войны (ISW), Россия начала председательствовать в Совете Безопасности ООН и, вероятно, будет использовать этот пост в качестве базы для проекции влияния в международной системе.

Ранее мы писали, что народный депутат Украины Марьяна Безуглая подала заявление в Государственное бюро расследований о нарушении Главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским ст. 351 Уголовного кодекса.