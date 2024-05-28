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Выключение света, защита западными ПВО и визит Зеленского в Испанию — эфир Ранок.LIVE

Выключение света, защита западными ПВО и визит Зеленского в Испанию — эфир Ранок.LIVE

28 мая 2024 г. 8:00

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08:00 Выключение света, защита западными ПВО и визит Зеленского в Испанию — эфир Ранок.LIVE

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08:00 Выключение света, защита западными ПВО и визит Зеленского в Испанию — эфир Ранок.LIVE

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07:45 Военный рассказал о роли дронов в современной войне

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06:42 Киселев объяснил, почему на саммите в Швейцарии будут обсуждать всего несколько пунктов Формулы мира

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23:56 Что нужно для отсрочки и какие графики отключения света будут летом — главные новости 27 мая

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18:02 Новый рост цен для украинцев, США и Китай на Саммите мира — эфир Вечір.LIVE

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12:48 Братчук прокомментировал, стабилизировалась ли линия фронта на Харьковщине

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08:03 Использование оружия по РФ, атака Эпицентра и наступление россиян — эфир Ранок.LIVE

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00:07 Новак объяснил, удастся ли Украине восстановить энергосистему после ударов России

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В прямом эфире Ранок.LIVE во вторник, 28 мая, вы узнаете экспертные мнения гостей студии о событиях в Украине и мире. Также будут обсуждены темы возможности защиты Украины европейскими системами ПВО, визита Владимира Зеленского в Испанию, а также отключения света.

Об этом и не только пойдет речь в эфире "Ранок.LIVE" во вторник в 08:00.

О чем будут говорить и кто гости студии

Гостями Ранок.LIVE станут украинские политики и эксперты. В их числе нардеп от партии "Батькивщина" Валентин Наливайченко, эксперт топливного рынка и директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн, директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

Среди основных тем — визит Президента Зеленского в Испанию, графики отключения света и ситуация в области электроэнергии, возможность защиты западных регионов Украины от ракетных ударов по Европе.

Эксперты будут отвечать на вопросы ведущих и давать свои оценки различным событиям и высказывать свои предположения и мнения.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский посетил Испанию с официальным визитом, впоследствии поделился деталями договоренностей, которых удалось достичь.

Напомним, Зеленский заявил, что российская агрессия будет распространяться , если ее не остановить, для чего Киеву требуется своевременная и достаточная поддержка от партнеров.

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