Выключение света, защита западными ПВО и визит Зеленского в Испанию — эфир Ранок.LIVE

В прямом эфире Ранок.LIVE во вторник, 28 мая, вы узнаете экспертные мнения гостей студии о событиях в Украине и мире. Также будут обсуждены темы возможности защиты Украины европейскими системами ПВО, визита Владимира Зеленского в Испанию, а также отключения света.

Об этом и не только пойдет речь в эфире "Ранок.LIVE" во вторник в 08:00.

О чем будут говорить и кто гости студии

Гостями Ранок.LIVE станут украинские политики и эксперты. В их числе нардеп от партии "Батькивщина" Валентин Наливайченко, эксперт топливного рынка и директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн, директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

Среди основных тем — визит Президента Зеленского в Испанию, графики отключения света и ситуация в области электроэнергии, возможность защиты западных регионов Украины от ракетных ударов по Европе.

Эксперты будут отвечать на вопросы ведущих и давать свои оценки различным событиям и высказывать свои предположения и мнения.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский посетил Испанию с официальным визитом, впоследствии поделился деталями договоренностей, которых удалось достичь.

Напомним, Зеленский заявил, что российская агрессия будет распространяться , если ее не остановить, для чего Киеву требуется своевременная и достаточная поддержка от партнеров.