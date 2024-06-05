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Выезд за границу с двойным гражданством — Демченко прокомментировал запрет для мужчин

Выезд за границу с двойным гражданством — Демченко прокомментировал запрет для мужчин

5 июня 2024 г. 11:21

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09:35 Не будет света по 10 часов — Попенко предупредил украинцев о сложной ситуации в июле

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Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине сообщило, что с 1 июня мужчинам с двойным гражданством запретили выезжать за границу во время военного положения. Все потому, что украинское законодательство не признает двойное гражданство.

Это прокомментировал представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире Ранок.LIVE.

Выезд за границу мужчинам с двойным гражданством

Как известно, ранее мужчины с американо-украинским гражданством могли въехать в Украину, а затем уехать из нее. Это было возможно в случае, если они сняли место жительства в Украине и зарегистрировали в США.

"Общество несколько не корректно восприняло эту информацию. В Украине нет двойного гражданства, у нас существует единое гражданство и собственно как до военного положения, так и сейчас эта норма действует", — пояснил Демченко.

По его словам, как к полномасштабному вторжению, так и во время Великой войны пограничники рассматривали граждан Украины исключительно как граждан Украины. Даже если у них был паспорт другой страны.

"Фактически, если мужчина имел паспорт другой страны и он является гражданином Украины, ему или отказывали в выезде или привлекали к ответственности, если он двигался на въезд в Украину по закону. Потому что он не может использовать паспорт другой страны для пересечения границы на въезд", — отметил спикер ГПСУ.

Во время военного положения могли выезжать за пределы Украины лица мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые имели в своих документах соответствующие отметки о выбытии на постоянное место жительства за пределами Украины и отметку о взятии на консульский учет дипломатического учреждения нашей страны.

Напомним, с 1 июня мужчины с двойным, украино-американским, гражданством в возрасте от 18 до 60 лет не смогут выехать из Украины. Исключение относительно "жительства за границей", которое ранее это разрешало, было отменено в связи с усилением мобилизационного законодательства.

Также мы писали, что в Украине изменили правила получения гражданства. Теперь желающие должны сдать еще несколько экзаменов: основы Конституции Украины и истории Украины.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:51 В Минэнерго пообещали решить проблему со связью по время отключений света

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