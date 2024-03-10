Військовий відповів, чи варто навчати українських школярів керуванню дронами

Нині в українських школах активно навчають старшокласників керуванню дронами. Чи варто це робити і як така навичка може стати в пригоді в житті?

Про це розповів військовий психолог Андрій Козинчук в інтерв'ю Новини.LIVE у четвер, 7 березня.

Чи варто українських школярів навчати керуванню дронами

За словами Козинчука, коли людина освоює нову професію, то будь-яка навичка знадобиться.

"Це ніби знижує твою тривожність. Коли ти не вмієш нічого, тобі здається, що в цьому світі ти вже не зможеш нічого. Коли є навички — це дуже добре", — повідомив військовий.

Також психолог вважає, що навичка управлінню дронами набагато краща, ніж змушувати старшокласників співати гімн України або насильно слухати "Океан Ельзи" та говорити, якщо ти їх не слухаєш, то ти не патріот.

Щодо навчання керування дронами, то Козинчук каже, що в наш час є різне застосування дронам, наприклад весільні дрони.

"Якщо залучити дрони у військову тему, то тут нічого складного немає. Знову ж таки, завтра закінчиться війна, а вони вмітимуть збирати дрони й це чудово", — додав Козичнук.

Нагадаємо, у полтавських школах дітей навчатимуть керуванню дронами. Нещодавно у шкільних закладах провели спеціалізовані курси для вчителів курсу "Захист України".

Тим часом Збройні сили України почали використовувати проти окупантів наземні роботизовані системи. Ці дрони створені на українських виробництвах.