Военный психолог заявил, что мобилизованным заключенным нельзя разрешать уходить в отпуск

Военный психолог Андрей Козинчук считает, что мобилизованных заключенных нужно разбрасывать по разным подразделениям. По его словам, им не нужно разрешать ходить в отпуск, ведь могут сбежать.

Об этом Андрей Козинчук сказал в эфире Ранок.LIVE в четверг, 30 мая.

Мобилизированные заключенные на фронте

"Мобилизованных заключенных надо разбрасывать по разным подразделениям и не позволять ходить в отпуск, потому что сбегут", — отметил психолог.

Козинчук отметил, что идея мобилизовать заключенных — отличная. По его словам, не нужно на них вешать ярлыки, потому что это "по-русски".

"В моей бригаде проходят службу значительное количество бывших заключенных. Довольно прекрасные люди, прекрасно воюют. Здесь зависит не от того, сидел или нет, а от того, какая мотивация, подготовка, профессия", — добавил военный психолог.

Напомним, украинские заключенные, выразившие готовность вступить в ряды защитников страны, будут служить в штурмовых воинских частях. В настоящее время эти подразделения формируются исключительно из лиц, находящихся под стражей.

Также в Украине уже более трех тысяч осужденных подали заявления на условно-досрочное увольнение для непосредственного участия в обороне нашего государства. Впрочем, далеко не все заявления будут одобрены, это зависит от целого ряда факторов.