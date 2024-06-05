Виїзд за кордон з подвійним громадянством — Демченко прокоментував заборону для чоловіків

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні повідомило, що з 1 червня чоловікам із подвійним громадянством заборонили виїжджати за кордон під час воєнного стану. Усе тому, що українське законодавство не визнає подвійного громадянства.

Це прокоментував речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі Ранок.LIVE.

Виїзд за кордон чоловікам з подвійним громадянством

Як відомо, раніше чоловіки з американсько-українським громадянством могли в'їхати в Україну, а потім виїхати з неї. Це було можливим у випадку, якщо вони зняли своє місце проживання в Україні та зареєстрували у США.

"Суспільство дещо не коректно сприйняло цю інформацію. В Україні немає подвійного громадянства, в нас існує єдине громадянство і власне, як до воєнного стану, так і зараз ця норма діє", — пояснив Демченко.

За його словами, як до повномасштабного вторгнення, так і під час Великої війни прикордонники розглядали громадян України виключно як громадян України. Навіть якщо вони мали паспорт іншої країни.

"Фактично, якщо чоловік мав паспорт іншої країни і він є громадянином України, йому або відмовляли у виїзді або ж притягували до відповідальності, якщо він рухався на в'їзд в Україну за законом. Бо він не може використовувати паспорт іншої країни для перетину кордону на в'їзд", — зауважив речник ДПСУ.

Натомість під час воєнного стану могли виїжджати за межі України особи чоловічої статі у віці від 18 до 60 років, які мали у своїх документах відповідні відмітки про вибуття на постійне місце проживання за межами України та відмітку про взяття на консульський облік дипломатичної установи нашої країни.

Нагадаємо, з 1 червня чоловіки з подвійним, українсько-американським, громадянством віком від 18 до 60 років не зможуть виїхати з України. Виняток щодо "проживання за кордоном", який раніше це дозволяв, був скасований у зв’язку з посиленням мобілізаційного законодавства.

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