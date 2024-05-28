Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Вимкнення світла, захист західними ППО та візит Зеленського в Іспанію — ефір Ранок.LIVE arrow
Вимкнення світла, захист західними ППО та візит Зеленського в Іспанію — ефір Ранок.LIVE

Вимкнення світла, захист західними ППО та візит Зеленського в Іспанію — ефір Ранок.LIVE

28 травня 2024 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

08:00 Вимкнення світла, захист західними ППО та візит Зеленського в Іспанію — ефір Ранок.LIVE

Text

07:45 Військовий розповів про роль дронів у сучасній війні

Text

06:42 Кисельов пояснив, чому на саміті у Швейцарії будуть обговорювати лише декілька пунктів Формули миру

27 травня 2024
Text

23:56 Що треба для відстрочки та які графіки відключення світла будуть влітку — головні новини 27 травня

Text

18:02Новий зріст цін для українців, США та Китай на Саміті миру — ефір Вечір.LIVE

Text

12:48 Братчук прокоментував чи стабілізувалася лінія фронту на Харківщині

Text

08:03 Використання зброї по РФ, атака Епіцентру та наступ росіян — ефір Ранок.LIVE

Text

00:07 Новак пояснив, чи вдасться Україні відновити енергосистему після ударів Росії

26 травня 2024
Text

16:46 У Києві сотні людей долучилися до акції Free Azov на підтримку військовополонених

Text

13:25 Військовий Назаренко розповів, що думає про новий закон о мобілізації

Text

08:00 Вимкнення світла, захист західними ППО та візит Зеленського в Іспанію — ефір Ранок.LIVE

Text

07:45 Військовий розповів про роль дронів у сучасній війні

Text

06:42 Кисельов пояснив, чому на саміті у Швейцарії будуть обговорювати лише декілька пунктів Формули миру

27 травня 2024
Text

23:56 Що треба для відстрочки та які графіки відключення світла будуть влітку — головні новини 27 травня

Text

18:02 Новий зріст цін для українців, США та Китай на Саміті миру — ефір Вечір.LIVE

Text

12:48 Братчук прокоментував чи стабілізувалася лінія фронту на Харківщині

Text

08:03 Використання зброї по РФ, атака Епіцентру та наступ росіян — ефір Ранок.LIVE

Text

00:07 Новак пояснив, чи вдасться Україні відновити енергосистему після ударів Росії

26 травня 2024
Text

16:46 У Києві сотні людей долучилися до акції Free Azov на підтримку військовополонених

Text

13:25 Військовий Назаренко розповів, що думає про новий закон о мобілізації

У прямому ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 28 травня, ви дізнаєтеся експертні думки гостей студії про події в Україні та світі. Також будуть обговорені теми можливості захисту України європейськими системами ППО, візит Володимира Зеленського в Іспанію, а також вимкнення світла.

Про це і не тільки піде мова у ефірі Ранок.LIVE у вівторок о 08:00.

Про що говоритимуть та хто гості студії

Гостями Ранок.LIVE стануть українські політики та експерти. Серед них нардеп від партії "Батьківщина" Валентин Наливайченко, експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн, директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

Серед основних тем — візит Президента Зеленського в Іспанію, графіки вимкнення світла та загалом ситуація у галузі електроенергії, можливість захисту західних регіонів України від ракетних ударів Європою.

Експерти відповідатимуть на запитання ведучих та будуть давати свої оцінки різноманітним подіям та висловлювати свої припущення та думки.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відвідав Іспанію з офіційним візитом, згодом він поділився деталями домовленостей, яких вдалось досягнути. 

Нагадаємо, Зеленський заявив, що російська агресія поширюватиметься, якщо її не зупинити, для чого Києву потрібна вчасна й достатня підтримка від партнерів.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Text

08:00 Вимкнення світла, захист західними ППО та візит Зеленського в Іспанію — ефір Ранок.LIVE

07:56 Комуналка, субсидії та пенсії — що зміниться для українців влітку

Text

07:45 Військовий розповів про роль дронів у сучасній війні

06:48 ТЦК у великих містах України — час роботи, перелік адрес

06:45 Віталій Марків розповів, яким бачить майбутнє України та Росії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

06:42 Кисельов пояснив, чому на саміті у Швейцарії будуть обговорювати лише декілька пунктів Формули миру

06:40 Ціни на золото в Україні — скільки коштують дорогоцінні метали наприкінці травня

06:36 Субсидія чи пільга — що вигідніше для українців

06:30 Ціни на зерно в Україні — наприкінці травня стрімко зростає вартість пшениці

06:25 Черги на кордоні України — яка ситуація з кілометровими заторами сьогодні

07:56 Комуналка, субсидії та пенсії — що зміниться для українців влітку

06:48 ТЦК у великих містах України — час роботи, перелік адрес

06:45 Віталій Марків розповів, яким бачить майбутнє України та Росії

06:40 Ціни на золото в Україні — скільки коштують дорогоцінні метали наприкінці травня

06:36 Субсидія чи пільга — що вигідніше для українців

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:30 Ціни на зерно в Україні — наприкінці травня стрімко зростає вартість пшениці

06:25 Черги на кордоні України — яка ситуація з кілометровими заторами сьогодні

06:20 Галактика на відстані десятків мільйонів світлових років від Землі — унікальний знімок з космосу

06:10 Пенсії в Україні — які документи й виписки стали доступні онлайн

05:57 Літаки і кораблі — яку техніку РФ використовує для ракетних ударів

06:48 ТЦК у великих містах України — час роботи, перелік адрес

06:36 Субсидія чи пільга — що вигідніше для українців

05:57 Літаки і кораблі — яку техніку РФ використовує для ракетних ударів

05:31 Правовий та економічний колапс — як в Україні працює система бронювання та чим вона обурила бізнес

27 травня 2024

05:57 "Воронеж-ДМ" — як Україна залишає російську армію без "очей"

26 травня 2024

05:57 Від КамАЗа до "Ахмата" — як ЗСУ знищували бронемашини окупантів

25 травня 2024
Ексклюзив

07:30 Повноваження поліції в період мобілізації суттєво зросли — що мають знати водії

05:56 Як Росія в 2024 році втрачає залишки Чорноморського флоту

24 травня 2024

08:50 Нові тарифи на світло — які електроприлади вас розорять та на чому можна зекономити

Ексклюзив

07:12 Відпочинок в Одесі — вартість житла та розваг

Text

08:00 Вимкнення світла, захист західними ППО та візит Зеленського в Іспанію — ефір Ранок.LIVE

Text

07:45 Військовий розповів про роль дронів у сучасній війні

Text

06:42 Кисельов пояснив, чому на саміті у Швейцарії будуть обговорювати лише декілька пунктів Формули миру

27 травня 2024
Text

23:56 Що треба для відстрочки та які графіки відключення світла будуть влітку — головні новини 27 травня

Text

18:02 Новий зріст цін для українців, США та Китай на Саміті миру — ефір Вечір.LIVE

Text

12:48 Братчук прокоментував чи стабілізувалася лінія фронту на Харківщині

Text

08:03 Використання зброї по РФ, атака Епіцентру та наступ росіян — ефір Ранок.LIVE

Text

00:07 Новак пояснив, чи вдасться Україні відновити енергосистему після ударів Росії

26 травня 2024
Text

16:46 У Києві сотні людей долучилися до акції Free Azov на підтримку військовополонених

Text

13:25 Військовий Назаренко розповів, що думає про новий закон о мобілізації