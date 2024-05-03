Военный объяснил важность стандарта качества украинских дронов для фронта

В Украине следует ввести единый стандарт качества дронов отечественного производства. Особое внимание должно быть уделено партиям беспилотников, которые будут поставляться на линию фронта.

Об этом заявил старший разведчик и оператор БпЛА 3-го батальона "Свобода" бригады наступления "Рубеж" Владислав Первухин с позывным "Первак" в эфире Вечір.LIVE.

Украина должна иметь стандарт качества для дронов

Как отметил боец, беспилотники спасают множество жизней, потому важно увеличивать объемы отечественного производства.

"Они поражают живую силу и технику, используют для разведывательных действий и бомбардировки. Некоторые подразделения уже используют дроны наземного назначения, которые также помогают удерживать фронт и даже продвигаться", — сказал Первухин.

Разведчик добавляет, что большое количество БпЛА на передовую передают ребята, которые самостоятельно их собирают.

"Они улетают и поражают врага, поэтому не останавливайтесь, это очень важная составляющая этой войны", — отметил он.

Напомним, ранее в полку "Азов" показали работу украинских дронов о российских силах под Кременной в Луганской области.

В то же время, украинские военные на Купянском направлении показали кадры работы пилотов дронов-камикадзе по личному составу врага, так и по другим приоритетным целям.