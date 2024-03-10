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Військовий відповів, чи варто навчати українських школярів керуванню дронами

Військовий відповів, чи варто навчати українських школярів керуванню дронами

10 березня 2024 р. 17:27

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12:11 Військовий пояснив, як ставляться бійці на фронті до розваг та вечірок цивільних під час війни

Text

02:44 Старшокласники будуть вчитися управляти дронами — експерт пояснив, чи треба це

9 березня 2024
Text

23:04 Військовий розповів, як ставиться до насильницьких методів мобілізації від ТЦК

8 березня 2024
Text

20:42 У Стамбулі розпочалася спільна пресконференція Зеленського та Ердогана — прямий ефір Новини.LIVE

Text

19:24 Чому вибори під час війни недоречні — пояснення адвоката

Text

18:57 Адвокат розповів, чого не вистачає для якісної мобілізації в Україні

Text

18:11 Нардеп розповів, якою має бути мобілізація жінок

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Нині в українських школах активно навчають старшокласників керуванню дронами. Чи варто це робити і як така навичка може стати в пригоді в житті?

Про це розповів військовий психолог Андрій Козинчук в інтерв'ю Новини.LIVE у четвер, 7 березня.

Чи варто українських школярів навчати керуванню дронами

За словами Козинчука, коли людина освоює нову професію, то будь-яка навичка знадобиться.

"Це ніби знижує твою тривожність. Коли ти не вмієш нічого, тобі здається, що в цьому світі ти вже не зможеш нічого. Коли є навички це дуже добре", — повідомив військовий.

Також психолог вважає, що навичка управлінню дронами набагато краща, ніж змушувати старшокласників співати гімн України або насильно слухати "Океан Ельзи" та говорити, якщо ти їх не слухаєш, то ти не патріот.

Щодо навчання керування дронами, то Козинчук каже, що в наш час є різне застосування дронам, наприклад весільні дрони.

"Якщо залучити дрони у військову тему, то тут нічого складного немає. Знову ж таки, завтра закінчиться війна, а вони вмітимуть збирати дрони й це чудово", додав Козичнук.

Нагадаємо, у полтавських школах дітей навчатимуть керуванню дронами. Нещодавно у шкільних закладах провели спеціалізовані курси для вчителів курсу "Захист України".

Тим часом Збройні сили України почали використовувати проти окупантів наземні роботизовані системи. Ці дрони створені на українських виробництвах.

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17:34 Глава УГКЦ Шевчук відреагував на скандальну заяву Папи Франциска про "білий прапор"

17:08 Росія розгортає масштабну пропагандистську кампанію в Африці

17:00 В Одеській області цієї весни висадять понад три мільйони нових дерев — подробиці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:00 Народний синоптик Діденко розповіла, як антициклон вплине на погоду в понеділок

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02:44 Старшокласники будуть вчитися управляти дронами — експерт пояснив, чи треба це

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23:04 Військовий розповів, як ставиться до насильницьких методів мобілізації від ТЦК

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