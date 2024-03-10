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Военный ответил, стоит ли обучать украинских школьников управлению дронами

Военный ответил, стоит ли обучать украинских школьников управлению дронами

10 марта 2024 г. 17:27

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Сейчас в украинских школах активно обучают старшеклассников управлению дронами. Стоит ли это делать и как такой навык может пригодиться в жизни?

Об этом рассказал военный психолог Андрей Козинчук в интервью Новини.LIVE в четверг, 7 марта.

Стоит ли украинских школьников обучать управлению дронами

По словам Козинчука, когда человек осваивает новую профессию, то любой навык пригодиться. 

"Это как бы снижает твою тревожность. Когда ты не умеешь ничего, тебе кажется, что в этом мире ты уже не сможешь ничего. Когда есть навыки — это очень хорошо", — сообщил военный.

Также психолог считает, что навык управлению дронами намного лучше, чем заставлять старшеклассников петь гимн Украины или насильно слушать "Океан Эльзы" и говорить, если ты их не слушаешь, то ты не патриот.

Что касается обучения управлению дронами, то Козинчук говорит, что в наше время есть разное применение дронам, к примеру свадебные дроны.

"Если привлечь дроны в военную тему, то тут ничего сложного нет. Опять-таки, завтра закончиться война, а они будут уметь собирать дроны и это прекрасно", — добавил Козичнук.

Напомним, в полтавских школах детей будут обучать управлению дронами. Недавно в школьных учреждениях провели специализированные курсы для учителей курса "Защита Украины".

Тем временем Вооруженные силы Украины стали использовать против оккупантов наземные роботизированные системы. Эти дроны созданы на украинских производствах.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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