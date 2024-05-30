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Військовий психолог заявив, що мобілізованим в'язням не можна дозволяти йти у відпустку

Військовий психолог заявив, що мобілізованим в'язням не можна дозволяти йти у відпустку

30 травня 2024 р. 16:58

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16:58 Військовий психолог заявив, що мобілізованим в'язням не можна дозволяти йти у відпустку

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14:07 У Херсонській ОВА назвали кількість людей, які залишаються в місті

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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14:01 Життя без дому — наскільки важко переселенцям без власного житла

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13:13 Сталінська стаття дозволяє катувати ув'язнених — нардеп Фріс назвав спосіб вирішення проблеми

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Військовий психолог Андрій Козінчук вважає, що мобілізованих в'язнів треба розкидувати по різних підрозділах. За його словами, їм не потрібно дозвляти ходити у відпустку, адже можуть втекти.

Про це Андрій Козінчук сказав в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 30 травня.

Мобілізовані в'язні на фронті

"Мобілізовних в'язнів треба розкидувати по різних підрозділах і не дозволяти ходити у відпустку, бо втечуть", — зазначив психолог.

Козінчук зазначив, що ідея мобілізувати в'язнів — чудова. За його словами, не потрібно на них вішати ярлики, бо це "по-російські".

"У моїй бригаді проходять службу значна кількість минулих ув'язнених. Доволі прекрасні люди, прекрасно воюють. Тут залежить не від того, сидів чи ні, а від того, яка мотивація, підготовка, фах", — додав військовий психолог.

Нагадаємо, українські в’язні, які висловили готовність вступити до лав захисників країни, будуть служити в штурмових військових частин. Наразі ці підрозділи формуються виключно з осіб, що перебували під вартою.

Також в Україні вже понад три тисячі засуджених подали заяви на умовно-дострокове звільнення для безпосередньої участі в обороні нашої держави. Втім, далеко не всі заяви буде схвалено, це залежить від цілої низки факторів.

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17:10 "Резерв +" замість військового квитка — у ТЦК пояснили, чи це можливо

17:04 Викрито міжнародну мережу хакерів, які атакували європейські та американські компанії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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