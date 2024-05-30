Військовий психолог заявив, що мобілізованим в'язням не можна дозволяти йти у відпустку

Військовий психолог Андрій Козінчук вважає, що мобілізованих в'язнів треба розкидувати по різних підрозділах. За його словами, їм не потрібно дозвляти ходити у відпустку, адже можуть втекти.

Про це Андрій Козінчук сказав в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 30 травня.

Мобілізовані в'язні на фронті

"Мобілізовних в'язнів треба розкидувати по різних підрозділах і не дозволяти ходити у відпустку, бо втечуть", — зазначив психолог.

Козінчук зазначив, що ідея мобілізувати в'язнів — чудова. За його словами, не потрібно на них вішати ярлики, бо це "по-російські".

"У моїй бригаді проходять службу значна кількість минулих ув'язнених. Доволі прекрасні люди, прекрасно воюють. Тут залежить не від того, сидів чи ні, а від того, яка мотивація, підготовка, фах", — додав військовий психолог.

Нагадаємо, українські в’язні, які висловили готовність вступити до лав захисників країни, будуть служити в штурмових військових частин. Наразі ці підрозділи формуються виключно з осіб, що перебували під вартою.

Також в Україні вже понад три тисячі засуджених подали заяви на умовно-дострокове звільнення для безпосередньої участі в обороні нашої держави. Втім, далеко не всі заяви буде схвалено, це залежить від цілої низки факторів.