Вимкнення світла, захист західними ППО та візит Зеленського в Іспанію — ефір Ранок.LIVE

У прямому ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 28 травня, ви дізнаєтеся експертні думки гостей студії про події в Україні та світі. Також будуть обговорені теми можливості захисту України європейськими системами ППО, візит Володимира Зеленського в Іспанію, а також вимкнення світла.

Про це і не тільки піде мова у ефірі Ранок.LIVE у вівторок о 08:00.

Про що говоритимуть та хто гості студії

Гостями Ранок.LIVE стануть українські політики та експерти. Серед них нардеп від партії "Батьківщина" Валентин Наливайченко, експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн, директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

Серед основних тем — візит Президента Зеленського в Іспанію, графіки вимкнення світла та загалом ситуація у галузі електроенергії, можливість захисту західних регіонів України від ракетних ударів Європою.

Експерти відповідатимуть на запитання ведучих та будуть давати свої оцінки різноманітним подіям та висловлювати свої припущення та думки.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відвідав Іспанію з офіційним візитом, згодом він поділився деталями домовленостей, яких вдалось досягнути.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що російська агресія поширюватиметься, якщо її не зупинити, для чого Києву потрібна вчасна й достатня підтримка від партнерів.