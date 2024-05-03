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Військовий пояснив важливість стандарту якості українських дронів для фронту

Військовий пояснив важливість стандарту якості українських дронів для фронту

03 травня 2024 р. 21:20

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В Україні варто запровадити єдиний стандарт якості дронів вітчизняного виробництва. Особлива увага має приділятися партіям безпілотників, які постачатимуться на лінію фронту. 

Про це заявив старший розвідник та оператор БпЛА 3-го батальйону "Свобода" бригади наступу "Рубіж" Владислав Первухін на псевдо "Первак" в ефірі Вечір.LIVE.

Україна повинна мати стандарт якості для дронів

Як зазначив боєць, безпілотники рятують безліч життів, тому важливо збільшувати обсяги вітчизняного виробництва.

"Вони вражають живу силу та техніку, їх використовують для розвідувальних дій та бомбардування. Деякі підрозділи вже використовують дрони наземного призначення, які також допомагають утримувати фронт і навіть просуватися", — сказав Первухін.

Розвідник додає, що чималу кількість БпЛА на передову передають хлопці та дівчата, які самостійно їх збирають.

"Вони летять і вражають ворога, тому не зупиняйтесь, це дуже важлива складова цієї війни", — зауважив він.

Нагадаємо, раніше в полку "Азов" показали роботу українських дронів про російських силах під Кремінною на Луганщині. 

Водночас українські військові на Куп'янському напрямку показали кадри роботи пілотів дронів-камікадзе по особовому складу ворога, так і по інших пріоритетних цілях.

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