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Военный психолог заявил, что мобилизованным заключенным нельзя разрешать уходить в отпуск

Военный психолог заявил, что мобилизованным заключенным нельзя разрешать уходить в отпуск

30 мая 2024 г. 16:58

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16:58 Военный психолог заявил, что мобилизованным заключенным нельзя разрешать уходить в отпуск

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16:15 НБУ держит на контроле доверие к гривне и ситуацию с курсом — эксперт объяснил подробности

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15:27 Нелепость работы Минэнерго — эксперт объяснил, в чем проблема повышения тарифов на свет

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14:07 В Херсонской ОВА назвали количество людей, которые остаются в городе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:01 Жизнь без дома — насколько тяжело переселенцам без собственного жилья

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13:13 Сталинская статья позволяет пытать заключенных - нардеп Фрис назвал способ решения проблемы

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12:59 В ВСУ заявили, что оккупантам не хватает сил одновременно давить на двух направлениях фронта

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Военный психолог Андрей Козинчук считает, что мобилизованных заключенных нужно разбрасывать по разным подразделениям. По его словам, им не нужно разрешать ходить в отпуск, ведь могут сбежать.

Об этом Андрей Козинчук сказал в эфире Ранок.LIVE в четверг, 30 мая.

Мобилизированные заключенные на фронте

"Мобилизованных заключенных надо разбрасывать по разным подразделениям и не позволять ходить в отпуск, потому что сбегут", — отметил психолог.

Козинчук отметил, что идея мобилизовать заключенных — отличная. По его словам, не нужно на них вешать ярлыки, потому что это "по-русски".

"В моей бригаде проходят службу значительное количество бывших заключенных. Довольно прекрасные люди, прекрасно воюют. Здесь зависит не от того, сидел или нет, а от того, какая мотивация, подготовка, профессия", — добавил военный психолог.

Напомним, украинские заключенные, выразившие готовность вступить в ряды защитников страны, будут служить в штурмовых воинских частях. В настоящее время эти подразделения формируются исключительно из лиц, находящихся под стражей.

Также в Украине уже более трех тысяч осужденных подали заявления на условно-досрочное увольнение для непосредственного участия в обороне нашего государства. Впрочем, далеко не все заявления будут одобрены, это зависит от целого ряда факторов.

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17:29 Дело Львова — СБУ нашла доказательство наличия у судьи недвижимости в России

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17:16 В Дії возобновили услуги для водителей — о чем идет речь

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:16 В ЕС договорились повысить тарифы на импорт российского зерна

17:10 "Резерв +" вместо военного билета — в ТЦК объяснили, возможно ли это

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16:58 Военный психолог заявил, что мобилизованным заключенным нельзя разрешать уходить в отпуск

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12:59 В ВСУ заявили, что оккупантам не хватает сил одновременно давить на двух направлениях фронта

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12:19 Боец "Азова" подверг критике мобилизацию и нерациональное использование человеческих ресурсов в ВСУ

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10:43 Медик "Азова" Ротчук указал преимущества российской армии на фронте против ВСУ