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Визит Орбана в Киев и председательство России в Совбезе ООН — эфир День.LIVE

Визит Орбана в Киев и председательство России в Совбезе ООН — эфир День.LIVE

2 июля 2024 г. 13:00

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13:59 Нардеп призвал киевлян отказаться от бойлеров — какая причина

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13:00 Визит Орбана в Киев и председательство России в Совбезе ООН — эфир День.LIVE

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07:59 Атака на аэродром в Миргороде и когда улучшится ситуация со светом — Ранок.LIVE

1 июля 2024
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19:33Нардеп рассказал, сколько мужчин, идущих в ТЦК, имеют отсрочку или бронь

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17:51 Зеленский критикует США, а Белоруссия угрожает ядерным оружием — эфир Вечір.LIVE

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17:39 Экономист заявил, что криптовалюта только "пустышка" — что не так

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15:44 Война уменьшила влияние олигархов — экономист заявил, что нужно, чтобы так продолжалось и дальше

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14:34Экономист объяснил, почему Украине нужно сотрудничать с МВФ

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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14:13 Поднятие тарифов в Украине — нардеп сообщил, что ожидать этого года

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13:59 Нардеп призвал киевлян отказаться от бойлеров — какая причина

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13:38 Не предотвратили удар по аэродрому в Миргороде — Братчук призывает наказать ответственных лиц

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13:00 Визит Орбана в Киев и председательство России в Совбезе ООН — эфир День.LIVE

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07:59 Атака на аэродром в Миргороде и когда улучшится ситуация со светом — Ранок.LIVE

1 июля 2024
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19:33 Нардеп рассказал, сколько мужчин, идущих в ТЦК, имеют отсрочку или бронь

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17:51 Зеленский критикует США, а Белоруссия угрожает ядерным оружием — эфир Вечір.LIVE

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17:39 Экономист заявил, что криптовалюта только "пустышка" — что не так

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15:44 Война уменьшила влияние олигархов — экономист заявил, что нужно, чтобы так продолжалось и дальше

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14:34 Экономист объяснил, почему Украине нужно сотрудничать с МВФ

Сегодня в эфире День.LIVE поговорим о визите Орбана в Киев и визите ревизора НАТО в Украину. Актуальные темы — Россия возглавила Совбез ООН и подготовка странами НАТО новых мер долгосрочной поддержки Украины на случай победы Дональда Трампа. Обсудим также нардепа Марьяну Безуглую, которая пошла в ГБР.

Посмотреть эфир в 13:00 утра можно по ссылке.

О чем эфир

Сегодня, 2 июля, в эфире Новини.LIVE обсудим визит Орбана в Киев, визит ревизора НАТО в Украину и председательство России в Совете безопасности ООН. Страны НАТО готовят новые меры долгосрочной поддержки Украины на случай победы Трампа. Поговорим также о нардепе Безуглой, которая пошла в ГБР.

Гости сегодняшнего эфира: 

  • кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;
  • политический эксперт Константин Матвиенко;
  • председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак;
  • политический и юридический эксперт Андрей Вигиринский.

Напомним, впервые с начала большой войны в Киев прибыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Как сообщили в Институте изучения войны (ISW), Россия начала председательствовать в Совете Безопасности ООН и, вероятно, будет использовать этот пост в качестве базы для проекции влияния в международной системе.

Ранее мы писали, что народный депутат Украины Марьяна Безуглая подала заявление в Государственное бюро расследований о нарушении Главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским ст. 351 Уголовного кодекса.

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